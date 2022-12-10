Çinli teknoloji devi Huawei, şu anda cep telefonu pazarında aktif şekilde mücadele ediyor. Şirket, ABD’nin uyguladığı ambargolar nedeniyle eski benliğinin bir hayli gerisinde. Yasaklara ve ambargolara rağmen, şirket hala çeşitli teknoloji ürünlerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Huawei, bu öğleden sonra, tam senaryolu bir kış yeni ürün lansman konferansı düzenledi. Şirket bu etkinlikte Huawei Enjoy 50z ve nova 10SE dahil olmak üzere iki cep telefonunu tanıttı. Huawei Enjoy 50z 1,199 (172 $) başlangıç fiyatıyla oldukça bütçe dostu. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

İçindekiler Huawei Enjoy 50z Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Huawei Enjoy 50z Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Huawei Enjoy 50z, 6,52 inç 1600 × 720 LCD su damlası tasarımlı bir ekran kullanıyor. Bu ekran 60Hz yenileme hızını destekliyor ve aynı zamanda iyi bir görüntü oranı ile beraber geliyor. Safir mavisi, nane yeşili ve gece yarısı siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulması planlanan cihaz oldukça şık gözüküyor. Yeni cep telefonunun gövdesi 8,94 mm kalınlığında ve 188 gram ağırlığında. Giriş seviyesi ürün 3,5 mm kulaklık girişi ile birlikte geliyor ve USB 2.0 arayüzünün yanı sıra yandan parmak izi tanıma özelliğini de kullanıyor.

Kamera bölümüne gelecek olursak, Huawei Enjoy 50z özçekimler 5MP selfie kamerası ile raflarda yerini bulacak. Arka tarafta ise, cihaz üçlü kamera kurulumu ile bizleri karşılıyor. 50MP birincil kamera, 2MP makro ve 2MP alan derinliği ile üçlü modül oldukça kaliteli görseller ortaya çıkarabilir. Kasanın altında ise, ürünün güç alması için 5000 mAh pil bulunmakta. Cihazın 22.5W hızında, kısmen yavaş, bir şarj desteğinin olduğunu da belirtelim. Cep telefonundaki çipten özel olarak bahsedilmese de, cihaz sekiz çekirdekli bir işlemci kullanacak. Yazılım tarafında, yeni uygun fiyatlı canavar Huawei’nin kendi HarmonyOS’unu çalıştıracak.

Yeni Huawei telefonun iki versiyonu bulunacak ve fiyatları aşağıdaki gibi olacak;

4GB +128GB – 1199 yuan

6GB +256GB – 1399 yuan

Bu cep telefonunun ön satışı bugün (Çin saatiyle) 16:08’de başlayacak ve ilk resmi satışlar 26 Aralık’ta başlayacak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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