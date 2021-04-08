Genel
HUAWEI’nin yeni PC monitörü AD80 Türkiye’de satışta!
HUAWEI, kullanıcılara sunduğu ürün çeşitliliğini tüketicilerin ihtiyaçlarına göre gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. HUAWEI’nin MateBook Serisi dizüstü bilgisayarlarında kullandığı FullView teknolojisini masa üstüne getiren monitörü AD80, HUAWEI Online Mağaza üzerinden tüketicilerin beğenisine sundu. Aynı zamanda şuan Türkiye’de satışta. Son zamanlarda teknolojinin neredeyse her dalında farklı bir atılımla dikkatleri üzerine çeken Huawei şimdi de AD80’i Türkiye’de satışa sundu!
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HUAWEI’nin Türkiye pazarına giriş yaptığı masaüstü monitörü AD80, 5,72 milimetrelik çerçeve kalınlığı, yüzde 90 ekran / gövde oranı ve 178 derecelik görüş açısıyla HUAWEI’nin daha önce çıkardığı ve satışlarından memnun kaldığı MateBook dizüstü bilgisayar serisindeki ekran teknolojisini kullanıcıların masaüstlerine taşımaya kararlı görünüyor.
Ekran detaylarının derinine indiğimiz de, NTSC renk gamının yüzde 72’sini destekleyen 5 milisaniye tepki süreli IPS panele sahip olmasının yanı sıra 1080P çözünürlüğündeki HUAWEI AD80, 23,8 inç büyüklüğü ve 16:9 oranıyla her türlü video içeriğini, oyun deneyimi, dizi film izlemelerinizi büyük bir keyifle tüketmeyi vaad ediyor. TÜV Rheinland tarafından onaylanan sertifikasyona sahip AD80, göz koruma modunda zararlı mavi ışığı ortadan kaldırdığı yetmezmiş gibi, ekran paneli 60 Hz tazeleme hızında tamamen titreşimsiz olarak çalışma seçeneği de sunuyor. Ek olarak, AD80’in paneli, 250 nit parlaklık değeri sunuyor.
Yan taraftan bakıldığında ince bir görüntü ile karşılayan HUAWEI AD80, simetrik estetiği ve aerodinamik arka yüzeyi ile masa üzerinde zarif bir tablo gibi durmasıyla dikkat çekiyor. İlk bakışta fark edilemeyecek incelikteki ekran tutucusu, inceltilmiş tabanıyla muhteşem bir uyum sağlamasının yanı sıra HUAWEI AD80’in arkasında 1 adet HDMI port, 1 adet DC port ve 1 adet de VGA bağlantısı bulunuyor.
Ekran tutucu ayak, monitörün kullanıcının görüş açısına tam ayarlanabilmek için dikey eksende -5 ile 22 derece arasında eğilebilme özelliğine sahip. Ayrıca, AD80’in masa üzerinde yer kaplamasını istemeyen kullanıcılar için de , 100 x 100 mm VESA uyumlu montaj delikleri ile monitörü istedikleri yüzeye asabilme seçeneğini beraberinde sunuyor. Bu özellikler monitör de beklentileri yüksek tutan kullanıcıları oldukça memnun edecek.
HUAWEI AD80 monitör, 1.399 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile HUAWEI Online Mağaza’da tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 1,5 metrelik HDMI kablosu ile birlikte satışa sunulan monitörü satın alan tüketiciler ayrıca yalnızca 1 TL fark ile 249 TL değerindeki HUAWEI WS318 Wi-Fi yönlendirici sahibi de oluyorlar. HUAWEI Online Mağaza, ürünü satın almayı düşünen tüketiciler için ayrıca vade farksız 4 taksit imkanıyla beraber satış seçeneği de mevcut.
Daha önce ilk monitörünü Şubat 2021’de kullanıcıların beğenisine sunan firma Huawei Display 23.8, monitörünü isminden de anlaşılacağı üzere 23,8 inçlik ekran büyüklüğüyle beraber karşıladı kullanıcıları. ÖZellikle IPS ekran, 1920 x 1080 çözünürlük ve 60Hz yenileme suratı sunan monitör oldukça dikkat çekmişti. Huawei Display 23.8’in 250 nit parlaklık ve 178 derece görüş açısına da sahip olduğunu da belirtelim. AD80’de olduğu gibi TÜV Rheinland tarafından verilen düşük mavi ışık sertifikası ile birlikte karşılıyor kullanıcıları.
