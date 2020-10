Huawei, Honor’un akıllı telefon bölümünü satabilir!

Oyunseverler için oldukça mantıklı bir tercih olan Xbox Game Pass, Ekim ayını bünyesine sekiz yeni oyunu dahil ederek sonlandırıyor. Age of Empires 3: Definitive Edition, Steam ve Microsoft Store ile aynı anda Game Pass platformuna da geliyor.

İlginizi çekebilir: Xbox Game Pass EA Play desteğine 10 Kasım’da kavuşuyor!

reklam

Ülkemizde oyun fiyatları göz önün alındığında belki de en mantıklı oyun aboneliği servisi Xbox Game Pass olarak karşımıza çıkıyor. Bünyesinde yer alan birçok oyunu hem konsolda hem de bilgisayarda oynamaya izin veren platform, bünyesine 8 yeni oyun ekleyerek Ekim ayını sonlandırıyor. Ağustos ayında tanıtımı gerçekleştirilen Age of Empires 3: Definitive Edition, 15 Ekim’de Steam ve Microsoft Store ile aynı anda Game Pass üzerinden erişilebilir olacak.

Xbox Game Pass, dört yeni oyunla geliyor

SlashGear’da yer alan habere göre AoE 3, oldukça başarılı olmasına karşın Age of Empire 2 kadar ilgi görmemişti. AoE3: Definitive Edition ile bu durumu değiştirebilir. 15 Ekim’de oyuncuların beğenisine sunulacak oyunla beraber Game Pass dört farklı oyunu daha bünyesine ekliyor. Ay ortasında platforma gelecek oyunlar ise Look for Heave Ho (PC), Katana Zero (Android, console, PC), Tales of Vesperia: Definitive Edition (konsol, PC), ve The Sword of Ditto: Mormo’s Curse (PC) şeklinde sıralanıyor.

Platforma veda eden oyunları da unutmamak gerek

Game Pass platfromunu konsol için kullanan oyunseverler ise ScourgeBringer ile 21 Ekim’de buluşacak. 22 Ekim’de ise Cricket 19 ve Supraland platforma dahil olacak. Game Pass’ten 15 Ekim itibariyle çıkartılacak oyunlar ise Felix the Reaper, Metro 2033 Redux, Minit ve Saints Row IV Re-Elected olacak. Ay sonunda ise After Party, LEGO Star Wars 3, Rise & Shine, Tacoma, The Lord of the Rings: Adventure Card Game ve The Red String Club oyunları platforma veda edecek. Halihazırda bu oyunlardan herhangi birinde ilerlemeniz varsa oyun platformdan kaldırılmadan bir an önce bitirmenizi tavsiye ediyoruz.