Redmi Note 9S inceleme – En çok konuşulan telefon neler sunuyor?

Redmi Note 9S inceleme videomuzda, son dönemin en çok konuşulan akıllı telefonunu detaylarıyla inceledik. Bakalım Redmi Note 9s modeli bizlere neler sunuyor?

Fiyat

Cihazın ülkemizde iki farklı versiyonu bulunuyor. 4 GB RAM – 64 GB depolama sunan model 2899 TL iken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan model 2999 TL fiyatla Xiaomi TR garantili olarak bulunabiliyor.

Redmi Note 9S inceleme – Tasarım ve ekran detayları

Cihazın mavi, gri ve beyaz olmak üzere üç farklı rengi var. Önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5, yan çerçeveleri ise plastik tasarım kullanan modelde ekranın üst orta bölümünde delik çentik tasarımı tercih edilmiş. Telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişi yer alırken, o bölümde bulunan hoparlör performansından ne yazık ki pek memmun kalmadık.

6.67 inç IPS LCD panel kullanan cihazda Full HD+ çözünürlük bulunuyor. HDR10 destekli bu ekranda, Widevine L1 sertifikası sayesinde Netflix HD olarak izlenebiliyor. Ayrıca maksimum parlaklığın 575 nit seviyesinde olduğunu belirtelim.

Donanım özellikleri ve kamera

Telefonda yer alan Snapdragon 720G işlemcisi, şu anda orta düzeyin hem en güncel hem de en performanslı modellerinden bir tanesi. Ayrıca modelin daha uzun ömürlü olabilmesi adına kullanıcıların 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan sürümü satın almalarını tavsiye ediyoruz. Depolama alanı microSD kart desteğiyle de arttırılabiliyor.

Redmi Note 9S modelinde dörtlü bir arka kamera sistemi yer alıyor. Ana kamera, 48 MP F/1.8 diyafram değeri sunan ve ISOCELL Bright GM2 sensörünü kullanıyor. 8 MP geniş açı 119 dereceye kadar geniş açılı fotoğraf ve video desteği sunarken, 5 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı da cihazda yer alıyor. Genel kamera performansı telefonun fiyatına göre iyi. Ancak gece çekimlerinde bazen kirliliğin arttığı ve netliğin kaybolduğunu belirtmekte fayda var. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Son olarak telefonun pil performansından söz edecek olursak 5020 mAh kapasiteli pil ile PCMark Battery testinde full parlaklık olmasına karşın 10 saatin üzerinde bir değer aldık. Bu, gündelik kulanımda 2 güne varan bir pil ömrü alabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca telefonda 18W’lık bir hızlı şarj desteğinin de yer aldığını belirtelim.