Diğer özelliklerine göz attığımız da ise kontrast oranı 1000:1 olan panel aynı zaman da NTSC renk uzayının yüzde 72’sini destekliyor. Monitörün bağlantı seçenekleri arasında HDMI ve VGA temas noktaları da bulunduğunu belirtelim. Huawei Display 23.8’in üst ve yan çerçeve kalınlıkları ise 5,7mm olarak geliyor.
Ürün gamını gün geçtikçe genişletmeye devam eden Huawei hakkında genel bilgiyi paylaşacak olursak;
HUAWEI ürün ve servisleri, 170’ten fazla ülkede, dünya nüfusunun 3’te 1’ine hizmet etmeye devam ediyor. Almanya, İsveç, ABD, Fransa, İtalya, Rusya, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere 15 Ar-Ge merkezi bünyesinde bulunmaktadır. 2019 yılında HUAWEI, dünya genelinde ve Türkiye’de yapılan akıllı telefon gönderimleri ile ikinci sırada yer almayı başardı. HUAWEI’nin üç iş grubundan biri olan Tüketici Elektroniği Grubu portföyünde cep telefonları, PC ve tabletler, giyilebilir teknolojiler ve bulut servislerinin bulunduğunu belirtelim. 30 yıldan fazla bir süre boyunca, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe elde ettiği deneyim sayesinde, küresel operasyonlarıyla, iş ortakları ve tüketicileri en son teknoloji ile buluşturarak, dünyanın her yerindeki insanlara teknolojinin birçok dalında kullanıcı dostu çözümler sunmayı hedefliyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi bu yıl 3 adet daha Snapdragon 870’li cihaz çıkaracak!
Xiaomi akıllı telefon piyasasında yerini sağlama almak istiyor. Her alanda rekabetçi olmak isteyen Çinli teknoloji devi, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Firma bu yıl üç adet daha amiral gemisi katili olarak adlandırılan akıllı telefon çıkaracak. Ortaya atılan iddialara göre firma Snapdragon 870 işlemcisi kullanan üç yeni model ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonların hangi seriye ait olacakları ve isimleri henüz belli olmadı.
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Xiaomi marka üç yeni amiral gemisi katili bu yıl piyasada olacak!
Akıllı telefon dünyasında rekabet durmak bilmeden devam ediyor. Şu günlerde, birçok firmanın pazarda büyük pay sahibi olmak istiyor. Bu nedenle kullanıcılar da yeni modeller ile karşılaşmaya devam ediyor. Öyle ki son zamanlarda akıllı telefon dünyasında bu hareketlilik yeni segmentler ortaya çıkardı. Hali hazırda amiral gemisi, orta seviye ve giriş seviyesi olmak üzere üç ana koldan ilerleyen rekabette yeni sınıflar ortaya çıktı. Bu yeni sınıflardan en önemlisi kuşkusuz, orta üst seviye olarak adlandırılan ancak amiral gemisi katili olarak da bilinen akıllı telefonların oluşturduğu segment. Teknik özellik bakımından amiral gemisi cihazlar kadar performanslı olmayabilen bu modeller, fiyat performans konusunda adlarından sıkça söz ettiriyorlar. Keza bu akıllı telefonlar sayesinde işlemci üreticileri de chipset çeşitliliğini arttırıyor. Qualcomm tarafından piyasaya sürülen Snapdragon 870 işlemcileri de tam olarak bu işi görmekte. Her geçen gün yeni telefonların kullandığı bu işlemci ile Xiaomi‘nin de planları var belli ki.
