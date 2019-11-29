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Huawei FreeBuds 3: Aktif gürültü engelleme, şahane mikrofon! (VIDEO)
Huawei FreeBuds 3 neler sunuyor? Bu videomuzda, şirketin yeni tam kablosuz kulaklığının özelliklerini anlatıyoruz.
Huawei FreeBuds 3 inceleme
FreeBuds 3 modelini satın aldığınızda yapmanız gereken ilk şey Huawei AI Life uygulamasını indirmek olmalı. Çünkü FreeBuds 3, dünyanın ilk aktif gürültü engelleme özellikli açık tasarım kablosuz kulaklığı ve bu özelliği AI Life uygulaması üzerinden aktif ederek kontrol edebiliyoruz.
Uygulamaya girdiğinizde FreeBuds 3 kulaklığımızı uygulamayla eşleştiriyoruz. Ardından “Gürültü azaltma” bölümüne girerek bu özelliği aktif ediyoruz. Özelliği aktif ettiğimizde, gürültü azaltmayı ayarlayabileceğimiz bir ayar tekerleği karşımıza çıkıyor. Bu sayede, bulunduğumuz ortama göre ve çevremizdeki seslere göre ayarlama yaparak istersek dışarıdan gelen seslerin tümüyle engellenmesini sağlayabiliyoruz. Kulaklık, etrafınızdaki sesleri engelleme konusunda gerçekten çok başarılı.
Gürültü azaltmayı kontrol edebiliyor olmanın bir avantajı da, farklı senaryolarda işimize yaraması. Örneğin bir metro yolculuğunda yolculuk bitene kadar etraftaki sesleri duymak istemezsiniz. Ancak eğer havalanında bekliyorsanız ve anonsları duymak ancak çevresel gürültüyü de azaltmak isteyebilirsiniz. İşte bu ayarlama sayesinde, kişiye ve duruma özel ses engelleme mümkün oluyor.
Kirin A1 işlemcisiyle düşük gecikme!
Huawei FreeBuds 3 kulaklığının içerisinde Kirin A1 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcinin kulaklığa sağladığı pek çok avantaj var. Bunlardan ilki ultra-düşük gecikme süresi ve daha az enerji tüketimi. Piyasadaki birçok tam kablosuz kulaklıkla video izlerken veya oyun oynarken ses ile görüntü arasında bir gecikme olduğunu görürsünüz. Kirin A1 sayesinde FreeBuds 3 şu anda piyasanın en düşük gecikme süresini sunan kulaklarından bir tanesi. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Buds 564 milisaniye, Apple AirPods 2 220 milisaniye gecikme süresine sahipken bu değer FreeBuds 3’te sadece 190 milisaniye.
Kulaklığın çok iddialı olduğu konulardan biri de telefon görüşmeleri. Zira modelde hem Kirin A1 işlemci, hem etraftaki gürültüyü ve rüzgar sesini tespit ederek bunları azaltan aerodinamik mikrofon kanalı hem de sesinizi daha iyi alabilmek için konumlandırılan dahili kemik sensörüne yer verilmiş. Freebuds 3 ile gerçekleştirilen bir telefon kaydını videomuzda bulabilirsiniz.
Ses performansı ne alemde?
Gelelim en önemli konu olan ses performansına. Bildiğiniz gibi bir kulaklığın ses performansını belirleyen yegane unsurlardan biri sürücülerin tipi ve boyutu. FreeBuds 3 modeli, tam 14 mm’lik dinamik sürücüleriyle tam kablosuz kulaklıklar arasında gördüğümüz en büyük sürücülere sahip kulaklıklardan bir tanesi. Büyük sürücüler sayesinde sesler genel anlamda çok güçlü. Ayrıca genellikle tam kablosuz kulaklıkların bass performansından tatmin olunamazken, güçlendirilmiş kompleks bass kanallarıyla Huawei FreeBuds 3’ün bu anlamda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
Tasarım olarak Huawei FreeBuds 3 siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor. Tabii ki şarj görevi de gören taşıma kutusunun rengi de buna göre değişiyor. Pil konusunda kulaklıkla tek seferde 4 saat, kutuyla birlikte toplamda 20 saat pil ömrü sunuyor. Eğer Mate 20 Pro veya P30 Pro gibi tersine kablosuz şarj destekleyen bir akıllı telefon kullanıyorsanız, ürünü bu şekilde de şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca şirketin yeni akıllı saati Watch GT2 üzerinden doğrudan akıllı saat üzerinden müzik dinleme ve konuşma özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz.
