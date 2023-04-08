Çinli teknoloji devi Huawei, yeni orta sınıf akıllı telefon serisi Huawei Nova 11‘i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Classmateguan tarafından yakın zamanda yapılan bir sızıntı, Nova 11 serisinin lansman tarihinin 17 Nisan olarak belirlendiğini öne sürdü. Bu, Huawei’nin P60 serisinin lansmanından sadece iki hafta sonra gelen kayda değer bir gelişme oldu.

Sızıntıya göre, Huawei Nova 11 serisi iki yeni mor ve yeşil renklerinde satışa sunulacak. Telefonun arkasında dikey olarak hizalanmış üç lens ve ortasında büyük bir halka bulunan oval bir kamera şekli yer alacak. Ortadaki kamera, Huawei için yeni bir tasarıma işaret eden yuvarlak bir boşluğa sahip olacak.

Nova 11, ince çerçeveli düz bir panele sahip olacak ve bu da yüksek bir ekran-gövde oranıyla sonuçlanacak. Ekranın üst kısmında selfie kamerası için bir delik bulunacak. Ses ve güç düğmeleri telefonun sağ tarafında yer alırken, telefonun alt kısmında birincil stereo hoparlör, USB tip-c bağlantı noktası, mikrofon ve SIM kart tepsisi bulunacak. Üst tarafta ise iki ncil bir mikrofon ve ikinci bir stereo hoparlör bulunacak.

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Geçmişteki bir sızıntıya göre, Huawei Nova 11 mat bir arka panele ve güçlü bir 108MP (Pro model) veya 50MP (standart model) kamera sistemi barındıran silindirik bir kamera çıkıntısına sahip olacak. Ayrıca, kullanıcıların şebeke kapsama alanı olmadan SMS mesajları göndermelerine olanak tanıyan uydu iletişim teknolojisine sahip ilk orta sınıf akıllı telefon olabilir.

Huawei Nova 11 serisi için resmi lansman tarihini henüz teyit etmemiş olsa da, yakında daha fazlasını duymayı bekleyebiliriz. P60 serisinden bu kadar kısa bir süre sonra yeni serinin piyasaya sürülmesi, Huawei’nin akıllı telefon pazarına güçlü bir giriş yaptığını gösteriyor. Nova 11 serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte Huawei’nin en son ürününü sergilemek için yeni bir tanıtım kampanyası başlatması bekleniyor.