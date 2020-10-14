Haber
Huawei, Honor’un akıllı telefon bölümünü satabilir!
Bugün yabancı teknoloji basınının gündemine oturan yeni bir rapora göre Huawei, Honor markasının akıllı telefon bölümünü satmaya hazırlanıyor. Satın alma işlemi gerçekleşirse Honor, ABD’nin Huawei’ye yönelik yaptırımlarından artık etkilenmeyecek.
İlginizi çekebilir: Huawei Mate 40 serisi, yeni aksesuarlar ile birlikte tanıtılacak!
Geçtiğimiz hafta Huawei’nin, alt markası Honor’u elinden çıkarmayı düşündüğüyle alakalı bazı söylentiler ortaya atılmıştı. Bugün Reuters tarafından yayınlanan bir raporla beraber söylentilerle ilgili yeni açığa ortaya çıktı. Reuters’in yayınladığı rapora göre, Huawei şu anda Honor alt markasının akıllı telefon bölümünü satmak için Digital China Group ile görüşmelere başladı. Anlaşmanın Huawei’ye yaklaşık 25 milyar yuan (3,7 milyar $) getirmesi bekleniyor.
Huawei, Honor markasının akıllı telefon bölümünü satabilir
İlk olarak 2013 yılında yapılan lansmanla Huawei tarafından piyasaya sürülen Honor, ağırlıklı olarak fiyat / performans seviyesinde telefonlar üretiyor. Ancak Reuters’in konuya aşina olan kaynaklardan aldığı bilgilere göre Huawei artık bütçe dostu akıllı telefon pazarına eski kadar meraklı değil. Zaten son zamanlarda akıllı telefonlarına yönelik yoğun yaptırımların etkisiyle cebelleşen Huawei, anlaşılan o ki bu yükü bir de Honor’la taşımak istemiyor. Bunun yerine şirket artık daha yüksek seviye cihazlara odaklanmak istiyor.
Satılacak kısımlar henüz tam anlamıyla kesinleşmemiş olsa da, Huawei’nin Honor’un Ar-Ge çalışmalarından sorumlu bölümünü ve tedarik zincirini işleten bölümü satmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu noktada Honor akıllı telefonların ana distribütörü konumunda olan Digital China, Huawei ile satın alma görüşmelerinde ön sıralarda yer alıyor. Digital China dışında, TCL ve Xiaomi gibi diğer Çinli teknoloji şirketlerinin de satın alma görüşmelerine katıldığı söyleniyor.
Analist Ming-Chi Kuo’ya göre Honor markasının akıllı telefon bölümünün potansiyel bir satışı marka ve Çin elektronik endüstrisi için bir kazan-kazan durumu olacak. Kuo, yakın tarihli bir araştırma notunda şunları yazdı:
“Honor, Huawei’den bağımsızsa, bileşen satın alımı artık ABD’nin Huawei yasağına tabi olmayacak. Bu, Honor’un akıllı telefon işine ve tedarikçilerine yardımcı olacaktır.”
Elbette ki tüm bu bilgiler şu an için resmiyet kazanmadığından dolayı yalnızca spekülasyon hükmünde. Yeni detaylar ortaya çıktıkça potansiyel bir anlaşmadan doğabilecek durumlar da netleşecek.
Apple
Snapchat, iPhone 12 Pro serisinin LiDAR sensöründen faydalanmak istiyor
Snapchat tarafından 13 Ekim tarihinde yapılan duyuruda, iPhone 12 Pro modellerinde bulunan LiDAR sensöründen yararlanacak ilk üçüncü parti geliştiricilerden biri olacakları açıklandı.
İlginizi çekebilir: Snapchat, ilk ‘Yerel Lens’ işbirliğine dayalı AR Deneyimini başlattı
Snapchat, LiDAR sensörünü kullanan ilk üçüncü parti uygulama olabilir
İlk olarak iPad Pro serisi ile birlikte tanıtılan LiDAR sensörü, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’e yeni bir artırılmış gerçeklik (AR) ve fotoğraf yetenekleri paketi sunuyor. Apple, düşük ışık koşullarında altı kat daha hızlı bir şekilde otomatik netleme sağlanabildiğini belirtiyor.
Yeni makine öğrenme yetenekleri ve Apple’ın AR özellikleri ile birleşen LiDAR sensörü, üçüncü parti geliştiricilerin de AR deneyimlerini önemli ölçüde geliştirecek. Üçüncü parti geliştiricilerden ilki Snapchat olacak gibi görünüyor. Şirket, 13 Ekim tarihinde paylaştığı bir duyuruda, iPhone 12 Pro serisi için LiDAR sensörü ile senkronize olarak çalışabilen bir özelliği tanıtmayı planladıklarını duyurdu.
Apple, ‘Hi, Speed’ etkinliğinde yeni Snapchat özelliklerinin bir ön izlemesini halihazırda sunmuş durumda. Aşağıdaki videonun ‘59:41’ bölümünde söz konusu özellik ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.
