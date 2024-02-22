Samsung, One UI 6.1 güncellemesi için detaylı bir zaman çizelgesi açıkladı. Mart 2024’ün sonlarında başlayacak olan güncelleme, Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serisi gibi amiral gemisi cihazlara odaklanacak. İşte One UI 6.1 çıkış tarihi ve Galaxy AI alacak cihazlar.

One UI 6.1 Ne Zaman Çıkacak ?One UI 6.1 Yenilikleri Neler?

One UI 6.1 güncellemesi ne zaman çıkacak sorusuna cevap olarak, Samsung cephesi Mart tarihini işaret ediyor. Mart ayından başlayarak amiral gemisi cihazlar başta olmak üzere birçok akıllı telefon ve tablet yeni güncellemeye kavuşacak.

Hangi cihazlar bu güncellemeyi alacak diye sorabilirsiniz. One UI 6 alan tüm cihazlar yeni güncellemeyi de alacak. Ancak güncellemedeki en büyük yenilik olan Samsung Galaxy AI özellikleri tüm cihazlara gelmeyecek.

Samsung One UI 6.1 güncellemesi, Galaxy S24 serisiyle birlikte piyasaya sürülen bir dizi yeni yapay zeka özelliğini eski cihazlara getiriyor. “Galaxy AI” altında gruplandırılan bu özellikler, yapay zeka destekli bir dizi önemli aracı içeriyor.

Şirket, 2024 yılı sonuna kadar 100 milyondan fazla Galaxy cihazına “Galaxy AI” özelliklerini getirmeyi hedefliyor. Bu özellikler arasında şunlar bulunuyor:

Tarama Yardımı: Samsung İnternet tarayıcısında görüntülenen makalelerin veya web sayfalarının hızlı özetlerini oluşturma imkanı.

Samsung İnternet tarayıcısında görüntülenen makalelerin veya web sayfalarının hızlı özetlerini oluşturma imkanı. Sohbet Yardımı: Dilbilgisini ve ifadeleri geliştirmeye yönelik öneriler sunan bir özellik. 13 farklı dili destekler.

Dilbilgisini ve ifadeleri geliştirmeye yönelik öneriler sunan bir özellik. 13 farklı dili destekler. Google ile Aramak İçin Çember Oluşturun (Circle to Search): Ekran üzerindeki bir nesneyi veya alanı daire içine alarak daha fazla bilgi bulma imkanı.

Üretken Düzenleme: Fotoğraflardan istenmeyen öğeleri kaldırma, görüntülerin içindeki nesneleri yeniden konumlandırma ve perspektifleri ayarlama imkanı.

Anında Ağır Çekim: Standart videoları ağır çekim çekimlere dönüştürme imkanı.

Tercüman ve Canlı Çeviri: Farklı diller arasında gerçek zamanlı iletişimi sağlayan özellikler.

Not ve Transkript Yardımı: Metni özetleme, belirli biçimlendirme stillerini özete uygulama ve ses kayıtlarının özetlerini oluşturma imkanı.

Yukarıda belirtilen yapay zeka özelliklerinin, Samsung’un 2023 ve sonrasında piyasaya sürülen amiral gemisi cihazlarında öne çıkacağı tahmin ediliyor.

Galaxy AI özellikleri 2023 yılı ve sonrası çıkan cihazlarda kullanılabilir olacak. Yani Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9 serisi gibi cihazlar bu güncellemeden yararlanacak.

Galaxy AI alacak cihazları ve Galaxy AI özelliklerini merak edenlere, bu konudaki detaylı içeriklerimizi okumalarını tavsiye ediyoruz. Şimdiden keyifli okumalar dileriz.

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