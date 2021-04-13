Genel
Huawei AppGallery’de Ramazan kampanyası başlıyor!
Huawei AppGallery ’de Ramazan ayı boyunca harcama yapan kullanıcılar, çok daha fazla Huawei puan ve birçok hediyenin sahibi olacaklar şeklinde bir duyuru yapıldı.
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AppGallery’nin 12 Nisan – 18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Ramazan kampanyasında kullanıcılar, AppGallery üzerinden yaptıkları harcamalar karşılığında ödüller, hediyeler ve puanlar kazanma hakkına sahip olacak. Hem uygulama satın alma hem de uygulama içi satın almaları kapsayan kampanya, kullanıcıların harcamalarını üç farklı kategoride değerlendirerek ekstra puan ve hediye verecek..
İlk Kez Satın Alma Yapan Kullanıcılar!
AppGallery üzerinden ilk kez uygulama içi satın alma yapan kullanıcılar, harcamalarının %100’ünü Huawei Puan olarak geri alacaklar. Örneğin 100 TL harcadıkları takdirde 100 Huawei Puan alacaklar.
Tüm Satın Alma Yapan Kullanıcılar!
AppGallery üzerinden uygulama içi satın alma yapan kullanıcılar, harcamalarının %25’ini Huawei Puan olarak geri alacaklar. Örneğin 200 TL harcadıkları takdirde 50 Huawei Puanı alacaklar.
En Fazla Satın Alma Yapan Kullanıcılar!
Belirli bir tutarın üzerinde satın alma yapan kullanıcılar, Huawei Puan geri kazanımlarıyla birlikte ekstra Huawei Puan veya Fiziksel Ödüller de kazanacaklar. Kullanıcılar her bir harcama seviyesine ulaştıklarında yeni bir ödül sahibi olabilecekler. Örneğin, bir kullanıcı toplam 150.000 TL harcaması durumunda aşağıdaki ödüllerin tamamını kazanacak.
Huawei AppGallery nedir?
Huawei AppGallery, Huawei akıllı telefonlar ve tabletler için resmi uygulama dağıtım platformudur. 170’den fazla ülkede bulunan AppGallery, dünyanın en büyük 3. uygulama mağazası olmasıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların binlerce uygulamayı kolayca ve güvenli bir şekilde keşfedebileceği, bulabileceği ve indirebileceği bir uygulama mağazasıdır.
Huawei, AppGallery’yi kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini kesinlikle koruyan açık, yenilikçi bir uygulama platformu haline getirmeyi amaçladığının altını çiziyor. Huawei, geleceğin uygulama mağazasını oluşturmak için dünyanın en yenilikçi uygulama geliştiricileriyle birlikte çalıştıklarını da ayrıca belirtiyor.
AppGallery’nin diğer uygulama mağazalarından farkı nedir?
Huawei, benzersiz ve akıllı bir deneyim sunmayı vaad ederek, AppGallery’yi kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini kesinlikle koruyan açık, yenilikçi bir uygulama platformu haline getirmeyi amaçladığını belirtiyor.
Huawei AppGallery, güvenli bir kullanıcı deneyimi sunmak için kötü niyetli davranışları tespit eden, gizlilik kontrolünü kolaylaştıran ve uygulama güvenliğini sağlayan dört katmanlı, profesyonel bir güvenlik sistemine sahiptir.
Huawei AppGallery, çok çeşitli mobil uygulamaları bulmanın, keşfetmenin ve paylaşmanın çeşitli kolay ve yenilikçi yollarını sunmasıyla ön plana çıkıyor. İşlevsel bir arama motoru, kategori başına en iyi uygulama sıralaması, editörün seçtikleri, istek listesi gibi uygulama indirirken size kolaylık sağlayan hizmetleri içeriyor. Kuponlar, uygulama içi krediler, promosyon kodları, indirim kuponları ve VIP ayrıcalıkları dahil olmak üzere özel avantajlar da Huawei kullanıcıları için hazırda bekliyor.
Aylık 400 milyon aktif kullanıcısıyla Huawei AppGallery, çok çeşitli kategorilerde binlerce popüler uygulama ile dünyanın 3. büyük uygulama mağazası olma özelliğine sahip. Huawei, geleceğin uygulama mağazasını oluşturmak için dünyanın en yenilikçi uygulama geliştiricileriyle birlikte çalıştığını da özellikle belirtiyor.
