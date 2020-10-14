Huawei, Honor’un akıllı telefon bölümünü satabilir!

Bugün yabancı teknoloji basınının gündemine oturan yeni bir rapora göre Huawei, Honor markasının akıllı telefon bölümünü satmaya hazırlanıyor. Satın alma işlemi gerçekleşirse Honor, ABD’nin Huawei’ye yönelik yaptırımlarından artık etkilenmeyecek.

İlginizi çekebilir: Huawei Mate 40 serisi, yeni aksesuarlar ile birlikte tanıtılacak!

reklam

Geçtiğimiz hafta Huawei’nin, alt markası Honor’u elinden çıkarmayı düşündüğüyle alakalı bazı söylentiler ortaya atılmıştı. Bugün Reuters tarafından yayınlanan bir raporla beraber söylentilerle ilgili yeni açığa ortaya çıktı. Reuters’in yayınladığı rapora göre, Huawei şu anda Honor alt markasının akıllı telefon bölümünü satmak için Digital China Group ile görüşmelere başladı. Anlaşmanın Huawei’ye yaklaşık 25 milyar yuan (3,7 milyar $) getirmesi bekleniyor.

Huawei, Honor markasının akıllı telefon bölümünü satabilir

İlk olarak 2013 yılında yapılan lansmanla Huawei tarafından piyasaya sürülen Honor, ağırlıklı olarak fiyat / performans seviyesinde telefonlar üretiyor. Ancak Reuters’in konuya aşina olan kaynaklardan aldığı bilgilere göre Huawei artık bütçe dostu akıllı telefon pazarına eski kadar meraklı değil. Zaten son zamanlarda akıllı telefonlarına yönelik yoğun yaptırımların etkisiyle cebelleşen Huawei, anlaşılan o ki bu yükü bir de Honor’la taşımak istemiyor. Bunun yerine şirket artık daha yüksek seviye cihazlara odaklanmak istiyor.

Satılacak kısımlar henüz tam anlamıyla kesinleşmemiş olsa da, Huawei’nin Honor’un Ar-Ge çalışmalarından sorumlu bölümünü ve tedarik zincirini işleten bölümü satmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu noktada Honor akıllı telefonların ana distribütörü konumunda olan Digital China, Huawei ile satın alma görüşmelerinde ön sıralarda yer alıyor. Digital China dışında, TCL ve Xiaomi gibi diğer Çinli teknoloji şirketlerinin de satın alma görüşmelerine katıldığı söyleniyor.

Analist Ming-Chi Kuo’ya göre Honor markasının akıllı telefon bölümünün potansiyel bir satışı marka ve Çin elektronik endüstrisi için bir kazan-kazan durumu olacak. Kuo, yakın tarihli bir araştırma notunda şunları yazdı:

“Honor, Huawei’den bağımsızsa, bileşen satın alımı artık ABD’nin Huawei yasağına tabi olmayacak. Bu, Honor’un akıllı telefon işine ve tedarikçilerine yardımcı olacaktır.”

Elbette ki tüm bu bilgiler şu an için resmiyet kazanmadığından dolayı yalnızca spekülasyon hükmünde. Yeni detaylar ortaya çıktıkça potansiyel bir anlaşmadan doğabilecek durumlar da netleşecek.