HUAWEI’nin yeni PC monitörü AD80 Türkiye’de satışta!

HUAWEI, kullanıcılara sunduğu ürün çeşitliliğini tüketicilerin ihtiyaçlarına göre gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. HUAWEI’nin MateBook Serisi dizüstü bilgisayarlarında kullandığı FullView teknolojisini masa üstüne getiren monitörü AD80, HUAWEI Online Mağaza üzerinden tüketicilerin beğenisine sundu. Aynı zamanda şuan Türkiye’de satışta. Son zamanlarda teknolojinin neredeyse her dalında farklı bir atılımla dikkatleri üzerine çeken Huawei şimdi de AD80’i Türkiye’de satışa sundu!

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HUAWEI’nin Türkiye pazarına giriş yaptığı masaüstü monitörü AD80, 5,72 milimetrelik çerçeve kalınlığı, yüzde 90 ekran / gövde oranı ve 178 derecelik görüş açısıyla HUAWEI’nin daha önce çıkardığı ve satışlarından memnun kaldığı MateBook dizüstü bilgisayar serisindeki ekran teknolojisini kullanıcıların masaüstlerine taşımaya kararlı görünüyor.

Ekran detaylarının derinine indiğimiz de, NTSC renk gamının yüzde 72’sini destekleyen 5 milisaniye tepki süreli IPS panele sahip olmasının yanı sıra 1080P çözünürlüğündeki HUAWEI AD80, 23,8 inç büyüklüğü ve 16:9 oranıyla her türlü video içeriğini, oyun deneyimi, dizi film izlemelerinizi büyük bir keyifle tüketmeyi vaad ediyor. TÜV Rheinland tarafından onaylanan sertifikasyona sahip AD80, göz koruma modunda zararlı mavi ışığı ortadan kaldırdığı yetmezmiş gibi, ekran paneli 60 Hz tazeleme hızında tamamen titreşimsiz olarak çalışma seçeneği de sunuyor. Ek olarak, AD80’in paneli, 250 nit parlaklık değeri sunuyor.

Yan taraftan bakıldığında ince bir görüntü ile karşılayan HUAWEI AD80, simetrik estetiği ve aerodinamik arka yüzeyi ile masa üzerinde zarif bir tablo gibi durmasıyla dikkat çekiyor. İlk bakışta fark edilemeyecek incelikteki ekran tutucusu, inceltilmiş tabanıyla muhteşem bir uyum sağlamasının yanı sıra HUAWEI AD80’in arkasında 1 adet HDMI port, 1 adet DC port ve 1 adet de VGA bağlantısı bulunuyor.

Ekran tutucu ayak, monitörün kullanıcının görüş açısına tam ayarlanabilmek için dikey eksende -5 ile 22 derece arasında eğilebilme özelliğine sahip. Ayrıca, AD80’in masa üzerinde yer kaplamasını istemeyen kullanıcılar için de , 100 x 100 mm VESA uyumlu montaj delikleri ile monitörü istedikleri yüzeye asabilme seçeneğini beraberinde sunuyor. Bu özellikler monitör de beklentileri yüksek tutan kullanıcıları oldukça memnun edecek.

HUAWEI AD80 monitör, 1.399 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile HUAWEI Online Mağaza’da tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 1,5 metrelik HDMI kablosu ile birlikte satışa sunulan monitörü satın alan tüketiciler ayrıca yalnızca 1 TL fark ile 249 TL değerindeki HUAWEI WS318 Wi-Fi yönlendirici sahibi de oluyorlar. HUAWEI Online Mağaza, ürünü satın almayı düşünen tüketiciler için ayrıca vade farksız 4 taksit imkanıyla beraber satış seçeneği de mevcut.

Daha önce ilk monitörünü Şubat 2021’de kullanıcıların beğenisine sunan firma Huawei Display 23.8, monitörünü isminden de anlaşılacağı üzere 23,8 inçlik ekran büyüklüğüyle beraber karşıladı kullanıcıları. ÖZellikle IPS ekran, 1920 x 1080 çözünürlük ve 60Hz yenileme suratı sunan monitör oldukça dikkat çekmişti. Huawei Display 23.8’in 250 nit parlaklık ve 178 derece görüş açısına da sahip olduğunu da belirtelim. AD80’de olduğu gibi TÜV Rheinland tarafından verilen düşük mavi ışık sertifikası ile birlikte karşılıyor kullanıcıları.

Diğer özelliklerine göz attığımız da ise kontrast oranı 1000:1 olan panel aynı zaman da NTSC renk uzayının yüzde 72’sini destekliyor. Monitörün bağlantı seçenekleri arasında HDMI ve VGA temas noktaları da bulunduğunu belirtelim. Huawei Display 23.8’in üst ve yan çerçeve kalınlıkları ise 5,7mm olarak geliyor.

Ürün gamını gün geçtikçe genişletmeye devam eden Huawei hakkında genel bilgiyi paylaşacak olursak;

HUAWEI ürün ve servisleri, 170’ten fazla ülkede, dünya nüfusunun 3’te 1’ine hizmet etmeye devam ediyor. Almanya, İsveç, ABD, Fransa, İtalya, Rusya, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere 15 Ar-Ge merkezi bünyesinde bulunmaktadır. 2019 yılında HUAWEI, dünya genelinde ve Türkiye’de yapılan akıllı telefon gönderimleri ile ikinci sırada yer almayı başardı. HUAWEI’nin üç iş grubundan biri olan Tüketici Elektroniği Grubu portföyünde cep telefonları, PC ve tabletler, giyilebilir teknolojiler ve bulut servislerinin bulunduğunu belirtelim. 30 yıldan fazla bir süre boyunca, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe elde ettiği deneyim sayesinde, küresel operasyonlarıyla, iş ortakları ve tüketicileri en son teknoloji ile buluşturarak, dünyanın her yerindeki insanlara teknolojinin birçok dalında kullanıcı dostu çözümler sunmayı hedefliyor.