Ortaya çıkan iddialara göre Xiaomi bu yıl içerisinde üç adet amiral gemisi katili sayılabilecek akıllı telefon çıkaracak. Hali hazırda Mi 10S ve Redmi K40 modelleri ile bu piyasada yer edinen akıllı telefon üreticisi, fiyat performans konusunda en iyi olmak istiyor. Bununla birlikte akıllı telefonların isimleri veya hangi seriye ait olacakları henüz belli değil. İlk ortaya çıkan söylentilere göre bu akıllı telefonlardan biri, Redmi markası altında çıkacak oyuncu odaklı telefon olacak. Ancak bazı kaynaklara göre firma, bu üç akıllı telefonu tamamen kendi markası altında piyasaya sürecek. Henüz detaylı özellikleri belli olmayan akıllı telefonların yaratacağı etki merak konusu. Zira bu yıl Oppo, Motorola ve iQOO gibi birçok firma Snapdragon 870 ile piyasada alternatif oluşturmak istiyor. Yeni nesil üç akıllı telefon ile alakalı en net bilgiler, firmanın isteğinin olması ve bu yıl çıkacak olmaları. Ancak kesin olarak ne zaman çıkacakları da henüz belli değil. Xiaomi‘nin ilerleyen dönemlerde yeni detaylarla bizleri karşılaması bekleniyor.
Snapdragon 870 SoC neler vadediyor?
Akıllı telefon dünyasında belli başlı bir popülariteye sahip olan işlemci, tam anlamıyla bir amiral gemisi yonga seti değil. Qualcomm tarafından piyasaya sürülen ve fiyat performans odaklı çalışan işlemci, eski nesil amiral gemisi işlemcilerden daha performanslı. Snapdragon 865 Plus işlemcisinin hız aşırtma edilmiş (overclocked) hali olarak bizleri karşılayan işlemci güçlü bir deneyim vadediyor. Bununla birlikte yonga seti Snapdragon 888 SoC kadar kuvvetli değil. 7 nm‘lik mimariye sahip işlemci, akıllı telefon üreticilerinin isteği doğrultusunda piyasada bulunabiliyor. Yani yonga seti Qualcomm‘un birinci öncelikleri arasında yer almamakta. Ancak firmaların kullanma isteği ve artan talep nedeniyle bir müddet daha bu işlemciyi piyasada görmeye devam edeceğiz. Fiyat performans açısından önemli özelliklere sahip yonga seti, 3.2 GHz çekirdek hızına sahip. Ayrıca işlemcinin ana çekirdeğinde Snpadragon 865 Plus’tan da görmeye alıştığımız Kyro 585’in güçlendirilmiş hali bulunmakta. Bu da işlemciyi Snapdragon 865 Plus işlemcisinden daha performanslı bir hale getiriyor.
Amiral gemisi katili işlemci grafik kısmında Adreno 650 birimiyer alıyor. Bununla birlikte işlemci üzerinde Snapdragon X55 5G modem yer almakta. Yonga seti 6 GHz‘e kadar bağlantı desteğini kullanıcılarına sunmakta. Diğer bağlantı özelliklerine göre işlemci, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteğine sahip. Quick Charge 4+ özelliği ile hızlı şarj konusunda da iddialı olan yonga seti, kullanıcılarına önemli bir performans deneyimi vadediyor. Akıllı telefon dünyasında önemli bir yeri olan işlemciyi görünüşe göre birçok firma kullanmaya devam edecek. Bakalım amiral gemisi katili olarak adlandırılan bu akıllı telefonlar, pastadan aldıkları payı büyütebilecekler mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Van Gölü fotoğrafı NASA yarışmasında finale kaldı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen ‘Dünya Turnuvası’ adlı online yarışmada uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı, bugüne kadar 30 fotoğrafı eleyerek finale kaldı.
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NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı.
NASA, düzenlediği yarışmayı “Dünya Turnuvası” olarak nitelendiriyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen yarışma, dileyen herkesin dahil olabildiği bir şekilde dizayn edilmiş. Dünyanın en büyük sodalı gölü olarak bilinen Van Gölü’nün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen görüntüsü mavinin pek çok tonunu olağanüstü şekilde yansıtıyor.
Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, bu kez 4 turda 30 fotoğrafı eledi.
Yarı finaldeki rakibini de elemeyi başaran görüntü; şimdi “Hareket Halindeki Yıldızlar” isimli ve çok da etkileyici olan bir fotoğraf ile kıyasıya rekabet edecek. Yarışmanın finaldeki son tur oylaması 12 Nisan’da sona ermiş olacak.