Son olarak EMUI 10 güncellemesi sonrası bu sürümü kullanan Huawei akıllı telefonları için, kulaklığınızı çıkardığınızda otomatik olarak şarkının durması ve tekrar taktığınızda devam etmesi özelliğiyle birlikte, telefon arayüzünde pil ve bağlantı durumunu gösteren pop-up pencere desteği de gelecek.
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Tesla Cybertruck, Dubai polisinin filosuna katılacak
Tesla Cybertruck için görev alarmı çalıyor. Dubai Polis Kuvvetleri, filosunu Tesla Cybertruck ile güçlendireceğini açıkladı.
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Tesla Cybertruck, yoğun turistik bölgelerde görev yapacak
Dubai Polis Kuvvetleri‘nin üst düzey yönetcisi Tümgeneral Abdullah Khalifa Al Marri verdiği bir röportajda turistlerin yoğunluklu olduğu bölgelerde kullanılacağını söyledi. Süper spor arabaları, polis aracı olarak kullanmasıyla dikkat çeken Dubai Polis Kuvvetleri, alıştığımız kalıpların dışında tasarımı ve “kırılmaz” olarak lanse edilip kırılan camlarıyla gündeme oturan Cybertruck ile filosunu güçlendirecek. Dubai Polisi’nin Salı günü, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafta Tesla Cybertruck ile filosunu güçlendireceğini doğruladı. Efsaneleşmiş Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari FF gibi araçları bünyesinde barındıran Dubai Polisi yakın zamanda filosuna Mercedes AMG GT 63 S eklemesiyle dikkat çekmişti.
Tesla Cybertruck nasıl oldu da dikkatleri çekti?
Dayanıklılığına dikkat çekerek lanse edilen Cybertruck, etkinlik esnasında Tesla tasarım şefi Franz von Holzhausen tarafından balyozla aldığı darbelere karşı gösterdiği dayanıklılıkla ilgi toplamıştı. Ayrıca Elon Musk, küçük silahlarla atılan mermileri dahi durdurabileceğini ekledi. Fakat yüksek dayanımlı camlar konusunun, biraz daha mühendislikle yoğurulması gerekecek gibi görünüyor. Çünkü etkinlik esnasında Elon Musk başta olmak üzere tüm Tesla ekibi, beklenmedik şekilde camların kırılması üzerine şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Lansmandaki şanssızlıklarına rağmen Elon Musk, Cybertruck için 250 bine yakın ön sipariş aldığını duyurdu. Ön sipariş için gereken ücret ise yalnızca 150 dolar.
Tesla Cybertruck’ın teknik özelliklerini hatırlayalım
39 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak Cybertruck, 3 farklı motor seçeneğiyle geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni 3 motorlu AWD (Tüm tekerleklerden çekişli) olan seçenek. 0-100 km hızlanması 2.9 saniyenin altında ve 800 km‘nin üzerinde menzil sunan bu varyasyon sayesinde Cybertruck, yük çekme kapasitesini 6.5 tonu aşan bir seviyeye çıkarabiliyor.
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Apple, arttırılmış gerçekliği kulaklıklara taşımaya hazırlanıyor!
Apple, geliştirmiş olduğu arttırılmış gerçekliği uzun süredir kendi cihazlarında hali hazırda kullanıyor. Şimdi ise buna benzer bir teknolojiyi kulaklık üzerinden müşterilerine sunmaya başlayacak.
