Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi, yeni aksesuarlar ile birlikte tanıtılacak!
Huawei, yeni amiral gemisi serisi olacak olan Huawei Mate 40 ailesini, 22 Ekim tarihinde yeni aksesuarlar ile birlikte tanıtacak. Şirketin CEO‘larından Yu Chengdong, birkaç gün önce resmi olarak lansman tarihini açıklamıştı. Şimdi ise raporlara göre bu lansman, Huawei’nin tarihindeki en güçlü Mate serisi lansmanı olacak. Gerçekleşecek konferans çok büyük olacağından Mate 40 serisi bu konferansta yalnız olmayacak.
İlginizi çekebilir: Oppo Find X3 Pro, kavisli ekranı ile görüntülendi!
Huawei Mate 40 serisi lansmanında başka hangi ürünler tanıtılacak?
Huawei Mate 40 serisinin lansmanında görmeyi beklediğimiz ürünlerden biri Kirin 9000 yonga seti olacak. Bu yonga seti şirketin ilk 5 nm üretim teknolojisi ile ürettiği yonga seti olarak kullanıcılara tanıtılacak. Kirin 9000, ilk kez Mate 40 serisi telefonlarda kullanılacak. Konferansta Kirin 9000 ve Mate 40 serisi haricinde başka ürünlerinde tanıtılması bekleniyor.
Weibo‘da yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, lansmanda pek çok yeni Huawei ürünü tanıtılacak. Bu ürünler;
- Huawei‘nin ilk kulaküstü kulaklığı – Huawei Freebuds Studio
- Huawei Sound X akıllı hoparlör
- Huawei Mate serisine ait fakat adı henüz bilinmeyen yeni bir ürün
- Huawei Watch GT 2 Pro‘nun küresel lansmanı
- Akıllı yaşam ekosistemine ait yeni Huawei ürünler
- Kirin 9000
Huawei, her ne kadar kısıtlama ve ambargolara uğrasa da yeni ürünler ve teknolojiler üretmeye devam ediyor. 22 Ekim tarihinde tanıtılacak yeni Mate 40 serisi ve diğer aksesuarlar ile birlikte şirket, pes etmediğini kullanıcılara göstermeyi hedefliyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, iPhone 12 serisi için 5G’yi seçti!
Apple’ın, iPhone 12 serisi için 5G ve 120 Hz ekran arasında seçim yapması gerektiği belirtiliyordu. Apple tercihini 5G’den yana kullanmış olabilir.
İlginizi çekebilir: Apple, lansman öncesi Beats açılış sayfasını sitesinden kaldırdı!
Apple neden 5G’yi seçti?
iPhone 12 serisinin 120 Hz ekranlara sahip olup olmayacağına dair çelişkili raporlar duymuştuk. Son sızıntılara göre fikir birliği “hayır” olarak görünmekte ve iki farklı kaynak tarafından belirtilen sebepte bunun basitçe pil tüketimi tasarrufu için olduğu söylenmektedir.
Sızıntı kaynağı Jon Prosser’e göre, Apple önündeki iki seçenekten birini seçme durumuyla karşı karşıya kaldı. Bu iki seçenek, ya yeni iPhone 12’lere 5G desteği sağlayamaktı (4G’den daha fazla güç tüketir) ya da 120 Hz (60 Hz’den daha fazla güç kullanır) ekran yenileme hızına sahip bir ekran eklemekti. Her ikisini de eklemek pil ömrünü çok kısaltırdı bu yüzden her ikisi aynı anda gerçekleşemezdi.
Cupertino’daki ekip, pazarlaması daha kolay olduğu için 5G’yi seçti. Çünkü 120 Hz ekran yenileme hızlarının avantajlarını insanlara anlatmaya çalışmak yerine hızlı internet bağlantısı reklamı yapmak daha anlaşılabilirdi. Bu aynı zamanda tüketicileri daha fazla etkileyecekti.
5G modemler ve OLED ekranlar daha az güç tüketimi sağlamak için geliştirilmeye açık parçalar. Bu yüzden 2021 yılında piyasaya sürülecek iPhone’larda hem 5G hem de 120 Hz ekran görme ihtimalimiz çok yüksek. Ama bu yıl için 120 Hz ekran görmek pek olası gözükmüyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold 3, farklı bir menteşe tasarımıyla gelebilir!
Galaxy Fold serisi cihazlarıyla halihazırda katlanabilir ekranlı telefon pazarında yer alan Samsung, yeni bir menteşe tasarımı patenti aldı. Şirket, almış olduğu RGB destekli LED bildirim ışığına sahip menteşe tasarımını, Fold 3 modelinde kullanabilir.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Z Flip 5G ve Galaxy Fold 2’nin fiyatları sızdırıldı!
Halihazırda Galaxy Fold serisi modelleriyle tüketicileri katlanabilir ekranlı cihazlarla buluşturan Samsung’un, yeni bir patenti aldığı ortaya çıktı. LetsGoDigital’da yer alan habere göre, alınan patent görsellerinde RGB desteği bulunan LED ‘bildirim ışığı‘ alanı bulunuyor. Menteşe boyunca uzanan yarı saydam bildirim ışığı alanı ile cihazın kapağını açmadan bildirimler hakkında bilgi almak mümkün olabilir. Menteşe mekanizması, koruma amaçlı yarı saydam materyalden imal edilecek. Farklı renk ve efektlerde yanabilen bildirim ışığı sayesinde cihazın çantada veya düz bir alanda yüzüstü olması gibi durumlarda kullanıcılar cihazın durumu hakkında bilgi sahibi olabilecek.
