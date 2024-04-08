HarmonyOS uygulama desteği ile dikkat çekiyor. Huawei, HarmonyOS’un gelişimiyle ilgili önemli bir duyuru yaparak mobil teknolojide yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Şirket, yerel HarmonyOS uygulama sayısının 4000’e ulaştığını ve bu sayının giderek arttığını duyurdu.

İçindekiler Huawei HarmonyOS Mobil İşletim Sistemi ile Devrim Niteliğinde Bir Adım Atıyor

Huawei HarmonyOS Mobil İşletim Sistemi ile Devrim Niteliğinde Bir Adım Atıyor

Huawei’nin mevcut HarmonyOS sürümü, eski uygulama desteği için açık kaynaklı Android kütüphanelerini entegre ederek çalışıyor ve bu da Android uygulamalarının Huawei akıllı telefonlarında da kullanılmasını sağlıyor. Ancak, NEXT sürümü ile şirket Android uygulama desteğinden tamamen vazgeçecek. Bu karar, Huawei’nin yalnızca HarmonyOS uygulama geliştirmeye odaklanma niyetinden kaynaklanıyor.

Huawei’nin bu yeni işletim sistemine yönelik kararlılığı, son dört ay içinde 200’den fazla geliştiricinin platform için uygulama geliştirmeye başlamasından da açıkça görülebiliyor. Bu, ekosistem içinde hızlı bir büyümeye işaret eden 20 katlık etkileyici bir artışı temsil ediyor.

Huawei Geliştirici Konferansı 2023, platformun geleceğine dair heyecan verici detaylarla dolu bir etkinlik oldu. Şirket, cihazlarında evrensel bir işletim sistemi deneyimi hedefini vurgulayarak gelişmiş performans vaat etti. Yazılım ve mimari optimizasyonlar, uygulamaların ve oyunların daha sorunsuz çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlandı.

Şu anda platformun uygulama kütüphanesi, farklı kategorilerde binlerce yerel uygulamayı içeriyor. Ne yazık ki bu uygulamaların çoğu şu anda Çin pazarına özel olsa da, Batı pazarı için de yeni uygulama geliştirme çalışmaları son hız devam ediyor. Zaten popüler birçok uygulama bu platforma da çıkmış durumda.

Huawei cephesinin bu platfformu geliştirme kararlılığı, şirketin özellikle Çin pazarında Android hakimiyetiyle rekabet etmeyi hedeflediği bir zaman diliminde büyük önem taşıyor. HarmonyOS NEXT şu anda test için geliştiricilerin erişimine açık ve Huawei mobil cihazları için geniş kapsamlı bir tüketici sürümünün bu yılın sonlarında HDC 2024 konferansında yapılması bekleniyor.

Bu kararlı adımlar, mobil teknoloji alanında daha rekabetçi ve yenilikçi bir geleceğe doğru atılmış büyük bir adım olarak görülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin Android ekosistemine bir rakip geliştirmesi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!