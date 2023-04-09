Huawei, yeni sızan Enjoy serisinde yeni telefon olan Enjoy 60X’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntı, Huawei Enjoy 60X modelinin devasa bir 7000 mAh pil kapasitesiyle geleceğini ortaya çıkarıyor. Bu da onu Huawei’nin mevcut telefon ürün serisindeki en büyük pil kapasiteli telefon haline getirecek.

Enjoy 60X, 6.95 inçlik bir ekrana da sahip olacak, ancak telefonun diğer özellikleri henüz açıklanmadı. Bu modelin17 Nisan 2023’te olması bekleniyor. Bu nedenle Huawei hayranları bu yaklaşan akıllı telefonun tüm ayrıntıları için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Huawei’nin de aynı etkinlikte Nova 11 serisini duyurması bekleniyor .

Standart Huawei Enjoy 60, 6.75 inç büyüklüğünde 1600×720 çözünürlüklü 60Hz tazelemeli LCD su damlası ekranla piyasaya sürüldü. Kaputun altında telefon, 8+128GB ve 8+256GB olmak üzere iki versiyonu olan ve bir HarmonyOS 3.0 sistemi ile donatılmış şirket içi Kirin 710A mobil işlem platformu tarafından destekleniyordu. Yeni modelde hangi işlemcinin kullanılacağı şimdilik bilinmiyor.

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Huawei Enjoy 60 ayrıca 8MP selfie kamerasına ve arkaya monte edilmiş 48MP ana kamera + 2MP alan derinliği kamerasına sahiptir. Telefon, şimdiden etkileyici bir özellik olan 22.5W şarjı destekleyen 6000mAh batarya ile donatılmıştı. Görünüşe göre kamera tarafında da büyük bir sıçrama yaşanacak.

Yakında çıkacak olan Enjoy 60X’teki 7000mAh pil kapasitesi sürekli hareket halinde olan ve yoğun yaşam tarzlarına ayak uydurabilecek bir telefona ihtiyaç duyan kullanıcılar için harika olacak.