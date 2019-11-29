Huawei için Almanya’dan sürpriz bir destek geldi!

Huawei’nin geliştirdiği 5G altyapısı, Amerika Birleşik Devletleri’nin uyguladığı kısıtlama listesinin başını çekiyor. Yürürlüğe konulan kısıtlamalar aylardır teknoloji gündemini meşgul ederken, Huawei için Almanya’dan önemli bir destek geldi.

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Angela Merkel’den Huawei üretimi 5G teknolojilerine üstü kapalı destek!

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Avrupa Parlementosu’nda yaptığı konuşmada Amerika’nın Çinli teknoloji devlerine takındığı tutuma da değindi. Avrupa ülkelerinin Çinli firmalara yönelik güvenlik hassasiyeti için bireysel hareket etmemeleri gerektiğini belirten Merkel, ortak politikalarla bu sorunu aşabileceklerini vurguladı. Angela Merkel, ayrıca 5G teknolojisinin güvenlik standartlarının tüm tarafların mutabakatıyla belirlenebileceğini söyleyerek bu konuda ara bulucu ülke olabileceklerini ifade etti.

Reuters’a göre Merkel’in bu sözleri, dolaylı olarak Huawei için bir destek niteliği taşıyor. Bilindiği üzere Donald Trump, Huawei üzerinden Çinli teknoloji şirketlerinin uluslararası çapta cezalandırılmasını istiyor. Buna karşın Merkel’in ise tüm taraflarla daha uzlaşmacı bir şekilde anlaşarak sorunu çözmek istediği belirtiliyor. Ayrıca Almanya’da faaliyet gösteren bütün operatörler, 5G teknolojisi kapsamında Huawei ile altyapı işbirliğine sahip.

Öte yandan bazı analistler, Angela Merkel’in bu açıklamasının zamanlamasına da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Bild dergisine bir demeç veren ABD Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Huawei’nin devlet destekli bir oluşum olduğunu öne sürmüştü. O’Brien’ın röportajında Çinli marka için “Komünist Partisi adına çalışan çürük bir girişim” olduğunu söylemesi dikkat çekmişti.