Huawei Mate 40 serisi, yeni aksesuarlar ile birlikte tanıtılacak!

Huawei, yeni amiral gemisi serisi olacak olan Huawei Mate 40 ailesini, 22 Ekim tarihinde yeni aksesuarlar ile birlikte tanıtacak. Şirketin CEO‘larından Yu Chengdong, birkaç gün önce resmi olarak lansman tarihini açıklamıştı. Şimdi ise raporlara göre bu lansman, Huawei’nin tarihindeki en güçlü Mate serisi lansmanı olacak. Gerçekleşecek konferans çok büyük olacağından Mate 40 serisi bu konferansta yalnız olmayacak.

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Huawei Mate 40 serisi lansmanında başka hangi ürünler tanıtılacak?

Huawei Mate 40 serisinin lansmanında görmeyi beklediğimiz ürünlerden biri Kirin 9000 yonga seti olacak. Bu yonga seti şirketin ilk 5 nm üretim teknolojisi ile ürettiği yonga seti olarak kullanıcılara tanıtılacak. Kirin 9000, ilk kez Mate 40 serisi telefonlarda kullanılacak. Konferansta Kirin 9000 ve Mate 40 serisi haricinde başka ürünlerinde tanıtılması bekleniyor.

Weibo‘da yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, lansmanda pek çok yeni Huawei ürünü tanıtılacak. Bu ürünler;

Huawei ‘nin ilk kulaküstü kulaklığı – Huawei Freebuds Studio

‘nin kulaklığı – Huawei Sound X akıllı hoparlör

Huawei Mate serisine ait fakat adı henüz bilinmeyen yeni bir ürün

serisine ait fakat yeni bir ürün Huawei Watch GT 2 Pro‘nun küresel lansmanı

Akıllı yaşam ekosistemine ait yeni Huawei ürünler

Kirin 9000

Huawei, her ne kadar kısıtlama ve ambargolara uğrasa da yeni ürünler ve teknolojiler üretmeye devam ediyor. 22 Ekim tarihinde tanıtılacak yeni Mate 40 serisi ve diğer aksesuarlar ile birlikte şirket, pes etmediğini kullanıcılara göstermeyi hedefliyor.