İnceleme
Cuma Raporu #78: Xiaomi büyümesi, Atiye dizisi ve dahası
Cuma Raporu #78 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik haberlerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #78 haberleri zaman çizelgesi
00:45 Black Friday konusu
06:51 Xiaomi üçüncü çeyrek sonuçları
11:40 Huawei’den Samsung’u geçeriz açıklaması
15:45 Atiye için ilk fragman
19:26 AirPods üretimi ikiye katlanıyor
21:40 Xiaomi’nin yeni çocuk saati
25:24 Honor V30 ve V30 Pro tanıttı
36:48 Huawei’den servis kampanyası
Genel
Huawei FreeBuds 3: Aktif gürültü engelleme, şahane mikrofon! (VIDEO)
Huawei FreeBuds 3 neler sunuyor? Bu videomuzda, şirketin yeni tam kablosuz kulaklığının özelliklerini anlatıyoruz.
Huawei FreeBuds 3 inceleme
FreeBuds 3 modelini satın aldığınızda yapmanız gereken ilk şey Huawei AI Life uygulamasını indirmek olmalı. Çünkü FreeBuds 3, dünyanın ilk aktif gürültü engelleme özellikli açık tasarım kablosuz kulaklığı ve bu özelliği AI Life uygulaması üzerinden aktif ederek kontrol edebiliyoruz.
Uygulamaya girdiğinizde FreeBuds 3 kulaklığımızı uygulamayla eşleştiriyoruz. Ardından “Gürültü azaltma” bölümüne girerek bu özelliği aktif ediyoruz. Özelliği aktif ettiğimizde, gürültü azaltmayı ayarlayabileceğimiz bir ayar tekerleği karşımıza çıkıyor. Bu sayede, bulunduğumuz ortama göre ve çevremizdeki seslere göre ayarlama yaparak istersek dışarıdan gelen seslerin tümüyle engellenmesini sağlayabiliyoruz. Kulaklık, etrafınızdaki sesleri engelleme konusunda gerçekten çok başarılı.
Gürültü azaltmayı kontrol edebiliyor olmanın bir avantajı da, farklı senaryolarda işimize yaraması. Örneğin bir metro yolculuğunda yolculuk bitene kadar etraftaki sesleri duymak istemezsiniz. Ancak eğer havalanında bekliyorsanız ve anonsları duymak ancak çevresel gürültüyü de azaltmak isteyebilirsiniz. İşte bu ayarlama sayesinde, kişiye ve duruma özel ses engelleme mümkün oluyor.
Kirin A1 işlemcisiyle düşük gecikme!
Huawei FreeBuds 3 kulaklığının içerisinde Kirin A1 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcinin kulaklığa sağladığı pek çok avantaj var. Bunlardan ilki ultra-düşük gecikme süresi ve daha az enerji tüketimi. Piyasadaki birçok tam kablosuz kulaklıkla video izlerken veya oyun oynarken ses ile görüntü arasında bir gecikme olduğunu görürsünüz. Kirin A1 sayesinde FreeBuds 3 şu anda piyasanın en düşük gecikme süresini sunan kulaklarından bir tanesi. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Buds 564 milisaniye, Apple AirPods 2 220 milisaniye gecikme süresine sahipken bu değer FreeBuds 3’te sadece 190 milisaniye.
Kulaklığın çok iddialı olduğu konulardan biri de telefon görüşmeleri. Zira modelde hem Kirin A1 işlemci, hem etraftaki gürültüyü ve rüzgar sesini tespit ederek bunları azaltan aerodinamik mikrofon kanalı hem de sesinizi daha iyi alabilmek için konumlandırılan dahili kemik sensörüne yer verilmiş. Freebuds 3 ile gerçekleştirilen bir telefon kaydını videomuzda bulabilirsiniz.
Ses performansı ne alemde?