AppGallery’de kaç adet uygulama var?
Huawei AppGallery’nin dünya çapında bir milyondan fazla uygulaması var. Üstelik geçen yıl 180 milyardan fazla kümülatif uygulama indirme işlemi bu uygulama üzerinden gerçekleştirildi. Şu anda, geçen yıla göre %65 artışla, 45000’den fazla uygulama HMS Core’a erişebildiğini de belirtiyor.
AppGallery’de Türkiye uygulamaları var mı?
Huawei AppGallery’yi hızla dünyanın dört bir yanından binlerce popüler uygulamaya açık hale getiriyoruz diye belirtiyorlar. AppGallery, dünyanın 3. büyük uygulama mağazası olma özelliğine sahip. Ayrıca yeni uluslararası ve yerel Türkiye uygulamaları galeriye düzenli olarak eklenmeye devam ediyor. TikTok, Snapchat, Microsoft Office ve Aliexpress gibi uluslararası popüler uygulamaları da kolaylıkla AppGallery üzerinden ulaşabilirsiniz.
AppGallery’den uygulama indirmek güvenli mi?
Huawei AppGallery, güvenli ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunmak için tasarlandığının altını çiziyorlar. Huawei AppGallery, kötü niyetli davranışları tespit etmesiyle birlikte, gizlilik kontrolünü kolaylaştıran ve uygulama güvenliğini sağlayan dört katmanlı bir güvenlik sistemine sahip bir uygulama.
AppGallery’e nasıl kaydolabilirim?
Huawei AppGallery, ücretsiz olarak kullanıma hazır tüm yeni Huawei cihazlarına (örn. HUAWEI Mate 30 Pro ve HUAWEI P40 serisi) önceden yüklenmiş olarak geliyor. Herhangi bir ön yüklemeye gerek kalmadan kullanabilirsiniz.
Huawei ID, Huawei’nin AppGallery, Huawei Cloud, Health dahil olmak üzere özel hizmetlerine sorunsuz bir şekilde erişmenizi ve bağlanmanızı sağlayan kişisel bir hesaptır.
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Genel
Huawei 2030’un “Akıllı Dünyası” için çalışıyor!
Huawei, 18’inci Küresel Analist Zirvesi’ni, 12 Nisan’da Shenzhen’de gerçekleştirdi. Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, geleceğin akıllı dünyası özelindeki hedeflerini aktardı. Beraberin de şirketin iş performansını da katılımcılarla paylaştı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: OPPO Enco W51 vs Huawei Freebuds 4i | Hangisini almalı? #6
Huawei Küresel Analist Zirvesi ’ne, sektör temsilcileri, finans uzmanları, kanaat önderleri ve medya temsilcilerinden oluşan 400’den fazla konuk katılırken beraberinde, dünyanın dört bir yanından sektör ve medya temsilcisi de çevrimiçi olarak katılım sağladı.
Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, zirvede gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, şirketin 2020’deki iş performansının yanı sıra, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan beş stratejik yaklaşımı da paylaştı.
Eric Xu; “İş esnekliğimizi artırmak için yaklaşımlarımızda da yenilikler yapıyoruz. Bu çabaların bir parçası olarak, yazılım yeteneklerimizi güçlendirmeye, gelişmiş süreç tekniklerine ve akıllı araçlar özelindeki bileşenlere daha fazla yatırım yapacağız. Mobil iletişimin gelişimi için 5G’yi en üst düzeyde kullanmayı ve endüstriyel olarak da 5.5G’yi hayat geçirmeyi hedefliyoruz” dedi. Eric Xu ayrıca, tüm kullanıcı senaryolarında sorunsuz, kullanıcı merkezli ve akıllı bir deneyim sunmak istediklerini ifade etti. Ayrıca düşük karbonlu bir dünya için enerji tüketimini azaltmak ve tedarik sürekliliğindeki zorlukları azaltmak için de çalıştıklarını ifade etti.
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Dijital teknolojinin gücüne derinden inanıyoruz!
