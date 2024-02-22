Huawei cephesi katlanabilir telefonu Huawei Pocket 2 modeli ile beraber, giriş seviyedeki Huawei Enjoy 70z modelini de resmen tanıttı. Şirket cihazın özelliklerini web sitesinde listeledi ve ayrı bir lansman etkinliğine gerek duymadı. İşte Huawei’nin uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Huawei Enjoy 70z özellikleri ve fiyatı.

İçindekiler Huawei Enjoy 70z Özellikleri

Huawei Enjoy 70z Özellikleri

Enjoy 70z, 168,3 mm x 77,7 mm x 8,98 mm ölçülerinde ve 199 gram ağırlığında, HD+ çözünürlüklü 6,75 inç LCD ekrana sahip. %90,26 ekran/gövde oranı sunan cihaz, şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Cihazın, 13 MP ana lens ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumu ile ön tarafta 8 MP’lik selfie kamerasıyla donatılmış. Giriş seviye için bu özellikler yeterli.

Performans açısından Enjoy 70z, Huawei’nin kendi işlemcisi olan Kirin 710A sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. Bellek seçenekleri 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama alanını içeriyor. Cihaz, Huawei’nin HarmonyOS 4.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Enjoy 70z, dikkat çeken 6000mAh boyutunda devasa bir pil kapasitesine sahip. Huawei, cihazın 22,5W hızlı şarj özelliği ve akıllı güç tasarrufu özellikleri ile daha uzun pil ömrü vaat ediyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında yana monte edilmiş parmak izi sensörü, standart bağlantı seçenekleri olan WiFi, Bluetooth 5.1, USB-C ve kulaklık girişi bulunuyor.

Huawei Enjoy 70z, Çin’de ön siparişe açıldı ve resmi satışlar 24 Şubat 2024’te başlayacak. 128 GB depolama seçeneği 1099 yuan, 256 GB depolama seçeneği ise 1299 yuan olarak fiyatlandırıldı.

Cihaz, Galaksi Mavisi, Kar Beyazı ve Büyülü Gece Siyahı renk seçenekleriyle sunulacak ve şu anda Çin’de VMall aracılığıyla ön sipariş alınıyor. Yeni canavarın Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini ise bilmiyoruz. Büyük ihtimalle bu model Çin pazarına özel olacak.

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