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Huawei için Almanya’dan sürpriz bir destek geldi!
Huawei’nin geliştirdiği 5G altyapısı, Amerika Birleşik Devletleri’nin uyguladığı kısıtlama listesinin başını çekiyor. Yürürlüğe konulan kısıtlamalar aylardır teknoloji gündemini meşgul ederken, Huawei için Almanya’dan önemli bir destek geldi.
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Angela Merkel’den Huawei üretimi 5G teknolojilerine üstü kapalı destek!
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Avrupa Parlementosu’nda yaptığı konuşmada Amerika’nın Çinli teknoloji devlerine takındığı tutuma da değindi. Avrupa ülkelerinin Çinli firmalara yönelik güvenlik hassasiyeti için bireysel hareket etmemeleri gerektiğini belirten Merkel, ortak politikalarla bu sorunu aşabileceklerini vurguladı. Angela Merkel, ayrıca 5G teknolojisinin güvenlik standartlarının tüm tarafların mutabakatıyla belirlenebileceğini söyleyerek bu konuda ara bulucu ülke olabileceklerini ifade etti.
Reuters’a göre Merkel’in bu sözleri, dolaylı olarak Huawei için bir destek niteliği taşıyor. Bilindiği üzere Donald Trump, Huawei üzerinden Çinli teknoloji şirketlerinin uluslararası çapta cezalandırılmasını istiyor. Buna karşın Merkel’in ise tüm taraflarla daha uzlaşmacı bir şekilde anlaşarak sorunu çözmek istediği belirtiliyor. Ayrıca Almanya’da faaliyet gösteren bütün operatörler, 5G teknolojisi kapsamında Huawei ile altyapı işbirliğine sahip.
Öte yandan bazı analistler, Angela Merkel’in bu açıklamasının zamanlamasına da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Bild dergisine bir demeç veren ABD Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Huawei’nin devlet destekli bir oluşum olduğunu öne sürmüştü. O’Brien’ın röportajında Çinli marka için “Komünist Partisi adına çalışan çürük bir girişim” olduğunu söylemesi dikkat çekmişti.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi K30 özellikleri ile görüntülendi!
Xiaomi, önümüzdeki ay önemli bir lansman etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Bu etkinlikte duyurulacak olan Xiaomi Redmi K30, dikkat çeken tasarımı ve önemli teknik özellikleri ile ortaya çıktı.
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Xiaomi Redmi K30 geliyor: Çift ön kamera, delikli ekran ve uygun fiyat!
Redmi K20, Avrupa pazarında satışa sunulduğu Mi 9T adıyla büyük ilgi çekmeyi başarmıştı. Bu modelin halefi niteliğinde olacak Redmi K30 ise Weibo üzerinden yayınlanan bir sızıntı ile detaylandı. Çalışır halde görüntülenen Xiaomi Redmi K30, önceki modeldeki pop-up kameranın aksine delikli ekranıyla dikkat çekiyor. Çift ön kamerasıyla Samsung Galaxy S10+ modelini anımsatan telefon, bunun yanı sıra ekran içi parmak izi okuma teknolojisini de bünyesinde barındıracak.
Tasarımıyla farklılık yaratan Redmi K30’un teknik detaylarına inildiği zaman bazı kullanıcıları üzecek bilgiler bulunuyor. Bünyesinde 6.66 inçlik Full HD bir ekran barındıran telefon, BOE üretimi bir IPS LCD panel kullanıyor. Bu noktada AMOLED panel kullanan Redmi K20/Mi 9T’ye göre bir gerileme söz konusu. Gücünü daha önce Mi Note 10’da gördüğümüz Qualcomm Snapdragon 730G’den alacak olan Xiaomi Redmi K30, başlangıç sürümünde 6 GB RAM ve 64 GB depolama taşıyacak.
Ön yüzünde 20+2 megapiksel çözünürlüklü çift kamera taşıyacak olan Redmi K30, ikinci ön kamerasıyla fiziksel derinlik algılama özelliği sunacak. Cihazın arkasında ise 64+13+8+2 megapiksellik dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Gövdesinde 4.500 mAh kapasiteli büyük bir batarya taşıyan telefon, kullanıcısına 27W hızlı şarj desteği sunacak. NFC, kızılötesi sensör, 3.5 mm kulaklık girişi, Gorilla Glass 5 ve Android 10 işletim sistemi ise Xiaomi Redmi K30’un öne çıkan diğer teknik özellikleri arasında yer alıyor.