12 Nisan’a kadar NASA’nın oluşturduğu internet sitesine giderek, finaldeki fotoğraflardan bir tanesine oy verilebiliyor. İlgili internet sitesine eriştikten sonra yapmanız gereken tek şey ise yarışmakta olan görüntülerden bir tanesini ( Van Gölü) seçmek. “Submit Your Ballot” yazan butona tıkladığınızda da oyunuz gönderilmiş olacak.
Van Gölü
Van Gölü veya yöresel adıyla Van Denizi; Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu oluşan kraterde biriken suların oluşturduğu varsayılan volkanik bir göldür. Çok sayıda koyu bulunan Van Gölü’nün yüzölçümü 3.713 km²’dir. Van Gölü hem tatlı su hem de deniz ekosistemlerinden farklı bir sucul ekosistemdir. Suları tuzlu ve sodalıdır.
Göl suyu tuzluluk oranı %o19, pH’sı ise 9.8 dir. Göl su seviyesi iklime bağlı olarak yükselip, düşmektedir. Ancak ortalama olarak denizden yüksekliği 1646 metredir. Gölün ortalama derinliği 171 m, en derin yeri ise, 451 metredir. Gölün doğu bölümünde dört ada vardır. Bunlar; Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş adalarıdır. Adalar tarihi ve turistik özelliğe sahiptir ve 1990 yılında Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmişlerdir.
Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür ayrıca Türkiye’de bulunan en büyük göldür. Gölün tuzlu-sodalı suları, biyolojik çeşitliliği sınırlamaktadır. Gölde bilinen 103 tür fitoplankton, 36 tür zooplankton ve tek bir tür balık inci kefalı, (Chalcalburnus tarichi) yaşamaktadır. Göl etrafı karadan 430 km.dir. Yöre halkına göre gölde bir canavar yaşamaktadır. Söylentiyi çıkaranların amaçlarının bölgeye turist çekmek olduğu söylense de, söylentileri araştırmak amacıyla bölgede pek çok bilimsel araştırma ekibi çalışmalar yapmıştır.
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Genel
E3 2021 etkinliğinin nasıl gerçekleşeceği belli oldu!
E3 2021 etkinliği ile alakalı sonunda kesin karar verildi. Oyun dünyası için oldukça önemli bir yere sahip olan etkinliğin bir dönem iptal olacağı iddia ediliyordu. Resmi açıklamanın bir türlü gelmediği etkinlik için nihai karar ortaya çıktı. Merakla beklenen etkinlik sanal ortamda takipçilerini karşılayacak. Ayrıca etkinliğin tarihinde de herhangi bir değişiklik olmadı. Oyun dünyasında gözler yaz mevsiminde gerçekleşecek E3 2021 etkinliğinde olacak.
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E3 2021 sanal etkinlik olarak gerçekleşecek!
Covid-19 salgınının etkileri hala sürmekte. Birçok ülkenin aşılama ile önünü görmeye başladığı şu günlerde neredeyse iki yıldır doğru dürüst etkinlik gerçekleşmemekte. Hemen hemen birçok etkinlik internet üzerinden hayranlarına deneyim sunarken, bazı etkinlikler de iptal olmak durumunda kalmıştı. Oyun dünyasının kuşkusuz en önemli etkinliklerinden biri olan E3 de, bu durumdan oldukça etkilendi. Geçen sene iptal olan ve hayranlarını üzen etkinlik görünüşe göre geri dönüyor. E3 2021 adıyla tekrardan sahne alması planlanan etkinliğin durumu netleşti. Etkinlikten sorumlu şirket ESA, bu yıl oyun dünyasına geri döneceklerini resmen duyurdu. Ancak etkinlik fiziksel olarak gerçekleşemeyecek. Zira Coid-19’un etkileri ve birçok firmanın çalışanları ile seyahat etmek zorunda kalması, etkinliği sanal dünyaya girmek zorunda bıraktı. Firma etkinliğin tamamen sanal olarak gerçekleşeceğini resmen açıkladı. Ayrıca firma sanal etkinlik ile daha fazla takipçiye ve hayrana ulaşmayı da hedefliyor.
