Teknoloji devi Huawei, kablosuz kulaklık pazarındaki iddiasını yeni bir modelle güçlendiriyor. Orta segmenti hedefleyen Huawei FreeBuds 7i, sahip olduğu üst düzey özelliklerle kullanıcıların dikkatini çekmeye hazırlanıyor. Gelişmiş gürültü engelleme teknolojisi ve ses kalitesine odaklanan bu yeni model, rekabetçi fiyatıyla da öne çıkıyor.

Huawei FreeBuds 7i Neler Sunuyor?

Huawei’nin yeni kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds 7i, özellikle aktif gürültü engelleme (ANC) yetenekleriyle adından söz ettiriyor. Şirketin güncellenmiş Akıllı Dinamik Gürültü Engelleme 4.0 teknolojisi, üçlü mikrofon sistemi sayesinde dış ortam seslerini etkili bir şekilde izole ediyor. Bu sistem, çevresel gürültüdeki değişimlere yarım saniyeden daha kısa bir sürede uyum sağlayarak kesintisiz bir dinleme deneyimi vaat ediyor.

Görüşme kalitesi, Huawei FreeBuds 7i modelinin en iddialı olduğu alanlardan biri. Geleneksel mikrofonlara ek olarak kullanılan kemik iletimli mikrofon, kullanıcının sesini daha net bir şekilde algılıyor. Yapay zeka destekli gürültü engelleme algoritması ise rüzgar sesi dahil olmak üzere 90 dB’e kadar olan arka plan gürültüsünü bastırarak en kalabalık ortamlarda bile kristal netliğinde telefon görüşmeleri yapılmasını mümkün kılıyor.

Ses performansı konusunda da iddialı olan Huawei FreeBuds 7i, gücünü 11 mm dört mıknatıslı dinamik sürücülerden alıyor. Bu sürücüler, net vokaller ve zengin baslar sunarak dengeli bir ses profili oluşturuyor. Kullanıcılar, 10 bantlı ekolayzer ayarlarıyla ses deneyimini kendi zevklerine göre kişiselleştirebilirken, kafa takibi özellikli mekansal ses desteği sayesinde 360 derecelik çevresel bir ses atmosferi elde edebiliyor.

Cihaz, modern bağlantı teknolojileriyle donatılmış durumda. Bluetooth 5.4 teknolojisi sayesinde stabil ve hızlı bir bağlantı sunan Huawei FreeBuds 7i, yüksek çözünürlüklü ses aktarımı için LDAC ve L2HC 2.0 gibi önemli kodekleri destekliyor. Ayrıca hareket kontrolleri, sesli asistan desteği ve dokunmatik yüzeyler gibi akıllı özellikler, kulaklığın kullanımını oldukça pratik hale getiriyor.

Huawei FreeBuds 7i Teknik Özellikler

Sürücü: 11 mm dört mıknatıslı dinamik sürücü

11 mm dört mıknatıslı dinamik sürücü Gürültü Engelleme: Akıllı Dinamik Gürültü Engelleme 4.0 (28 dB derinlik)

Akıllı Dinamik Gürültü Engelleme 4.0 (28 dB derinlik) Mikrofon: Üçlü mikrofon dizilimi + Kemik iletimli mikrofon

Üçlü mikrofon dizilimi + Kemik iletimli mikrofon Bağlantı: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Desteklenen Kodekler: SBC, AAC, LDAC, L2HC 2.0

SBC, AAC, LDAC, L2HC 2.0 Pil Ömrü (Kulaklık): 8 saat (ANC kapalı), 5 saat (ANC açık)

8 saat (ANC kapalı), 5 saat (ANC açık) Pil Ömrü (Şarj Kutusu ile): 35 saat (ANC kapalı), 20 saat (ANC açık)

35 saat (ANC kapalı), 20 saat (ANC açık) Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım

10 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım Suya Dayanıklılık: IP54 sertifikası (toz ve su sıçramalarına karşı)

IP54 sertifikası (toz ve su sıçramalarına karşı) Ağırlık: 5,4 gram (tek kulaklık), 36,5 gram (şarj kutusu)

Huawei FreeBuds 7i Fiyatı Ne Kadar?

Huawei’nin yeni nesil TWS kulaklık modeli Huawei FreeBuds 7i, ilk olarak Çin pazarında kullanıcılarla buluştu. Cihazın fiyatı 599 yuan olarak açıklandı, bu da yaklaşık olarak 84 dolarlık bir fiyata tekabül ediyor. İnci Beyazı, Derin Uzay Grisi ve Sakura Pembesi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulan Huawei FreeBuds 7i, sunduğu özelliklere kıyasla oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmaya sahip.

Siz Huawei FreeBuds 7i hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.