Gelelim en önemli konu olan ses performansına. Bildiğiniz gibi bir kulaklığın ses performansını belirleyen yegane unsurlardan biri sürücülerin tipi ve boyutu. FreeBuds 3 modeli, tam 14 mm’lik dinamik sürücüleriyle tam kablosuz kulaklıklar arasında gördüğümüz en büyük sürücülere sahip kulaklıklardan bir tanesi. Büyük sürücüler sayesinde sesler genel anlamda çok güçlü. Ayrıca genellikle tam kablosuz kulaklıkların bass performansından tatmin olunamazken, güçlendirilmiş kompleks bass kanallarıyla Huawei FreeBuds 3’ün bu anlamda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
Tasarım olarak Huawei FreeBuds 3 siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor. Tabii ki şarj görevi de gören taşıma kutusunun rengi de buna göre değişiyor. Pil konusunda kulaklıkla tek seferde 4 saat, kutuyla birlikte toplamda 20 saat pil ömrü sunuyor. Eğer Mate 20 Pro veya P30 Pro gibi tersine kablosuz şarj destekleyen bir akıllı telefon kullanıyorsanız, ürünü bu şekilde de şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca şirketin yeni akıllı saati Watch GT2 üzerinden doğrudan akıllı saat üzerinden müzik dinleme ve konuşma özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz.
Son olarak EMUI 10 güncellemesi sonrası bu sürümü kullanan Huawei akıllı telefonları için, kulaklığınızı çıkardığınızda otomatik olarak şarkının durması ve tekrar taktığınızda devam etmesi özelliğiyle birlikte, telefon arayüzünde pil ve bağlantı durumunu gösteren pop-up pencere desteği de gelecek.
Donanım
En süper ekran kartı! | ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition
ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition incelemesi ile karşınızdayız. ROG ailesinin en güçlü ekran kartı olarak kabul edebileceğimiz RTX 2080 Super’in detayları ve oyun testleri bu videomuzda!
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ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition özellikle 4K kalitesinde oyunculuk için tam aranan kart kıvamında yer alıyor. Full HD için fazla diyebileceğimiz ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition’ın tüm detaylarına göz atıyoruz.
Klasik ROG tasarımı, üstün performans
29.97 x 13.04 x5.41 cm boyutlarında ve 2,7 slot büyüklüğünde olan RTX 2080 Super, özel üretim teknolojileri ile üretiliyor. Auto Extreme adındaki teknoloji ile sadece robotik bir üretim bandından geçen ROG Strix ekran kartları, Max Contact teknolojisiyle beraber soğutma bloğunun ekran kartı işlemcisine direkt olarak temas etmesini sağlıyor. Bu sayede soğutma çözümünde ön plana çıkmayı başarıyor.
Soğutmada sorunsuz
Yukarıda bahsettiğimiz Max Contact teknolojisinin yanı sıra eksen teknolojili özel fanlar kullanan bu kartta, hava dağılmadan direkt olarak karta düzgün bir şekilde giderek 3 fanlı tasarımıyla kartın serin ve aşırı yüksek sıcaklık değerlerine çıkmadan rahat çalışması sağlanıyor. Özel rulmanı ile sessiz ve toza karşı da dayanıklı olan bu fanlar uzun yıllar boyunca işlevini tam performans olarak yerine getirebilir. 0 dB teknolojisi ile 50 derece ısı altında çalışırken hiçbir şekilde çalışmayan fanlar, normal günlük bilgisayar kullanımlarında bilgisayarın ultra sessiz çalışmasına olanak tanıyor.
Ayrıca kartın üzerindeki Fan Connect II fan bağlantıları ile dilerseniz kasa içerisinde dilediğiniz fanı direkt olarak ekran kartına bağlayarak karta göre çalışmasını sağlıyor ve kasa içerisinde karta göre de bir soğutma sistemi yer almış oluyor.
RTX Super nedir?
Nvidia’nın RTX ailesi ile ışın izleme teknolojisine geçiş yaptığı RTX 20 modelleri, Super serisi ile beraber 2060, 2070 ve 2080 kartlarındaki ışın izleme teknolojisini geliştirerek RTX ailesini daha güçlü hale getiriyor. RTX 20 ailesindeki kartları RTX 20 Super ile güçlendiren ve üretim bandını bu modeller ile devam ettiren Nvidia, fiyat olarak da normal modeller ile benzer fiyatlara Super serisini çıkardı. Bu sayede benzer fiyatlara daha güçlü kartlar almak mümkün.