Prototip tasarımı, Galaxy Fold 3 modeline ait olabilir
Patent prototipinde kullanılan cihazın Fold 2 ile çok benzer olduğu göze çarpıyor. Fold 3 olduğunu düşünülen patent prototip cihazının selefinden pek de farklı olduğu söylenemez. Ancak Samsung’un patenti göstermek adına Fold 2 tasarımını baz aldığı ve Fold 3’te farklı bir tasarım anlayışı benimsemesi de kuvvetle muhtemel. Samsung’un, katlanabilir ekranlı cihaz içn aldığı patenti, gelecek olan yeni Fold modelinde kullanıp kullanmayacağı merak konusu. Fold modelinde kullanıp kullanmayacağı merak konusu.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T modeli için lansman öncesi tüm sızıntılar ve özellikler!
OnePlus 8T için birçok özellik daha ürün çıkmadan belli oldu. OnePlus markasının yeni amiral gemisi piyasaya sürülmeden önce, zaten onaylanmış ve diğer beklenen özelliklere ve cihazın fiyatına bakalım.
OnePlus 8T modeli için, birkaç hafta önce şirket tarafından bir tanıtım videosu yayınlanmıştı. Cihazımız 14 Ekim‘de piyasaya sürülecek. Ürünün lansmanı, OnePlus ‘ın resmi web sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. Tasarım açısından, cihazımız OnePlus 7T gibi daha düz bir ekrana sahip . Ekstra olarak bu ürün ailesinde malesef bir ”Pro” model model bulunmayacak.
İlginizi çekebilir: Galaxy F41 tanıtıldı: 6.000 mAh pil ve 64MP kamera, M31’den daha ucuz!
OnePlus 8T modelinin tasarımı ve renk seçenekleri nasıl?
Tasarım açısından, ekranda ve arka panelde Corning’in Gorilla Glass 6 teknolojili cam ve kenarlarda metal bir çerçeve bulunması muhtemel. Cihazda, IP68 sertifikası (sağlam ve suya dayanıklılık sertifikası) olması bekleniyor. Ön tarafta ,ekran düz olacak ve sol üstte selfie kamerası için tek bir delik bulunacak . Telefondaki tuşlara gelirsek; güç tuşu ,OnePlus Slider tuşu sağ tarafta ve ses açma kısma tuşları solda olacak. Ayrıca, OnePlus 8T, kamera olmadan 8,4 mm kalınlığa ve kamera olan yerden ölçüğünde ise büyük bir 9,3 mm kalınlığa sahip olacak .
Resmi renderda, arkadaki 4 kamera ve LED flaş üzerinde dikdörtgen bir kamera düzeni olacağı gözüküyor. Renk çeşitleri için ise Aquamarine Green ve Lunar Silver isimleri ile karşımıza çıkıyor.
OnePlus 8T modelinin özellikleri neler?
Özelliklere ekran ile başlarsak, şirket, cihazın 120Hz yenileme hızı ekranına sahip olacağını onayladı . Cihaz, 2.5D kavisli camlı 6.55 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran parlaklığı 1100 nit değerine çıkabilicek, 0.3 JNCD (renk farkı), yüzdeyüz DCI-P3 renk gamını kapsayacak ve ve yüzde 91.9 ekran-gövde oranı olacak. Cihazın işlemcisi ,büyük olasılıkla, Qualcomm Snapdragon 865 SoC olacak. Depolama seçenekleri de 8/128 GB ve 12/256GB şeklinde olacak.
Kamera lenslerine gelirsek, OnePlus 8T modelinin, OIS ve EIS destekli 48MP f / 1.8 Sony IMX 586 sensörünü kullanacağını söyleniyor. Ayrıca sızıntılardan yola çıkarak, geniş açılı lensinde gece moduna sahip olması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte, diğer sensörler muhtemelen 5MP makro, 2MP derinlik sensörü ve 116 dereceli 16MP f / 2.2 ultra geniş açılı lens şeklinde olacak. OnePlus 8T modelinde özçekimler için geniş açılı bir lens bulunacağı şirket tarafından onaylanmıştı. Ve eğer sızıntılar doğruysa selfie kamerası 16 MP olacak. Nightscape, PDAF, stabil 4K çözünürlükte video ve daha fazlası gibi kamera özelliklerini bekleyebiliriz.
OnePlus 8T’nin diğer özellikleri arasında 65W gücünde şarj olabilen 4.500mAh pil, ekran içi parmak izi okuyucu gibi özellikler var. Kutusunda ise Type-C uçlu kablo, ve 45W hızlı şarj adaptörü bulnacak. Cihazımız Android 11 tabanlı OxygenOS 11 işletim sistemi ile birlikte gelecek.
Lansman fiyat bilgileri nasıl olacak?
OnePlus 8T modelinde 8/128 GB varyantı için 599 ABD Doları ve 12/256 GB varyantı için ise 699 ABD Doları olarak fiyatlandırılması bekleniyor. Bununla birlikte, henüz Türkiye’ye kaç Türk Lirası fiyat ile gelicek kesin bir bilgiye sahip değiliz. Önümüzdeki Çarşamba gününde resmi detayları hep beraber göreceğiz.