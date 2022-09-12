Bildiğiniz üzere ünlü elektronik şirketi Huawei, 6 Eylül tarihinde büyük beklentilere sahip Mate 50 isimli akıllı telefon serisini tanıttı. Tanıtımdan önce ön sipariş rekorları kıran cihazlar Dünya’nın dört bir yanından talep görmeye devam ediyor. Şirket bunu görmüş olacak ki serinin üst segment modeli Mate 50 Pro küresel pazara çıkmaya hazırlanıyor. Mate 50 Pro ile beraber firmanın gençlere yönelik tasarladığı Nova 10 cihazı da diğer ülkelerdeki rafları doldurmaya başlayacak.

Mate 50 Pro ve Nova 10 Dünya’ya Açılıyor

İlk resmi açıklama Huawei’in Almanya pazarından geldi. Huawei Almanya, Mate 50 ve nova 10 serisi için resmi tanıtım tarihini 26 Eylül olarak belirledi. Tanıtım konusunda Almanları takip eden ülke ise Polonya oldu. Polonya’daki resmi web siteleri de tanıtım gününü 26 Eylül 2022 olarak açıkladı. Polonya’daki online web sitelerinin Almanya’dakilerin aksine çeşitli kampanyalar düzenlediğini belirtmekte fayda var.

Avrupa içindeki bu tür tanıtım açıklamaları Türkiye için güzel haberler teşkil ediyor. Tıpkı Dünya’nın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük beklentilerle karşılanan Mate 50 Pro ve Nova 10 cihazlarının yakında Türkiye’ye de geleceği düşünülüyor. Hatırlarsanız daha önce de Huawei, diğer Avrupa ülkeleri ile eşzamanlı olarak P50 serisini de burada piyasaya sürmüştü. Mate 50 Pro için de aynı durumun olmayacağını destekleyen bir kanıt henüz yok. Hem Avrupa hem de ülkemizde tanıtılmasını beklediğimiz cihazların önemli özelliklerini haberimizin devamında sizler için derledik.

Huawei Mate 50 Pro’nun Dikkat Çeken Özellikleri

Çinli devin yeni amiral gemisi gücünü Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden alıyor. 4nm teknolojili işlemci 8 GB RAM ile destekleniyor. Cihazın depolama tarafında 256 ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Ekran tarafında teknolojiden ödün vermeyen Huawei, aynı zamanda çok şık bir çerçevesiz tasarımla karşımıza çıkıyor. 1212×2616 (FHD+) Piksel çözünürlüklü OLED bir ekrana sahip cihazın paneli 6.74 İnç boyutunda. Yeni amiral gemisinin kamera boyutunda ise arka tarafta 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 64 MP de telefoto kamera ile üçlü bir modül bizleri karşılıyor. Telefonun ön kamera değeri ise 13 MP.

Huawei Nova 10 Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Nova 10’da 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü ekran bulunuyor. Bu ekranın yenileme hızı ise 120 Hz. Ekranın üzerindeki yuvarlak delik 60 megapiksellik bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihaz, arka kamera tarafında Pro modeliyle aynı değerleri taşıyor. Her iki telefonda da 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü kamera modülünü tamamlıyor. Yine aynı şekilde her iki telefonda da Qualcomm Snapdragon 778G 4G işlemciye 128 veya 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.

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