E3’s 2021 digital show is a free event for all attendees. We’re excited to fill you in on all the real news for the event very soon. https://t.co/HzTzaQEosx
— E3 (@E3) April 1, 2021
Şimdiden çalışmaların başladığı etkinlik için birçok firma yerini aldı. Oyun dünyasının güçlü isimlerinden Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros., ve Koch Media, E3 2021 etkinliğinde yer alacak. Bununla birlikte ESA, ilerleyen günlerde katılımcı sayısının artmasını bekliyor. Zira etkinlik için ESA ince eleyip sık dokuyor. İlk başlarda iptal olacağı iddia edilen etkinliğin, sonunda sanalda olsa gerçekleşecek olması, hayranlar tarafından sevinç ile karşılandı. İlk dedikodular, ESA’nın etkinliği bir şekilde fiziksel düzenlemek istediği yönündeydi. Hatta bazı kaynaklara göre E3 2021 de iptal olma tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Ancak firma tamamen sanal etkinlik ile kendisini oyun dünyasına tekrar hatırlatacak.
E3 2021 ne zaman?
E3 2021 etkinliği her zamanki tarihi olan yaz mevsiminde gerçekleşecek. Tamamen ücretsiz olacak etkinlik 12-15 Haziran tarihinde oyun dünyasına giriş yapacak. Merakla beklenen ve bir nevi geri dönen etkinlik için daha öncesinde de basına özel bir tanıtım gerçekleştirilecek. Bu sayede E3 2021 öncesi bazı yapımlar, oyun basınını karşısına ilk kez çıkacak. Konuyla alakalı bir açıklama yapan ESA CEO‘su Stanley Pierre-Louis, yirmi yıldır gerçekleştirdikleri bu etkinlikten kolay kolay vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Bununla birlikte gelişen modern çağda etkinliği bir nevi “evrimleştirmek” istediklerinin de altını çizdi. Daha fazla takipçiye ulaşmak isteyen firma, tamamen sanal olacak etkinlik ile bu amacına ulaşabilir. Stanley Pierre-Louis, etkinlik ile birlikte oyun dünyasına en iyisini sunmak istediklerini belirtti.
Basit bir duyuru etkinliğinden fazlası olan E3, oyun dünyasının en ikonik olaylarından da biri. Tarihte önemli bir yeri olan etkinliğin, oyun dünyasında gerçekten önemli bir yeri var. Birçok oyunun ilk kez gösterildiği ve internet yaygınlaşmadan önce ciddi bir haber kaynağı olan etkinlik, yeni evrim geçirerek kendini yeni nesle hazırlıyor. Daha fazla takipçiye, izleyiciye ve hayrana ulaşmak için yoğun çaba harcayan ESA, etkinliğin basit bir video gösterisi olmaması için yoğun çaba harcıyor. Firma etkinliği “olabildiğince interaktif” yapmak istiyor.
E3 2022’nin tekrardan fiziksel olma ihtimali var!
Her ne kadar evrim geçirmek için yoğun çaba harcasa da, etkinliğin fiziksel katılım ile yarattığı etkiyi de göz ardı etmemek lazım. Zira fiziksel etkinlikler oldukça güçlü ekonomik girdilere sahip oluyor. Bu nedenle ESA, Covid-19’un 2022’de bitmesi durumunda tekrardan fiziksel etkinlikler yapacaklarını duyurdu. Ayrıca E3 2021’in geri dönüşlerine göre sanal ortamda yeni geliştirmeler de 2022 yılında hayranları karşılayacak.
E3 2021 etkinliğine geri dönecek olursak, firma henüz bazı bilgileri açıklamadı. Zira etkinliğin tam olarak hangi platformda gerçekleşeceği belli olmadı. Bununla birlikte canlı yayınların ne zaman nasıl olacağı da belli değil. İlerleyen zamanlarda etkinliğin günlük programının paylaşılacağı iddia ediliyor. Ancak o güne kadar elimizde etkinlik için yeterli bilgi ne yazık ki bulunmuyor. Bakalım efsanevi E3, Covid-19‘a rağmen tamamen sanal ortamda beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: serdengecti, 1 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 3 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 4 hafta önce
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