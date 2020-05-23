Huawei arama motorunu duyurdu: Petal Search!

Amerika’nın yaptırımları ile baş etmeye çalışan Huawei, bu durumu kendi ekosistemini inşa ederek çözmek konusunda kararlı gözüküyor. Bir süredir kendi arama motoru uygulamasını beta olarak test eden marka, Petal Search adını verdiği uygulamayı resmi olarak duyurdu!

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Petal Search uygulaması, Google Arama’ya alternatif olabilecek mi?

HMS Core adını verdiği ekosistemi her geçen gün geliştiren Huawei, Google’ın eksikliğini kendi servis ve hizmetleriyle kapatmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde AppGallery uygulama marketinde yayınlanan Petal Search uygulaması da Google’ın arama motoru uygulamasının yerini tutmayı hedefliyor. Bünyesinde arama motoru hizmeti haricinde pek çok farklı işlev barındıran uygulama, kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sunuyor.

Sade bir arayüze sahip olan uygulamada kullanıcılar tıpkı Google Arama gibi güncel haberler ve hava tahmini gibi bilgilere kısayoldan erişebiliyor. Ayrıca uçak bileti ve otel rezervasyonu gibi özelleştirilmiş arama verilerine de erişim sağlanabiliyor. AppGallery’de henüz bulunmayan uygulamaların APK olarak aratılma özelliği ise Petal Search’in sağladığı kolaylıklar arasında yer alıyor.

Huawei’ye göre yeni arama motoru uygulamasında kullanıcıların en çok önem verdiği noktalardan biri olan veri gizliliğine büyük önem veriliyor. Kullanıcılar eğer isterse gizli mod üzerinden arama ve tarayıcı geçmişinin saklanmasını iptal edebiliyor. Ayrıca güvenli arama seçeneği de yetişkinlere yönelik uygunsuz içerikleri arama sonuçlarından filtreliyor. 1 yılı aşkın süredir geliştirildiği ifade edilen arama motorunun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu ve AppGallery’den indirilebildiğini belirtelim.