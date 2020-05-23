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Redmi Note 9S inceleme – En çok konuşulan telefon neler sunuyor?
Redmi Note 9S inceleme videomuzda, son dönemin en çok konuşulan akıllı telefonunu detaylarıyla inceledik. Bakalım Redmi Note 9s modeli bizlere neler sunuyor?
Fiyat
Cihazın ülkemizde iki farklı versiyonu bulunuyor. 4 GB RAM – 64 GB depolama sunan model 2899 TL iken, 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan model 2999 TL fiyatla Xiaomi TR garantili olarak bulunabiliyor.
Redmi Note 9S inceleme – Tasarım ve ekran detayları
Cihazın mavi, gri ve beyaz olmak üzere üç farklı rengi var. Önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5, yan çerçeveleri ise plastik tasarım kullanan modelde ekranın üst orta bölümünde delik çentik tasarımı tercih edilmiş. Telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişi yer alırken, o bölümde bulunan hoparlör performansından ne yazık ki pek memmun kalmadık.
6.67 inç IPS LCD panel kullanan cihazda Full HD+ çözünürlük bulunuyor. HDR10 destekli bu ekranda, Widevine L1 sertifikası sayesinde Netflix HD olarak izlenebiliyor. Ayrıca maksimum parlaklığın 575 nit seviyesinde olduğunu belirtelim.
Donanım özellikleri ve kamera
Telefonda yer alan Snapdragon 720G işlemcisi, şu anda orta düzeyin hem en güncel hem de en performanslı modellerinden bir tanesi. Ayrıca modelin daha uzun ömürlü olabilmesi adına kullanıcıların 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan sürümü satın almalarını tavsiye ediyoruz. Depolama alanı microSD kart desteğiyle de arttırılabiliyor.
Redmi Note 9S modelinde dörtlü bir arka kamera sistemi yer alıyor. Ana kamera, 48 MP F/1.8 diyafram değeri sunan ve ISOCELL Bright GM2 sensörünü kullanıyor. 8 MP geniş açı 119 dereceye kadar geniş açılı fotoğraf ve video desteği sunarken, 5 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı da cihazda yer alıyor. Genel kamera performansı telefonun fiyatına göre iyi. Ancak gece çekimlerinde bazen kirliliğin arttığı ve netliğin kaybolduğunu belirtmekte fayda var. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Son olarak telefonun pil performansından söz edecek olursak 5020 mAh kapasiteli pil ile PCMark Battery testinde full parlaklık olmasına karşın 10 saatin üzerinde bir değer aldık. Bu, gündelik kulanımda 2 güne varan bir pil ömrü alabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca telefonda 18W’lık bir hızlı şarj desteğinin de yer aldığını belirtelim.
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Oppo Reno 3 Pro incelemesi | 6.500 TL eder mi?
Oppo Reno 3 Pro incelemesiyle karşınızdayız. 6.500 TL fiyatıyla dikkat çeken ve önemli özelliklere sahip Reno 3 Pro’nun detayları videomuzda!
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Oppo Reno 3 Pro incelemesi
Reno 3 Pro, dünya genelinde satışa çıkan Reno 3 Pro modelinden farklı olarak Reno 3 Pro 5G versiyonuyla ülkemize getirildi. 6.5′ inç boyutunda, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğündeki AMOLED bir panel ile gelen telefon 90 Hz tazeleme hızı sunmasıyla fark yaratıyor.
Gücünü Helio P95 değil, Snapdragon 765G’den alan cihazda, Adreno 620 grafik işlem birimi de yer alıyor. Buna ek olarak 12 GB bellek ve 256 GB gibi devasa bir depolama alanına sahip olan telefon, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri ile müzik, seyir ve oyun keyfinizi katlamayı başarıyor.
Reno 3 Pro kamera özellikleri
48 MP değerinde ana kamerasının yanı sıra 13 MP telefoto, 8 MP geniş açı ve 2 MP siyah/beyaz lens kullanan telefon, abisi Find X2’yi aratmayacak kalitede fotoğraf çekimi yapabilme kabiliyetine sahip. Ayrıca 2x optik, 5x hibrit ve 20x dijital yakınlaştırma yapmanız da mümkün. Video kanadında 4K video çekebilen telefonda Ultra Video Sabitleme 2.0 ve Video Bokeh özellikleri de yer alıyor. Ultra Gece Modu ile de 1 lüks kadar karanlık ortamlarda oldukça başarılı videolar çekmeniz mümkün.