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Konferans çağrılarında, herkesin aynı odada olduğunu ve gelen sesin herkesin bulunduğu konuma göre şekil aldığını hayal edin. Ne kadar da fütüristik geliyor, öyle değil mi? Apple görünüşe göre, kulaklıklar için arttırılmış gerçeklik yazılımını entegre ederek çok daha efektif görüşmeler yapmanıza yardımcı olmak istiyor. Böylece gerçekten ofis ortamındaki toplantı odalarının atmosferi uzaktan da sağlanabilecek.
Amerikan Marka ve Patent Enstitüsü’nün aktardığı verilere göre, şirket çalışmalara şimdiden başladı ve konuyla ilgili özel bir patent başvurusunda bulundu. Firma bu yarattığı yeni patente “Kulaklık üzerinde arttırılmış akıllı sesli konferans” olarak detaylandırılmış. Patentte ayrıca, gelen her sinyalin ayrı kanallardan geçirilerek konferansa aktarılacağı belirtiliyor. Böylece sanki konuşma içerisinde yer alan her şahısla ayrı ayrı konuşuyormuşsunuz hissi yaratabilecek.
Toplu telekonferans sistemi, dünya üzerinden birçok bağlantının bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Video içerisinden derinlik algılamak sistemsel olarak çok daha basit gerçekleştirilebilir. Fakat, bunu sese uyarlamak çok daha zor oluyor. Genellikle, çağrı yapanlar sesleri veya nesneleri tanımlamada zorluk çekiyorlar. Şimdi ise bu yeni nesil teknikle konferansa katılan tüm kullanıcılar yuvarlak bir masanın etrafında konumlandırılıyorlar. Gelen bağlantının hızını ve ses seviyesine göre uzaklıkları oluşturulabiliyor.
Yepyeni ses deneyimi: Koktail Partisi!
Apple, patente kısaca bu teknolojiye “Koktail Partisi” adını kullanıyor. Bu adın kullanılma sebebi, konuşmacılara sanki bir koktail partisindeymiş hissiyatı sağlayacağını iddia ediyor. Şirket, bunun gelişmiş bir ses filtreleme sistemi kullanarak psikoakustik deneyim sağlıyor. Bu teknoloji çevresel ses deneyimi oluşturarak geleneksel teknolojiye kıyasla çok daha naturel bir ses çıkışı elde edilebiliyor. Şirket, arama esnasında şahısların kim olduğunu ve odanın neresinde konuştuklarını kolayca tespitini yapabileceğine inanıyor.
Ayrıca sistem konferansta, konuşmacıların seslerini daha anlaşılır kılınmasına da yardımcı olacak. Konuşanın sesi tespit edilemiyorsa dahi, konuşmacının odadaki pozisyonu baz alınarak bunu bulabilecek.
Aksesuar
En iyi powerbank modelleri hangileri?
En iyi powerbank modelleri dediğimizde hangi markaların hangi ürünleri öne çıkıyor? Powerbank alırken nelere dikkat etmeli? Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını bu makalemizde vermeye çalışacağız.
Not: Bu içerik MediaMarkt sponsorluğunda yayınlanmıştır.
Powerbank nedir? Powerbank alırken nelere dikkat etmeli?
Günümüzde başta akıllı telefonlar olmak üzere kullandığımız pek çok teknolojik ürünün pil ömrü bize yetmeyebiliyor. Powerbank’ler sayesinde, nerede olursak olalım ürünlerimizi şarj edebiliyoruz ve “eyvah, şarjım bitecek” korkusunu duymuyoruz.
