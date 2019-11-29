Huawei FreeBuds 3: Aktif gürültü engelleme, şahane mikrofon! (VIDEO)

Huawei FreeBuds 3 neler sunuyor? Bu videomuzda, şirketin yeni tam kablosuz kulaklığının özelliklerini anlatıyoruz.

Huawei FreeBuds 3 inceleme

FreeBuds 3 modelini satın aldığınızda yapmanız gereken ilk şey Huawei AI Life uygulamasını indirmek olmalı. Çünkü FreeBuds 3, dünyanın ilk aktif gürültü engelleme özellikli açık tasarım kablosuz kulaklığı ve bu özelliği AI Life uygulaması üzerinden aktif ederek kontrol edebiliyoruz.

Uygulamaya girdiğinizde FreeBuds 3 kulaklığımızı uygulamayla eşleştiriyoruz. Ardından “Gürültü azaltma” bölümüne girerek bu özelliği aktif ediyoruz. Özelliği aktif ettiğimizde, gürültü azaltmayı ayarlayabileceğimiz bir ayar tekerleği karşımıza çıkıyor. Bu sayede, bulunduğumuz ortama göre ve çevremizdeki seslere göre ayarlama yaparak istersek dışarıdan gelen seslerin tümüyle engellenmesini sağlayabiliyoruz. Kulaklık, etrafınızdaki sesleri engelleme konusunda gerçekten çok başarılı.

Gürültü azaltmayı kontrol edebiliyor olmanın bir avantajı da, farklı senaryolarda işimize yaraması. Örneğin bir metro yolculuğunda yolculuk bitene kadar etraftaki sesleri duymak istemezsiniz. Ancak eğer havalanında bekliyorsanız ve anonsları duymak ancak çevresel gürültüyü de azaltmak isteyebilirsiniz. İşte bu ayarlama sayesinde, kişiye ve duruma özel ses engelleme mümkün oluyor.

Kirin A1 işlemcisiyle düşük gecikme!

Huawei FreeBuds 3 kulaklığının içerisinde Kirin A1 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcinin kulaklığa sağladığı pek çok avantaj var. Bunlardan ilki ultra-düşük gecikme süresi ve daha az enerji tüketimi. Piyasadaki birçok tam kablosuz kulaklıkla video izlerken veya oyun oynarken ses ile görüntü arasında bir gecikme olduğunu görürsünüz. Kirin A1 sayesinde FreeBuds 3 şu anda piyasanın en düşük gecikme süresini sunan kulaklarından bir tanesi. Karşılaştırma yapmak gerekirse Galaxy Buds 564 milisaniye, Apple AirPods 2 220 milisaniye gecikme süresine sahipken bu değer FreeBuds 3’te sadece 190 milisaniye.

Kulaklığın çok iddialı olduğu konulardan biri de telefon görüşmeleri. Zira modelde hem Kirin A1 işlemci, hem etraftaki gürültüyü ve rüzgar sesini tespit ederek bunları azaltan aerodinamik mikrofon kanalı hem de sesinizi daha iyi alabilmek için konumlandırılan dahili kemik sensörüne yer verilmiş. Freebuds 3 ile gerçekleştirilen bir telefon kaydını videomuzda bulabilirsiniz.

Ses performansı ne alemde?

Gelelim en önemli konu olan ses performansına. Bildiğiniz gibi bir kulaklığın ses performansını belirleyen yegane unsurlardan biri sürücülerin tipi ve boyutu. FreeBuds 3 modeli, tam 14 mm’lik dinamik sürücüleriyle tam kablosuz kulaklıklar arasında gördüğümüz en büyük sürücülere sahip kulaklıklardan bir tanesi. Büyük sürücüler sayesinde sesler genel anlamda çok güçlü. Ayrıca genellikle tam kablosuz kulaklıkların bass performansından tatmin olunamazken, güçlendirilmiş kompleks bass kanallarıyla Huawei FreeBuds 3’ün bu anlamda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Tasarım olarak Huawei FreeBuds 3 siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor. Tabii ki şarj görevi de gören taşıma kutusunun rengi de buna göre değişiyor. Pil konusunda kulaklıkla tek seferde 4 saat, kutuyla birlikte toplamda 20 saat pil ömrü sunuyor. Eğer Mate 20 Pro veya P30 Pro gibi tersine kablosuz şarj destekleyen bir akıllı telefon kullanıyorsanız, ürünü bu şekilde de şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca şirketin yeni akıllı saati Watch GT2 üzerinden doğrudan akıllı saat üzerinden müzik dinleme ve konuşma özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz.

Son olarak EMUI 10 güncellemesi sonrası bu sürümü kullanan Huawei akıllı telefonları için, kulaklığınızı çıkardığınızda otomatik olarak şarkının durması ve tekrar taktığınızda devam etmesi özelliğiyle birlikte, telefon arayüzünde pil ve bağlantı durumunu gösteren pop-up pencere desteği de gelecek.