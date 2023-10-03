Huawei, lens tedarikçisi Sony ile arasının açılmasına neden olan bazı yaptırımların ardından kendi CMOS görüntü sensörünü geliştirme yoluna girdi. Bu girişim, özellikle epitaksiyel katmanlarla ilişkili durdurma katmanlarının inceltilmesi gibi yenilikçi değişiklikleri içeriyor ve arkadan aydınlatmalı (BSI) teknolojiyle uyumluluğu mümkün kılıyor. Huawei CMOS sensör ile Huawei telefonlar coşacak!

Huawei, Kendi CMOS Görüntü Sensörünü Geliştirmeye Hazırlanıyor!

Sony’nin Huawei’ye yönelik yaptırımlar nedeniyle CMOS sensör tedariklerini durdurması, her iki şirketi de etkiledi. Sony, tedarikleri yeniden başlatmak için izin istedi, ancak Huawei ile olan ilişkiler gerilmişti ve Sony’nin yıllık geliri Huawei’ye CMOS satışlarının askıya alınması nedeniyle büyük bir düşüş yaşadı.

Bu adım, Huawei’nin özel bir durumu temsil etmiyor. Çin’deki birçok yerli üretici, kendi CMOS sensörlerini geliştirmeyi araştırıyor. Örneğin, geçen yıl OMNIVISION, dünyanın en küçük piksel boyutuna sahip 200 megapiksel CMOS sensörünü tanıttı.

Huawei’nin yeni geliştirdiği CMOS görüntü sensörlerinin önümüzdeki ürünlerinde kullanılması bekleniyor, bu da şirketin ürün yelpazesine önemli gelişmeler getirebilir. Bu adım, Huawei’nin teknoloji alanında kendi yeteneklerini artırma ve bağımsızlığını sürdürme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Yakın zamanda piyasaya sürülen Huawei Mate 60 serisi, Sony sensörlerini kullanan son seri olabilir. Zira yakında piyasaya sürülecek olan P70 serisi veya Mate 70 serisinin Huawei’nin kendi geliştirdiği yeni Huawei CMOS sensör ile tanıtılması bekleniyor.

CMOS Sensör Nedir?

CMOS, “Complementary Metal-Oxide-Semiconductor” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve birçok elektronik cihazın temel bileşenlerinden biri olan bir görüntü sensörünü ifade eder.

CMOS sensörler, özellikle dijital kameralar, akıllı telefonlar, tabletler ve diğer görüntüleme cihazları için kullanılır. Bu sensörler, ışığı elektrik sinyallerine dönüştürerek görüntüleri dijital verilere çevirirler. Bu veriler daha sonra işlenir ve bir ekranda veya bir depolama cihazında görüntü olarak gösterilir.

CMOS sensörlerin birçok avantajı vardır. Bu avantajlarda bazıları şu şekilde:

Düşük Güç Tüketimi: CMOS sensörler, diğer görüntü sensörlerine göre daha az güç tüketir. Bu, pil ömrünü uzatır ve taşınabilir cihazların daha uzun süre çalışmasını sağlar. Hız: CMOS sensörler, yüksek hızda görüntü yakalama yeteneğine sahiptir. Bu, hızlı hareket eden nesneleri veya video çekimini destekler. Entegrasyon Yeteneği: CMOS sensörler, diğer bileşenlerle kolayca entegre edilebilir, bu da daha kompakt ve karmaşık olmayan cihazların tasarlanmasına yardımcı olur. Düşük Gürültü Seviyeleri: CMOS sensörler, düşük ışık koşullarında bile düşük gürültü seviyeleri sunar, bu da daha net ve temiz görüntüler elde edilmesini sağlar.

CMOS sensörler, özellikle taşınabilir cihazlarda ve dijital kameralarda yaygın olarak kullanılır ve teknolojinin gelişimi ile daha da geliştirilmektedirler. Bu sensörler, dijital görüntüleme dünyasının temel taşlarından biridir. Huawei de bu alanda çalışmalarını sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S24 Serisinin Tanıtım Tarihi Sızdırıldı! Samsung Erkenci!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei CMOS sensör ile gelecek telefonları ne zaman göreceğiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!