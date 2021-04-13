Huawei AppGallery’de Ramazan kampanyası başlıyor!

Huawei AppGallery ’de Ramazan ayı boyunca harcama yapan kullanıcılar, çok daha fazla Huawei puan ve birçok hediyenin sahibi olacaklar şeklinde bir duyuru yapıldı.

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AppGallery’nin 12 Nisan – 18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Ramazan kampanyasında kullanıcılar, AppGallery üzerinden yaptıkları harcamalar karşılığında ödüller, hediyeler ve puanlar kazanma hakkına sahip olacak. Hem uygulama satın alma hem de uygulama içi satın almaları kapsayan kampanya, kullanıcıların harcamalarını üç farklı kategoride değerlendirerek ekstra puan ve hediye verecek..

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İlk Kez Satın Alma Yapan Kullanıcılar!

AppGallery üzerinden ilk kez uygulama içi satın alma yapan kullanıcılar, harcamalarının %100’ünü Huawei Puan olarak geri alacaklar. Örneğin 100 TL harcadıkları takdirde 100 Huawei Puan alacaklar.

Tüm Satın Alma Yapan Kullanıcılar!

AppGallery üzerinden uygulama içi satın alma yapan kullanıcılar, harcamalarının %25’ini Huawei Puan olarak geri alacaklar. Örneğin 200 TL harcadıkları takdirde 50 Huawei Puanı alacaklar.

En Fazla Satın Alma Yapan Kullanıcılar!

Belirli bir tutarın üzerinde satın alma yapan kullanıcılar, Huawei Puan geri kazanımlarıyla birlikte ekstra Huawei Puan veya Fiziksel Ödüller de kazanacaklar. Kullanıcılar her bir harcama seviyesine ulaştıklarında yeni bir ödül sahibi olabilecekler. Örneğin, bir kullanıcı toplam 150.000 TL harcaması durumunda aşağıdaki ödüllerin tamamını kazanacak.

Huawei AppGallery nedir?

Huawei AppGallery, Huawei akıllı telefonlar ve tabletler için resmi uygulama dağıtım platformudur. 170’den fazla ülkede bulunan AppGallery, dünyanın en büyük 3. uygulama mağazası olmasıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların binlerce uygulamayı kolayca ve güvenli bir şekilde keşfedebileceği, bulabileceği ve indirebileceği bir uygulama mağazasıdır.

Huawei, AppGallery’yi kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini kesinlikle koruyan açık, yenilikçi bir uygulama platformu haline getirmeyi amaçladığının altını çiziyor. Huawei, geleceğin uygulama mağazasını oluşturmak için dünyanın en yenilikçi uygulama geliştiricileriyle birlikte çalıştıklarını da ayrıca belirtiyor.

AppGallery’nin diğer uygulama mağazalarından farkı nedir?

Huawei, benzersiz ve akıllı bir deneyim sunmayı vaad ederek, AppGallery’yi kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini kesinlikle koruyan açık, yenilikçi bir uygulama platformu haline getirmeyi amaçladığını belirtiyor.

Huawei AppGallery, güvenli bir kullanıcı deneyimi sunmak için kötü niyetli davranışları tespit eden, gizlilik kontrolünü kolaylaştıran ve uygulama güvenliğini sağlayan dört katmanlı, profesyonel bir güvenlik sistemine sahiptir.

Huawei AppGallery, çok çeşitli mobil uygulamaları bulmanın, keşfetmenin ve paylaşmanın çeşitli kolay ve yenilikçi yollarını sunmasıyla ön plana çıkıyor. İşlevsel bir arama motoru, kategori başına en iyi uygulama sıralaması, editörün seçtikleri, istek listesi gibi uygulama indirirken size kolaylık sağlayan hizmetleri içeriyor. Kuponlar, uygulama içi krediler, promosyon kodları, indirim kuponları ve VIP ayrıcalıkları dahil olmak üzere özel avantajlar da Huawei kullanıcıları için hazırda bekliyor.

Aylık 400 milyon aktif kullanıcısıyla Huawei AppGallery, çok çeşitli kategorilerde binlerce popüler uygulama ile dünyanın 3. büyük uygulama mağazası olma özelliğine sahip. Huawei, geleceğin uygulama mağazasını oluşturmak için dünyanın en yenilikçi uygulama geliştiricileriyle birlikte çalıştığını da özellikle belirtiyor.

AppGallery’de kaç adet uygulama var?

Huawei AppGallery’nin dünya çapında bir milyondan fazla uygulaması var. Üstelik geçen yıl 180 milyardan fazla kümülatif uygulama indirme işlemi bu uygulama üzerinden gerçekleştirildi. Şu anda, geçen yıla göre %65 artışla, 45000’den fazla uygulama HMS Core’a erişebildiğini de belirtiyor.

AppGallery’de Türkiye uygulamaları var mı?

Huawei AppGallery’yi hızla dünyanın dört bir yanından binlerce popüler uygulamaya açık hale getiriyoruz diye belirtiyorlar. AppGallery, dünyanın 3. büyük uygulama mağazası olma özelliğine sahip. Ayrıca yeni uluslararası ve yerel Türkiye uygulamaları galeriye düzenli olarak eklenmeye devam ediyor. TikTok, Snapchat, Microsoft Office ve Aliexpress gibi uluslararası popüler uygulamaları da kolaylıkla AppGallery üzerinden ulaşabilirsiniz.

AppGallery’den uygulama indirmek güvenli mi?

Huawei AppGallery, güvenli ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunmak için tasarlandığının altını çiziyorlar. Huawei AppGallery, kötü niyetli davranışları tespit etmesiyle birlikte, gizlilik kontrolünü kolaylaştıran ve uygulama güvenliğini sağlayan dört katmanlı bir güvenlik sistemine sahip bir uygulama.

AppGallery’e nasıl kaydolabilirim?

Huawei AppGallery, ücretsiz olarak kullanıma hazır tüm yeni Huawei cihazlarına (örn. HUAWEI Mate 30 Pro ve HUAWEI P40 serisi) önceden yüklenmiş olarak geliyor. Herhangi bir ön yüklemeye gerek kalmadan kullanabilirsiniz.

Huawei ID, Huawei’nin AppGallery, Huawei Cloud, Health dahil olmak üzere özel hizmetlerine sorunsuz bir şekilde erişmenizi ve bağlanmanızı sağlayan kişisel bir hesaptır.