Yine Weibo’daki sızıntıda cihazın tanıtım tarihi ve fiyat bilgilerine de yer verildi. İddiaya göre 10 Aralık’ta duyurulacak olan Redmi K30’un başlangıç fiyatı yaklaşık 285 dolar olacak. Son olarak 2020’de tanıtılacak olan Redmi K30 Pro’da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan MediaTek Dimensity 1000 işlemcinin kullanılmasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
En çok radyasyon yayan cep telefonları
Alman Radyasyondan Korunma Federal Ofisi tarafından paylaşılan veriler ışığında, en çok ve en az radyasyon yayan cep telefonları açıklandı.
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Birçok insan günün büyük bir kısmını cep telefonlarında geçirmekte. Sosyal medyada gezinirken, oyun oynarken veya fotoğraf çekerken zamanımızın önemli bir kısmını geçirdiğimiz cep telefonları için yeni bir istatistik yayınlandı. Alman Radyasonydan Korunma Ofisi tarafından elde edilen cihaz bilgileri göz önüne alınarak en çok ve en az radyasyon yayan cep telefonları açıklandı. Avrupa ülkelerinde 2.0, Amerika’da 1.6 üst değerlerinin altında kalan cihazların sağlık için uygun kabul ediliyor. Özgül Emilim Oranı SAR ( Specific Absorption Rate ) değerleri ölçülen cihazların listesi oldukça dikkat çekici.
En çok radyasyon yayan cep telefonları listesinin ilk üç sırasında Xiaomi bulunuyor. 2017 yılında Google işbirliği ile geliştirilen Mi A1 modelinin 1.75 W/kg emilim değeri ile en çok radyason yayan telefon olduğu görülüyor. Mi A1 modelini sırasıyla Mi Max 3 ve Mi Mix 3 5G modellerinin takip ettiğini görmekteyiz. Paylaşılan listede son zamanların dikkat çeken telefonu Mi 9T modelinin ve iki iPhone cihazının olduğunu görmekteyiz. Ayrıca paylaşılan listenin %40’ını Çinli firma oluşturmakta.
En az radyasyon yayan cep telefonları listesinin ilk numarası ZTE Axon Elite modeli olduğu açıklandı. 2015 yılında Snapdragon 810 işlemcisi ile marketlere giriş yapan telefonun radyasyon emilim değeri yalnızca 0.17 olarak ölçüldü. Axon Elite modeli ile çok yakın sonuç alan ve ikinci sırada bulunan cep telefonu Samsung Galaxy Note 8. Paylaşılan listenin %53’ünü oluşturan Samsung, listede 8 cihazı ile birlikte bulunuyor. Samsung’u takip eden bir başka üreticisi ise Nokia oldu. Nokia 6 ile Galaxy Note 10+ cihazını takip eden Nokia, 5 cihazı ile listede kendine yer buldu.
İnfografik : statista.com
Haber
BMW Z4 için 400 beygirlik AC Schnitzer dokunuşu
BMW Z4 üzerinde yapılan bazı değişikliklerle, AC Schnitzer Z4 modeli ortaya çıktı.
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AC Schnitzer dokunuşu BMW Z4 için nasıl değişiklikler getirdi?
Söz konusu geliştirmeler, BMW Z4 model ailesinin en üstünde yer alan M40i üzerinde yapıldı. Fabrika çıkışı olarak 340 beygir ve 500 Nm tork üreten sıralı 6 silindirli motorda, AC Schnitzer tarafından değişikliklerle bu değerler 400 beygir ve 599 Nm torka yükseldi. Sürüş yüksekliği 15-25 mm azaltılan BMW Z4, daha gürültülü bir egzozu, daha büyük jantları ve karbon detaylar ile göze çarpıyor. AC Schnitzer, bu projesi için ” Sizlere sürüş esnasında mümkün olan en özel anları yaşatmak için uğraştık” şeklinde yorumda bulundu.
Tabi ki daha az güçlü motorlar da bu modifikasyonlardan nasibini alıyor. 4 silindirli motora sahip Z4 20i ve Z4 30i modelleri için de dış görünümde, kaput altında ve yürüyen aksamlarda yer alan geliştirmeler var. Bu motorlara sahip araçların, süspansiyonlarda 35 mm kadar alçaltma yapılabilecek fakat en tepedeki M40i modelinden daha az güçlü oldukları için daha az agresif egzoz sesiyle karşımıza çıkacaklar.
Ayrıca tüm AC Schnitzer Z4 modelleri 5 yıl garantiye sahip. Yani yepyeni aracınızı, AC Schnitzer‘e gönül rahatlığıyla teslim edebilir, yüksek performansın keyfini güvenle sürebilirsiniz.