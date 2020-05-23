Uygulama
Huawei arama motorunu duyurdu: Petal Search!
Amerika’nın yaptırımları ile baş etmeye çalışan Huawei, bu durumu kendi ekosistemini inşa ederek çözmek konusunda kararlı gözüküyor. Bir süredir kendi arama motoru uygulamasını beta olarak test eden marka, Petal Search adını verdiği uygulamayı resmi olarak duyurdu!
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Petal Search uygulaması, Google Arama’ya alternatif olabilecek mi?
HMS Core adını verdiği ekosistemi her geçen gün geliştiren Huawei, Google’ın eksikliğini kendi servis ve hizmetleriyle kapatmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde AppGallery uygulama marketinde yayınlanan Petal Search uygulaması da Google’ın arama motoru uygulamasının yerini tutmayı hedefliyor. Bünyesinde arama motoru hizmeti haricinde pek çok farklı işlev barındıran uygulama, kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sunuyor.
Sade bir arayüze sahip olan uygulamada kullanıcılar tıpkı Google Arama gibi güncel haberler ve hava tahmini gibi bilgilere kısayoldan erişebiliyor. Ayrıca uçak bileti ve otel rezervasyonu gibi özelleştirilmiş arama verilerine de erişim sağlanabiliyor. AppGallery’de henüz bulunmayan uygulamaların APK olarak aratılma özelliği ise Petal Search’in sağladığı kolaylıklar arasında yer alıyor.
Huawei’ye göre yeni arama motoru uygulamasında kullanıcıların en çok önem verdiği noktalardan biri olan veri gizliliğine büyük önem veriliyor. Kullanıcılar eğer isterse gizli mod üzerinden arama ve tarayıcı geçmişinin saklanmasını iptal edebiliyor. Ayrıca güvenli arama seçeneği de yetişkinlere yönelik uygunsuz içerikleri arama sonuçlarından filtreliyor. 1 yılı aşkın süredir geliştirildiği ifade edilen arama motorunun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu ve AppGallery’den indirilebildiğini belirtelim.
Haber
Seyahatlerde uygulanacak HES kodu nasıl alınır?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlediği basın toplantısı ile şehir dışına çıkışlar için yeni düzenlemelerin uygulanacağını açıkladı. Şehir dışına seyahatler, Hayat Eve Sığar uygulamasının yeni özelliği olan HES kodu ile takip altına alınacak!
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Uçak ve tren seyahatleri için HES kodu almak zorunlu olacak!
Koca’nın açıklaması sonrasında yürürlüğe giren HES kodu, vatandaşların uçak ve tren yoluyla yapacakları seyahatler için sağlık kartı görevi görecek. Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yoluyla alınabilen kod, seyahat edecek yolcunun sağlık durumunun ulaşım firması tarafından sorgulamasını sağlayacak. Şehirler arası bütün seyahatlerin 24 saat öncesinde yolcuların sağlık durumu sorgulanacak ve ulaşıma engel bir durum olmadığından emin olunacak. Yolcunun sağlık bilgilerinde koronavirüs’e ilişkin bir uyarı çıkması durumunda ise seyahat etmesine izin verilmeyecek.
Peki bilet üzerine eklenmesi zorunlu hale gelen HES kodunu nasıl alabilirsiniz?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod almak
- Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgını sürecinde geliştirdiği “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden kod işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ilk önce Play Store, App Store veya Huawei AppGallery üzerinden uygulamayı indirmeli ya da son sürüme güncellemelisiniz.
- Daha sonra uygulamayı açın ve ana sayfadan “HES Kodu İşlemleri” alanına giriş yapın.
- Bu menüde “Yeni Kod Ekle” seçeneğine dokunun. İsterseniz kodun geçerli olacağı tarih sınırını belirleyebilir, birden fazla kod oluşturacaksanız isimlendirme yapabilirsiniz.
Bu işlemden sonra HES kodunuz oluşturulacaktır. Üst kısımda yazan kodu bilet işlemlerinde ilgili alana girerek ya da personele belirterek kullanabilirsiniz.