4025 mAh değerindeki bataryasını 30 Watt değerindeki VOOC 4.0 şarj ile hızlıca doldurabilen Oppo Reno 3 Pro 20 dakikada %50 şarj edebiliyor. NFC ve Wi-Fi ac ile BT 5.1 bağlantı teknolojilerine sahip olan telefon şık ve başarılı bir telefon olmayı başarmış.
Reno 3 Pro özellikleri ve fiyatı
- Boyut: 159.4mm x 72.4mm x 7.7mm
- Ağırlık: 171g
- Renk: Kuzey Işıkları / Karbon Siyahı
- Ekran: 6.5” 2400 x 1080 piksel AMOLED 90 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Grafik işlem birimi: Adreno 620
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön kamera: 32 MP
- Video: 4K 30fps
- Batarya: 4250 mAh
- Hızlı Şarj: VOOC 4.0 (30W)
- Fiyat: 6.500TL
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Huawei P40 Pro inceleme – “Her şeyi biraz daha iyi”
Huawei P40 Pro inceleme videomuzda, şirketin yeni amiral gemi modelini detaylıca inceliyoruz. Bakalım Huawei P40 Pro modeli bizlere neler sunuyor ve önceki modele oranla iyileştirmeleri neler?
Huawei P40 Pro inceleme – Tasarım detayları
Bizim incelediğimiz model ‘Silver Frost” olarak geçen ve mat gümüş rengiyle dikkat çeken rengi kullanıyor. Ancak tabii ki modelin farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Yine kavisli ekran tasarımını kullanan Huawei, bu sefer Mate 30 Pro‘dan farklı olarak ‘şelale kavis‘ olayından vazgeçmiş. Bu da fiziksel ses tuşlarının geri gelmesi anlamına geliyor ve bizce olumlu bir geri dönüş olmuş.
Ön taraftan baktığımızda ekranın sağ üst bölümünde ön kamera, 3D TOF ve diğer sensörlerin olduğu küçük bir çentik alanı yer alıyor. 3D TOF sensör hem yüz tanımada devreye giriyor hem de ön kamera ile portre fotoğraflar çekerken nesle ile arka planı ayırmada görev alıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü yine devam ediyor. Huawei’nin belirttiğine göre %30 oranında bir hızlanma söz konusu ve yaptığımız testlerde bunun doğru olduğunu söyleyebiliyoruz.
Tasarım tarafından hoparlör yine stereo değil mono. Her ne kadar hoparlör gücü ve kalitesi oldukça iyi olsa da, böylesi üst seviye bir telefonda stereo hoparlör görmek isterdik. Son olarak IP68 suya ve toza dayanıklılığın yine cihazda yer aldığını belirtelim.
Ekran ve performans
6.5 inç boyutlu OLED ekranla gelen Huawei P40 Pro modelinde 1200 x 2640 çözünürlük ve 90 Hz tazeleme hızı görüyoruz. Tazeleme hızının bu sefer 90 Hz olması, telefonu kullanırken rahatça fark edilebiliyor. Menüler arasındaki geçiş, telefonun akıcılığı çok daha iyi seviyede. Ayrıca yine HDR10 desteğinin bulunduğunu da belirtelim. Ekran konusunda bir önceki modele göre geriye gidilen konu ise parlaklık seviyesinde. Zira Huawei P30 Pro modeline göre 530 nit parlaklık seviyesiyle yaklaşık 70 nit kadar daha düşük bir parlaklık sunuluyor.
Telefon gücünü Kirin 990 5G işlemcisinden alıyor. Bizim Mate 30 Pro’da incelediğimiz Kirin 990 işlemcisine göre hem 5G desteği hem de biraz daha performanslı olan bu işlemcinin yanı sıra 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri ve Mali-G79 GPU sıralanıyor. Depolama alanını NanoSD kart ile arttırabilmek mümkün.
Sentetik testlerde Kirin 990 5G, en büyük rakibi Snapdragon 865’e göre daha düşük skorlar alıyor. Ancak bu farkı gündelik hayatta hissedebilmek pek mümkün değil. Zira doğal olarak telefon çok hızlı ve güncel oyunlarda da çok yüksek bir performans gösteriyor.
Huawei P40 Pro inceleme – Her zaman olduğu gibi “kamera” onun işi
Yeni modelin kamerası hem donanımsal olarak değişti hem de yeni yazılım özelliklerine kavuştu. İlk olarak “AI Golden Snap” isimli yazılım özelliklerinden söz edelim.