Eric Xu, küresel yarı iletken tedarik zinciri konusunda, güven odaklı yeni iş birliklerine imza atmanın sektörel açıdan önemini vurgularken şunları söylemeyi ihmal etmedi; “İlerleyen zamanlarda, kendimizi daha karmaşık ve değişken bir küresel ortamda bulabiliriz. COVID-19’un yeniden canlanması ve jeopolitik belirsizlikler ülkeler ve kurumlar için de zorlukları beraberinde getirecek. Dijital teknolojinin bu sorunları çözebilme gücüne derinden inanıyoruz. Bu nedenle tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünya için her kişiye, eve ve kuruluşa dijitalleşmeyi getirmek için, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye ekledi.
“2030’da Akıllı Dünya’ya doğru ilerleyelim.”
Huawei Yönetim Kurulu Direktörü ve Huawei Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı William Xu ise konuşmasına, yaşlanan nüfuslar ve giderek artan yüksek enerji tüketimi de dahil olmak üzere önümüzdeki on yıl boyunca sosyal refahı etkileyecek zorlukları değerlendirdi. William Xu, Huawei’in bu konularla ilgili 9 önerisini katılımcılarla paylaştı.
1) Yüz milyarlarca farklı bağlantı türünü desteklemek için 5.5G’yi hayata geçirmek.
2) Fiber kapasitesinde artış için nano ölçekli optiklerin geliştirilmesi.
3) Daha fazla için ağ protokollerinin optimize edilmesi.
4) Akıllı dünyayı destekleyecek güçte gelişmiş bilgi işlem sistemleri oluşturulması.
5) Endüstriyel yapay zekadaki atılımları artırmak için büyük miktarda veriden bilgi analizi yapılması.
6) 100 kat daha yoğun depolama sistemleri için von Neumann mimarisinin ötesine geçilmesi.
7) Hiper gerçeklik ve çok modlu bir deneyim için bilgi işlem ve algılamanın birleştirilmesi.
8) Yaşamsal belirtilerin kendi kendine izlenmesi yoluyla insanların sağlıklarını daha proaktif bir şekilde yönetmelerinin sağlanması.
9) Daha çevreci elektrik üretimi ve tüketimi için akıllı bir “Enerji İnterneti” oluşturulması.
William Xu sözlerine şöyle devam etti; “Gelecek on yıl içinde toplumda birçok büyük gelişme görebiliriz. Bu çabaları teşvik etmek ve insanlığın karşılaştığı evrensel zorlukları ele almak için farklı endüstriler, akademiler, araştırma enstitüleri ve uygulama geliştiricilerle güçlerimizi birleştirmeyi umuyoruz. Ortak bir vizyonla, bağlantıları nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizi, nasıl daha hızlı bilgi işlem sistemleri geliştireceğimizi ve enerjiyi nasıl daha çevreci hale getirebileceğimizi keşfederken, bu süreçte hepimizin farklı bir rolü olacaktır. Bu doğrultuda hedefimiz, 2030’un akıllı dünyasına doğru birlikte ilerlemektir.” diye sözlerini sonlandırdı.
Huawei Küresel Analist Zirvesi ilk kez 2004 yılında gerçekleşti ve o günden bu yana her yıl düzenlenmeye devam ediyor. Bu yıl “Tam Bağlantılı ve Akıllı Bir Dünya Kurmak” temasıyla 12-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen zirve, dünyanın dört bir yanından sektör uzmanlarının iç görülerini ve gelecek projeksiyonlarını tartışabilecekleri bir platform olarak konumlanıyor.
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Genel
OPPO Enco W51 vs Huawei Freebuds 4i | Hangisini almalı? #6
HTam kablosuz kulaklıklar, günümüzde en çok kullandığımız teknolojik ürünlerin başında geliyor. Bu alanda bir çok marka varken ülkemizde ismi bilinen en büyük markalardan OPPO ve Huawei’nin kulaklıklarını karşılaştırmasak olmazdı. Çünkü ikisi de aynı segmentte yer alıyor ve fiyatları da birbirilerine oldukça yakın.
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OPPO Enco W51 vs Huawei Freebuds 4i | Hangisini almalı? #6
Özellik bakımından da ikisi birbirlerine çok benzese de bu kulaklıkları birbirinden ayıran özellikleri de yok değil. Videomuzda da bu özelliklerin neler olduğunu, hangi özelliklerinin öne çıktığını ve bu özelliklerden hangisi sizin için önemli ve satın almanız için yararlı onlardan bahsediyoruz.