LiDAR sensörünü ana hatlarıyla anlatmak gerekirse; ölçme işlemi için lazer veya ışık kullanan bir uzaktan algılama sistemi olarak özetlenebilir. Günümüz teknoloji trendlerinden olan sürücüsüz araçlarda da yine LiDAR sistemi kullanılıyor. LiDAR sensörü ile daha hızlı ve daha doğru bir AR ile beraber, Apple’ın ARKit özelliğini daha yaratıcı şekillerde kullanılması için yeni imkanlar sunması bekleniyor. ARKit; Apple’ın iOS’daki yazılım geliştiricilerin daha iyi, daha sürükleyici ve daha gerçekçi bir AR deneyimi sağlamaları için AR araçlarını kullanmalarına olanak sağlayan bir teknoloji.
LiDAR sensörlü iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri sırasıyla 999 dolar ve 1099 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu.
Sosyal Medya
Facebook, aşı karşıtı reklamlara savaş başlattı
Facebook, platform içerisinde bundan böyle aşı kullanımını desteklemeyen reklamları yasaklayacağını duyurdu. Sosyal medya devi bu kararı halk sağlığı uzmanlarının aşı çalışmalarını desteklemek amacıyla aldığını belirtiyor.
İlginizi çekebilir: Facebook Messenger güncellendi: Yeni logo ve sade bir tasarım
Facebook, salı günü yaptığı resmi duyuruda artık koronavirüs aşılarına yönelik karşıt reklamları yasaklayacağını söyledi. Yeni reklam politikası, Facebook’taki aşı karşıtı grupların hızla devam eden artışını ve COVID-19 için yapılmakta olan aşı çalışmaları hakkındaki şüpheci yaklaşımların önünü kesmeyi hedefliyor.
Facebook, aşı karşıtı reklamları istemiyor!
“Amacımız, aşıların güvenliği ve etkililiğiyle ilgili mesajların geniş bir insan grubuna ulaşmasına yardımcı olurken, halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamaktır. Bu reklamları platformumuzda istemiyoruz.”
Facebook sadece COVID-19 aşısına karşı olan reklamları değil, mevsimle grip aşıları hakkında yapılan olumsuz reklamları da yasaklayacağını belirtti. Ek olarak Facebook, UNICEF ile işbirliği kapsamında aşılamayı aktif olarak teşvik edeceğini ve insanları aşıya teşvik eden sitelere yönlendireceğini söyledi.
UNICEF yetkilisi Diane Summers de Facebook’la yaptıkları işbirliği hakkında şunları söyledi:
“Aşılar her zaman UNICEF için küresel bir öncelik olmuştur ve dünya COVID-19 ile savaşmaya devam ettikçe daha da artacaktır. Facebook’la işbirliğimiz, aşı konusundaki yanlış bilgileri ele alma ve aşılama konusunda yankı uyandıran ve güven verici bilgileri paylaşma çabalarımızın bir parçasıdır.”
Facebook’un yeni reklam politikası, birkaç gün içinde tüm dünya çapında hayata geçecek.
Oyun
Xbox Game Pass, sekiz yeni oyunla Ekim’e veda ediyor!
Oyunseverler için oldukça mantıklı bir tercih olan Xbox Game Pass, Ekim ayını bünyesine sekiz yeni oyunu dahil ederek sonlandırıyor. Age of Empires 3: Definitive Edition, Steam ve Microsoft Store ile aynı anda Game Pass platformuna da geliyor.
İlginizi çekebilir: Xbox Game Pass EA Play desteğine 10 Kasım’da kavuşuyor!
Ülkemizde oyun fiyatları göz önün alındığında belki de en mantıklı oyun aboneliği servisi Xbox Game Pass olarak karşımıza çıkıyor. Bünyesinde yer alan birçok oyunu hem konsolda hem de bilgisayarda oynamaya izin veren platform, bünyesine 8 yeni oyun ekleyerek Ekim ayını sonlandırıyor. Ağustos ayında tanıtımı gerçekleştirilen Age of Empires 3: Definitive Edition, 15 Ekim’de Steam ve Microsoft Store ile aynı anda Game Pass üzerinden erişilebilir olacak.
Xbox Game Pass, dört yeni oyunla geliyor
SlashGear’da yer alan habere göre AoE 3, oldukça başarılı olmasına karşın Age of Empire 2 kadar ilgi görmemişti. AoE3: Definitive Edition ile bu durumu değiştirebilir. 15 Ekim’de oyuncuların beğenisine sunulacak oyunla beraber Game Pass dört farklı oyunu daha bünyesine ekliyor. Ay ortasında platforma gelecek oyunlar ise Look for Heave Ho (PC), Katana Zero (Android, console, PC), Tales of Vesperia: Definitive Edition (konsol, PC), ve The Sword of Ditto: Mormo’s Curse (PC) şeklinde sıralanıyor.
Platforma veda eden oyunları da unutmamak gerek
Game Pass platfromunu konsol için kullanan oyunseverler ise ScourgeBringer ile 21 Ekim’de buluşacak. 22 Ekim’de ise Cricket 19 ve Supraland platforma dahil olacak. Game Pass’ten 15 Ekim itibariyle çıkartılacak oyunlar ise Felix the Reaper, Metro 2033 Redux, Minit ve Saints Row IV Re-Elected olacak. Ay sonunda ise After Party, LEGO Star Wars 3, Rise & Shine, Tacoma, The Lord of the Rings: Adventure Card Game ve The Red String Club oyunları platforma veda edecek. Halihazırda bu oyunlardan herhangi birinde ilerlemeniz varsa oyun platformdan kaldırılmadan bir an önce bitirmenizi tavsiye ediyoruz.