Bu özellikler sırasıyla:
- Poz verirken kadraja giren insanları silebilme
- Video çekerken zoom yaptığınızda konuşan kişinin sesini yükselten “ses yakınlaştırma”
- Cam gibi nesnelerin olduğu fotoğraflarda oluşan yansımaları silme
- Birden fazla çekilen fotoğraflardaki “en iyi kareyi seçme”
Donanım tarafında ise ana kameramız 50 MP çözünürlüklü F/1.9 diyafram değerine ve OIS desteğine sahip yeni sensör. Ana kamera sensörü, boyut olarak 108 MP çözünürlüklü Samsung Galaxy S20 Ultra modelinin ana kamerasından bile büyük bir sensör.
Ana kameraya ek olarak 40 MP geniş açı, 12 MP periskop kamera (5x optik zoom, 10x hibrit zoom, 50x dijital zoom) ve TOF 3D sensör yer alıyor. Bu sefer ön kamerayı ayrıca çok beğendik. Zira 32 MP ön kamera ve 3D TOF sensör önceki Huawei modellerine göre çok daha net, doğru ve doğal renk veren sonuçlar veriyor.
Batarya
Son olarak 4200 mAh pil kapasitesiyle gelen cihazda 40W kablolu şarj, 27W kablosuz ve kablosuz tersine şarj desteği yer alıyor. Kullanım esnasında “amiral gemisi” modeller için güzel bir değer olan 8 saati aşan bir ekran süresi aldık ve bu anlamda telefonun iyi olduğunu söyleyebiliriz.
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8.500 TL’ye alınır mı? | Huawei P40 incelemesi
Huawei P40 ailesinin baz modeli olan P40 ile beraberiz. Bu videomuzda P40’ın detaylarına yakından bakıyoruz. 8.499 TL fiyatla satışa çıkan Huawei P40 bu fiyata rakiplerine göre eksileri ve artıları neler? Hep beraber göz atıyoruz.
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Huawei P40 incelemesi
Huawei P40 modeli, tasarımsal olarak bakıldığında P40 Pro modeline fazlasıyla benzese de daha küçük yapısı ve şelale yerine düz ekran yapısıyla dikkat çekiyor. Çerçeveli bir ekrana sahip olsa da dört taraftan eşit bir çerçeve olması ise hoş bir görünüm vadediyor. 8.5 mm inceliğinde ve 175 gram ağırlığında olan P40 modeli, buz beyazı, gümüş orman ve siyah renk seçeneklerine sahip.
6.1 inç boyutunda OLED panel kullanan 2340 x 1080 piksel çözünürlüğündeki bir ekran ile karşımıza çıkan telefon, gücünü P40 Pro modelinde de olduğu gibi Kirin 990 5G işlemcisinden alıyor. Buna 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanının eşlik ettiği telefon, oyun performansı için ise Mali-G76’dan destek alıyor. Yapay zeka tarafında ise İki sinir ağı işleme birimi (NPU) kullanan telefon, tüm isteklerinizi rahatlıkla yerine getirebilir.
Kamera noktasına geldiğimizde ise üçlü bir kamera yapısında olan Huawei P40, 50 MP Ultra Vision ana kamera, 16 MP Cine geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kamera ile gerçekten iyi sonuçlar verebiliyor. Ancak kendi başına çok iyi fotoğraflar çekebiliyor olsa da P40 Pro ile kamera performansında ciddi farklar göze çarpıyor.
Ön kamerada ise 32 MP değerindeki kamera ile kızılötesi bir sensör yer alan cihaz, bokeh fotoğraflar başta olmak üzere oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Önde ve arkada 4K 60 fps videolar çekebilmek mümkün.
Batarya özellikleri
Telefonun en ilginç yanlarından biri ise 3800 mAh değerindeki bataryasının 22,5 Watt şarj ile dolabilmesi. Genel olarak yeterli olmasına ve 3800 mAh değerin bu telefon için yeterli olmasına rağmen P40 Lite modelinde dahi 40 Watt şarj varken bu telefonun 22,5 Watt ile şarj olması şaşırtıcı bir detay.
Bağlantı kanadında 5G ve Wi-Fi 6 desteği sunan, bluetooth 5.1 ile güncel çözümleri yakalayan telefonda e-SIM kullanımı da mümkün. Ayrıca yine Pro modeline göre IP68 değil, IP53 sertifikası sunuyor.
Fiyatı
8.500 TL’ye satın alınabilen cihaz FreeBuds 3 hediyesi ile gelirken piyasada Huawei modellerinden P30 Pro ve Mate 30 Pro gibi ciddi rakiplerinin yanı sıra diğer markalardan Mi 10, S20 Plus, iPhone XS Max ve iPhone 11 256 GB modeli gibi cihazlar dikkat çekiyor. Bu nedenle fiyat kanadında Huawei P40 modelinin işi zor görünüyor.