RTX 2080 Super neler sunuyor?
ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition modeli normal RTX 2080’e göre daha fazla cuda çekirdeği, daha fazla RT çekirdeği ve daha yüksek hızda çalışma imkanı sunuyor. 2944 adet olan çekirdek sayısını 3072’e, 46 RT çekirdeğini de 48’e yükselten RTX 2080 Super, 15,5 GBps bellek hızı ve 496 GB/s bant genişliği sunuyor. Aynı zamanda OC modu ile beraber 1860 MHz hızına kadar da çıkarmak mümkün.
ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition özellikleri
- 3072 cuda çekirdeği
- 48 RT çekirdeği
- 192 tensor ünitesi
- 8GB bellek
- 15,5 GBps bellek hızı
- 496 GB/s bant genişliği
- 250 watt güç tüketimi
Sonuç olarak ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition, daha güçlü ve 4K’da birçok oyunda 60 fps değerini aşan, 1440p’de ise üstün bir performans sağlayabilen bir kart olarak karşımızda. Her ne kadar RTX 2080’i erkenden alanları kızdırmış olsa da yeni ve üstün performanslı bir sistem kullanmak isteyenlerin direkt tercih edebileceği kart olacağı aşikar.
İnceleme
Casper VIA S inceleme: 1339 TL’ye alınır mı?(VIDEO)
Bu videomuzun konuğu yerli marka Casper‘ın akıllı telefonu Casper Via S. Şık tasarımı ile bizleri karşılayan telefonun detaylarına Casper VIA S inceleme videomuzda yakından bakalım.
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Casper VIA S inceleme
Casper Via S, 6,2 inçlik bir IPS LCD ekranı ile bizlere HD+ çözünürlük sunuyor. MediaTek MT6762 (Helio P22) işlemcisi ile standart kullanım performansı gösteren telefon, 3 GB RAM belleğine sahip. 64 GB ve 128 GB versiyonları bulunan telefon, 3500 mAh batarya kapasitesi ve micro-USB girişini üzerinde barındırıyor. Çift arka kamera kurulumuna sahip Via S‘in arka ana kamerası 13 MP çözünürlüğünde olurken, bokeh efektini sağlayan kamerası ise 2 MP çözünürlüğe sahip. Bu kamera sayesinde telefon bizlere fiziksel olarak derinlik algılama efektini sunabiliyor. Ayrıca kamerasında bulunan yapay zeka ile nesneleri tanıyıp, o nesnelerdeki en iyi fotoğraflar ayarlarını otomatik olarak uyguluyor. Bu şekilde daha gerçekçi fotoğraflar elde etmemiz sağlanıyor.
Casper tarafından belirtilen ve arka tarafı cam kaplı Via S oldukça farklı renk seçeneklerine sahip. Üç farklı renk seçeneği ile gelen telefon, istiridye beyazı, şafak mavisi ve uzay siyahı olarak piyasaya sürülmüş. 3D cam tasarım ile karşımıza çıkan telefon, polikarbonat çerçeve ile oldukça dayanıklı. Ayrıca 165 gr ağırlığa sahip telefon, 157 mm uzunluğa, 75,5 mm genişliğe ve 8,1 mm kalınlığa sahip. 6,2 inç boyuta sahip bir telefon için elde güzel durduğunu söylemeden geçmeyelim.
Via S‘in ön kamerasında 13 MP çözünürlüğe sahip bir sensör kullanılmış. Bu sensör ile 1080p 30 fps videolar çekebiliyoruz. Aynı durum arka kamera içinde geçerli, cihazın arka kamerası ile 1080p 30 fps video kaydedebiliyoruz. Son olarak Casper Via S’in 64 GB versiyonu 1,339 TL, 128 GB versiyonu ise 1699 TL gibi bir fiyattan satılıyor.