Kısa mesaj göndererek kod almak
Eğer akıllı telefon sahibi değilseniz ya da uygulamayı indirmekte sorun yaşıyorsanız, Sağlık Bakanlığı’nın kısa mesaj servisinden de kod temin edebilirsiniz. Bunun için;
- HES yazıp bir boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve kodun geçerli olacağı gün sayısını yazarak 2023’e SMS olarak gönderebilirsiniz. (Örneğin; HES 12345678901 9876 30)
Uygulama
Facebook Messenger Rooms, Whatsapp’a entegre ediliyor!
Facebook tarafından geçtiğimiz ay duyurulan ve birkaç gün önce yayınlanan Messenger Rooms video konferans servisi Whatsapp’a entegre ediliyor.
WABetaInfo tarafından yayımlanan habere göre Facebook Messenger Rooms video konferans servisini 2.20.163 beta sürümü ile Whatsapp’ın Android uygulamasına getiriyor. Söz konusu güncelleme ile sohbet içinde bulunan paylaşım menüsüne Messenger Rooms tuşu yerleştirilmiş. Bu buton Whatsapp uygulaması içinden direkt olarak 50 kişiye kadar görüşmeler yapabileceğiniz video konferans odaları oluşturmanıza imkan verecek.
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Messenger Rooms kısayolu Whatsapp uygulamasının “Aramalar” sekmesi gibi bölümlerinde de bulunacak. Söz konusu özellik şu an için yalnızca ABD ve birkaç diğer ülkede kullanılabilir durumda, Ancak yakında kademeli olarak tüm ülkelerde kullanılabilir olacak.
Özelliği denemek istiyorsanız, Whastapp beta programına kayıt olarak veya güvenilir bir kaynaktan edindiğiniz Android için Whatsapp 2.20.163 beta sürümü apk dosyasını akıllı telefonunuza kurarak kullanabilirsiniz.
Uygulama
Google Play Müzik servisi için veda zamanı geldi!
Çevrimiçi müzik kütüphanesi Google Play Müzik; Spotify ve Apple Music gibi rakiplerine karşı istenilen performansı sergilemekten uzak kalmıştı. YouTube Music platformunun açılması ile iyice geri plana atılan servis, Google’ın son yeniliği ile kapanma aşamasına geldi!
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Google Play Müzik, çok yakında YouTube Music’e entegre edilecek!
Google, YouTube Music için yayınladığı son güncelleme ile kullanıcılara önemli bir desteği sunmaya başladı. Yeni özellik ile Play Müzik aboneliği bulunan kullanıcılar, uygulamadaki verilerinin önemli bir kısmını YouTube Music hesabına aktarabilecek. Taşınabilen veriler; satın alınan ve çevrimdışı dinleme için yüklenen şarkılar, albümler, çalma listeleri ve istasyonları içeriyor. Ayrıca beğenilen ve beğenilmeyen şarkılara göre öneri sunmak için dinleme geçmişi de YouTube Music profiline aktarılabilecek.
Çeşitli kaynaklara göre bir platformdan diğerine aktarım desteğinin sunulması, daha eski olan Google Play Müzik servisinin yıl içinde kapatılacağını gösteriyor. Kullanıcıların mevcut Play Müzik aboneliklerinin aktarım sonrasında eşdeğer bir YouTube Music Premium aboneliğine dönüştürülmesi de bu tahmini doğruluyor. Herhangi bir ücretli Play Müzik abonelik planı bulunmayan kullanıcılar ise otomatik olarak YouTube Music’in reklamlı sürümüne geçirilecek. Yani iki platform arasında tam bir geçiş söz konusu olacak.
Eğer bir YouTube Music üyeliğiniz bulunuyorsa, uygulama içerisinden aktarma işlemine kademeli olarak başlandı. Ayrıca buradaki internet sitesi üzerinden de geçiş işlemi başlatılabiliyor. Son olarak YouTube’un geçişe hazır olan kullanıcıları mail yoluyla bilgilendireceğini belirtelim.