OPPO Enco W51
Oppo’nun tam kablosuz kulaklıklar pazarına iki ürünle girdiler. Bunlardan biri Enco W31 bir diğeri ise Enco W51. Enco W51, sunduğu özellikler bakımından gerçekten güzel bir kulaklık. Üç farklı renkle geliyor bunlar Doğal Beyaz / Işıltılı Mavi / Deniz Mavisi. 7mm ses sürücüsü ile birliklte kalitesi sesler veriyor. Basslar, tizzler ve midler yerinde, enstrümanlar rahat duyulur bir şekilde ayarlanış. Kulaklık ile görüşme kalitesi de bulunduğu segmentte ortalama diyebileceğimiz seviyede.
|Renkler
|Doğal Beyaz / Işıltılı Mavi / Deniz Mavisi
|AĞIRLIK
|55.5g
|Sürücüler
|7mm dinamik sürücü
|Bluetooth
|BT 5.0
|Kablosuz aralığı
|10 metreye kadar
|Pil Kapasitesi
|25 mAh (kulaklık) / 480 mAh (şarj kutusu)
|Müzik çalma süresi
|ANC açık: 3,5 saat (tek şarj) / 20 saat (şarj kutusu ile)
|ANC kapalı : 4 saat (tek şarj) / 24 saat (şarj kutusu ile)
|Şarj süresi
|Kutu ile beraber 80 dakika/ kablosuz 2,5 saat
|Toza ve suya dayanıklılık (kulaklık)
|IP54
Huawei Freebuds 4i
Huawei arafında baktığımızda geçen sene bu segmentte Freebuds 3i ile yer alıyordu. Bu model kullanıcılar tarafından o kadar sevildi ki Huawei, Freebuds 4i modelini bu sene piyasaya sürdü. Kullanım kolaylığı, kutu tasarımı, kulağa iyi oturan yapısı ses sürücüsünün 10 mm büyüklüğünde olması öne çıkan özelliklerinden bir kaç tanesi. Ayrıca modlar (ANC açık/ANC kapalı/ Farkındalık modu) arasında geçişin olması gibi kolaylıklar sunarak bu alanda da farkını gösteriyor. Ek olarak OPPO Enco W51’de olduğu gibi kulaklık ile görüşme kalitesi bulunduğu segmentte ortalama diyebileceğimiz seviyede.
|Renkler
|Kırmızı,Seramik Beyazı,Karbon Siyahı
|AĞIRLIK
|5.5 g her bir kulaklık 36.5 g kutu toplam 46,5 gram
|Sürücüler
|10 mm dinamik sürücü
|Bluetooth
|BT 5.2
|Kablosuz aralığı
|10 metreye kadar
|Pil Kapasitesi
|55 mAh (kulaklık) / 215 mAh (şarj kutusu)
|Müzik çalma süresi
|7.5 saat (gürültü engelleme etkinken)
|10 saat (gürültü engelleme devre dışıyken)
|Şarj süresi
|kulaklıklar 1 saat kutuyla 1,5 saat 4 saat kullanım için 10 dakika şarj
|Toza ve suya dayanıklılık (kulaklık)
|YOK
OPPO Enco W51 ve Huawei Freebuds 4i kulaklıklarını Hepsiburada üzerinde incelemek ve satın almak için buraya bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/6213c273
OPPO Enco W51 ve Huawei Freebuds 4i kulaklıklarını Trendyol üzerinde incelemek ve satın almak için buraya bakabilirsiniz: https://ty.gl/tb3wqftb
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M42 modelinin işlemcisi belli oldu!
Samsung Galaxy M42 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Uzun süredir sessizliğini koruyan akıllı telefonun tanıtım tarihi ile alakalı da ilk bilgiler ortaya çıktı. Serinin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacak cihazın kullanacağı işlemci de ortaya çıktı. Devasa bataryası ile dikkat çeken akıllı telefon için artık geri sayıma geçtik. Merakla beklenen akıllı telefon bu ay içerisinde kullanıcılarını kesin olarak karşılayacak.
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Samsung Galaxy M42 serinin ilk 5G’li modeli olacak!