Powerbank satın alırken ihtiyaçlarınıza göre belirlemeniz gereken bazı kriterler var. Bu kriterlerden ilki tabii ki tercih edeceğiniz modelin batarya kapasitesi. Şu anda 2000 mAh’den 20.000 mAh’e kadar değişen birçok farklı seçenek görebiliyoruz. Bu noktada satın alma kararı verirken akıllı telefonunuzu birden fazla kez şarj edebilecek yüksek kapasiteli bir ürün mü istiyorsunuz, yoksa nispeten küçük ve taşıması kolay ancak kapasite anlamında daha düşük bir model mi istiyorsunuz buna karar vermelisiniz. Bizim tavsiyemiz günümüzün akıllı telefonlarını da düşündüğümüzde 10.000 mAh ila 20.000 mAh arasında bir tercih yapmak doğru olacaktır.
Kapasite dışında ihtiyacınız olabilecek bazı ek özellikleri de göz önünde bulundurmanız fayda var. Örneğin bazı modellerden birden fazla USB çıkışı yer alıyor ve bu sayede aynı anda birden fazla cihazı şarj edebiliyorsunuz. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa, bu kriteri göz önünde bulundurmak faydalı olabilir. Powerbank satın alırken belki de en önemli konulardan bir diğeri şarj ederken sunulan çıkış gücü. Bu, powerbank’in akıllı telefonunuzu veya tabletinizi ne kadar hızlı şarj edeceğini gösterir. Ayrıca bazı modellerde QuickCharge 2.0 veya Samsung’un hızlı şarj teknolojisine destek sağlanır ve buna uyumlu bir modelde çok daha hızlı şarj gerçekleştirilir.
En iyi powerbank modelleri hangileri?
Samsung 10000 mAh EB-U1200CSEGWW
Samsung’un 10.000 mAh kapasiteli bu powerbank modeli, hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarj sunuyor olmasıyla rakiplerinden sıyrılıyor. Ürünün üzerinde QC 2.0 destekli ve 15W maksimum çıkış gücü sunan iki adet USB çıkışı yer alıyor. Bu sayede aynı anda iki farklı cihazı kablolu olarak şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca modelin üzerinde Qi hızlı kablosuz şarj destekleyen bir pad yer alıyor. Böylece Qi şarj destekli akıllı telefonlarınızı veya akıllı saat gibi giyilebilir teknolojileri de hızlıca şarj edebiliyorsunuz.
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ANKER PowerCore Select
Satın alacağı modelde hızlı şarja ihtiyaç duyanlara hitap eden model, 12W + 10W olmak üzere iki USB çıkışı sunuyor. Bu sayede aynı anda iki cihazı, normalden daha hızlı bir şekilde şarj edebilmek mümkün oluyor.
Tasarımsal açıdan 10.000 mAh kapasitesine oranla makul bir boyutta olan ve taşıması kolay olan PowerCore Select modelinin üzerinde, kapasite durumunu gösteren LED aydınlatmalar bulunuyor. Bu LED aydınlatmalarla birlikte, ürünün doluluk oranını görebiliyorsunuz.
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PHILIPS DLP1710C
98 TL’lik satış fiyatıyla öne çıkan Philips DLP1710C modeli, hem oldukça şık hem de kompakt bir powerbank. Listemizdeki diğer modellerde olduğu gibi ürünün üzerinde çift USB girişi bulunuyor ve aynı anda şarja imkan sağlıyor. Ayrıca bu çıkışların her ikisinin de 5V 2A hızlı şarj sunuyor olması da bir hayli önemli.
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TTEC 2BB157S
Normalden daha yüksek bir kapasiteye ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap eden ürün, 20.000 mAh kapasitesiyle öne çıkıyor. Modelde yer alan çift USB sayesinde, aynı anda iki cihazı birden şarj etmek mümkün. Ayrıca üst bölümde yine şarj durumunu gösteren LED aydınlatmalara yer verilmiş. Bu arada sözünü ettiğimiz USB çıkışlarınıdan bir tanesi 2.1A, diğeri ise 5V-1A olarak sıralanıyor. Cihazın kendisini şarj eden microUSB bağlantısı ise 5V/2A üzerinden güç alıyor.