Huawei, kendi uygulama mağazasını duyurdu: App Gallery

Son yıllarda özellikle Mate ve P serisi ile yıldızı parlayan Huawei, şimdi de kendi uygulama mağazasını hayata geçirdi. Huawei App Gallery adını verdiği uygulama mağazası elbette Google Play Store’dan ayrıldığı anlamına gelmiyor. Tıpkı Samsung Galaxy Apps gibi firmanın özel avantajlar sunacağı bir mağaza olan uygulama, P20 modellerinde ön yüklü olarak gelecek.

Huawei App Gallery

Öne Çıkanlar, Kategoriler, En İyiler, Yönetici ve Ben gibi bölümlere sahip olan uygulama, özellikle kendi bölgesinde popüler olan Amap ve WeChat’i mağazada bulunduruyor. Ayrıca Facebook, YouTube, Instagram gibi popüler uygulamalara ve oyunlara da yer veren App Gallery uygulamasını buradaki bağlantıdan eğer elinizde bir Huawei P20 varsa indirebileceksiniz. Diğer modeller için ne zaman aktifleştireceği ise şu an için bilinmiyor.