5G özellikli akıllı telefonların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İlk olarak amiral gemisi akıllı telefon serilerinde kullanılmaya başlayan bu özellik artık daha alt seviye cihazlara da uğruyor. Orta seviyede dahi belli bir oranda kullanıma geçilen 5G özelliği artık giriş seviye akıllı telefonlar için geliştiriliyor. Akıllı telefon rekabetinin önemli demirbaşlarından biri olan Samsung da, bu teknolojiyi yaygın hale getirmenin yollarını arıyor. Amiral gemisi ve orta üst seviye modellerinin çoğunda 5G‘ye yer veren teknoloji devi, şimdi de bir seriye daha bu özelliği kavuşturuyor. Galaxy M42 modeli için firma artık geri sayıma geçti. Uzun bir süredir geri planda kalan ve kesinleşmiş çok az detayı bulunan akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Serinin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacak olan modelin kullanacağı işlemci ve tahmini çıkış tarihi belli oldu. Ancak belirtmekte fayda var, cihazın çıkış tarihi ile alakalı bilgiler şimdilik iddialardan oluşmakta.
Hindistan merkezli internet sitelerinde ortaya çıkan akıllı telefon, orta seviyede kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Qualcomm yapımı 5G‘li bir işlemciyle piyasaya çıkıyor. Samsung Galaxy M42 modeli gücünü Snpadragon 750G işlemcisinden alacak. Bunun dışında detaylı teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefon, serinin ilk 5G’li akıllı telefonu olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun çıkışına dair de yeni iddialar ortaya çıktı. IANS Live isimli internet sitesine göre akıllı telefon çok yakında tanıtılacak. Hindistan merkezli teknoloji sitesi, akıllı telefonun 19 Nisan tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Bununla birlikte site, akıllı telefon ile alakalı fiyat tahmininde dahi bulundu. İddialara göre akıllı telefon, 265 ile 335 dolarlık fiyat skalasında piyasaya çıkacak. Tabi fiyatı normal olarak diğer teknik özelliklerin de belirleyebileceğini unutmamak gerek.
Samsung Galaxy M42 devasa bataryası ile dikkat çekiyor!
Kullanacağı işlemci de ortaya çıkan akıllı telefon fiyat performans konusunda öncü olmak istiyor. Özellikle Çinli rakipleri karşısında cihazın yapması gereken pek çok iş var gibi gözüküyor. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde bildiğiniz üzere kıyasıya bir yarış sürmekte. Firmalar en iyi performansı en ucuza getirmenin yollarını ararken, bir yandan da aktif kullanıcı sayılarını genişletmek istiyorlar. Bu yönde önemli bir alternatif olmak isteyen Samsung Galaxy M42, devasa batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay seritifika sitelerine uğrayan akıllı telefon, batarya konusunda “pil şampiyonu” olmak istiyor belli ki. Zira akıllı telefon tam 6000 mAh‘lik batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Piyasadaki rakiplerine göre oldukça yüksek seviyeleri kullanıcılarına sunan Samsung, bu sayede öne çıkma hedefini gerçekleştirebilir. Bununla birlikte akıllı telefonun kullanacağı şarj teknolojisi ortaya çıkmadı. Firmanın yüksek batarya kapasitesine iyi bir hızlı şarj teknolojisi sunması gerekecek. Yoksa akıllı telefon kullanıcılarının priz başında harcayacağı saatlerin artacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu ay içerisinde tanıtımının yapılacağı beklenen akıllı telefon ile alakalı hala ortaya çıkmayan önemli detaylar bulunmakta. Zira akıllı telefonun RAM kapasitesi henüz belli değil. Ayrıca olası depolama seçenekleri konusunda da ortaya çıkmış kesin bir bilgi yok. İşlemci ve pil dışında akıllı telefonun dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı kesin olarak biliniyor. Arkada yer alan ana kameranın da 64 MP değerinde olacağı daha önceden ortaya çıkmıştı. “Fastest Monster” etiketi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, genel hatları ile firmanın ortaya seviye akıllı telefonların oldukça benzeyecek gibi gözüküyor. Tasarım detayları kesinleşmeyen akıllı telefonun farklı bir şey ile gelmesi şu aşamada sürpriz olur. Bakalım Samsung Galaxy M42, seriye katacağı 5G havası ile beklentilerin ötesine geçmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Yazan: levent_orgun, 8 saat önce
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Yazan: serdengecti, 2 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 4 hafta önce
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