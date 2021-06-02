FreeBuds 4, Huawei tarafından yapılan lansmanla tanıtıldı

Huawei, yeni True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth kulaklığı olan Huawei FreeBuds 4 modelini bugün gerçekleştirdiği lansmanla kullanıcıların beğenisine sundu. Huawei’nin TWS kulaklık ailesinin yeni üyesi olan bu kulaklık, dünyanın ilk Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (Adaptive Ear Matching) teknolojsine sahip. Ayrıca aktif gürültü önleme (ANC) teknolojisi de FreeBuds 4’le kullanıcılara sunuluyor. ANC teknolojisi, konforu ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesiyle öne çıkmaya çalışan FreeBuds 4, akıllı ses bağlantısına da sahip.

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Huawei, kulaklık sektöründe de ciddi bir ilerleme içinde

2019’da Huawei, dünyanın ilk açık ANC TWS kulakiçi kulaklıkları olan Huawei FreeBuds 3’ü tanıttı ve sonunda tüketicilerin, sürükleyici ANC ses kalitesinden faydalanırken aynı zamanda açık tasarım kulaklık kullanma deneyimini sundu. Yaklaşık iki yıllık sürekli Ar-Ge yatırımı ve teknik uzmanlık birikiminden sonra, Huawei FreeBuds 4, donanım ve yazılım düzeyinde iyileştirilmiş gürültü önleme özelliğine sahip yeni yükseltilmiş Open-fit ANC teknolojisi ile donatılmış olarak piyasaya sürüldü.

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Huawei FreeBuds 4, ilk kez açık kulaklıklarda Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan Huawei FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir şekilde belirleyebiliyor. En konforlu gürültü engelleme deneyimini sağlayan ürün, kullanıcıların kullanım durumu ne olursa olsun tutarlı ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlayabiliyor.

Yeni Huawei FreeBuds 4, yükseltilmiş gürültü engelleme performansı sağlamak için çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip. Mikrofonların ortam gürültüsünü çok daha yüksek doğrulukla almasını sağlayan çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisini kullanan ürün aynı zamanda ilk açık-fit adı verilen kulak içi setini bünyesinde barındırıyor.

40 kHz’e kadar frekans yanıtı

Huawei FreeBuds 4, 40 kHz’e kadar frekans aralığını destekleyen ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunan bir Sıvı Kristal Polimer (LCP) kompozit diyaframa sahip. Bu sayede ciddi bir kalite kaybı olmadan, seslerin tiz kısmı daha zengin ve daha dolgun hale gelebiliyor. Dahası, Huawei FreeBuds 4, daha büyük ve daha etkileyici bas sesleri üreten 14,3 mm dinamik sürücü ile donatılmış durumda. Bas performansı açısından Huawei FreeBuds 4, bağımsız olarak kapatılmış bir ses boşluğu oluşturmak için yeni yükseltilmiş bir bas geliştirme motoru, bas tüpü ve anakart kullanıyor. FreeBuds 3 ile karşılaştırıldığında FreeBuds 4, hava sızdırmazlığını ve akustik basıncı önemli ölçüde artırabiliyor.

Pil ömrü

Huawei FreeBuds 4, ANC kapatıldığında 4 saat boyunca müzik çalmaya devam edebiliyor. Kesintisiz müzik çalma süresiyse ANC açıkken 2,5 saat iken, şarj kutusu ile birlikte 22 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca, Huawei’nin hızlı şarj teknolojisini kullanan cihaz, 15 dakikalık şarjla 2,5 saatlik dinleme süresi sunabiliyor.

Ayrıca uzun süreli kullanımlar için kullanım konforu sunan FreeBuds 4, optimum kullanıcı deneyimi sağlamanın anahtarı olarak da öne çıkıyor. Önceki jenerasyon yani Huawei FreeBuds 3 ile karşılaştırıldığında, Huawei FreeBuds 4, daha hafif bir ağırlık için boyutunu daha da küçülterek; 13 boyut optimizasyonu ile yenilenmiş durumda. Kulaklıkların her birinin ağırlığıysa yalnızca 4.1 gram.

Huawei FreeBuds 4’ün şarj kutusu sadece 21,2 mm kalınlığa sahip ve önceki modele göre yalnızca 38 gr ağırlığında, bu da önceki modele göre %6,3 daha küçük ve %20,8 daha hafif olduğu anlamına geliyor. Genel olarak basit ama sofistike bir his sergileyen rafine işçilikle birlikte simetrik olarak yuvarlak bir tasarım benimseyen Huawei FreeBuds 4, Seramik Beyaz ve Gümüş Frost olmak üzere 2 ayrı renk seçeneğine sahip.

Akıllı ses bağlantıları

Huawei’nin tüm senaryolara uygun cihaz ekosisteminden ve kablosuz bağlantı konusundaki birikmiş uzmanlığından yararlanan Huawei FreeBuds 4, yakınlık eşleştirme, bulut bilgi paylaşımı yoluyla eşleştirme, çift cihaz bağlantısı ve Ses Bağlantı Merkezi gibi çeşitli bağlantı özellikleri sunuyor. Kulaklıklar, Huawei akıllı telefonlardan tabletlere ve Huawei PC’lere kadar herhangi bir EMUI tabanlı cihaza bağlanarak tüketicilere uyumlu ve kesintisiz bir ses bağlantısı deneyimi sunabiliyor.

Huawei FreeBuds 4 ile çift cihaz bağlantısı da destekleniyor. Bir Huawei akıllı telefon, tablet, PC, akıllı saat veya akıllı ekran veya Android, iOS veya Windows çalıştıran diğer akıllı cihazlar olsun, herhangi iki cihaz Huawei FreeBuds 4’e aynı anda bağlanabiliyor. Bu, kullanıcıların herhangi bir aramayı kaçırmadan en sevdikleri müziklerin veya şovların keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Ayrıca kullanıcı, herhangi bir arama geldiğinde, müzik veya program duraklatılarak; sorunsuz bir şekilde çağrı moduna geçiş yapılabiliyor.

Huawei AI Life içindeki Ses Bağlantı Merkezi, kullanıcıların basit bir dokunuşla cihazları esnek bir şekilde değiştirebilecekleri, yakın zamanda bağlanan on cihazın anlık görüntüsünü arayüz aracılığıyla verebiliyor. Kullanıcılar buradan istedikleri cihaza bağlanmayı tercih ederek cihazlar arasında tercihlerine göre geçiş yapabiliyorlar. Huawei’nin Sorunsuz AI Yaşam stratejisinde önemli bir cihaz olan Huawei FreeBuds 4, gürültü engelleme, kullanım deneyimi, ses kalitesi ve bağlantı açısından önceki modele göre kapsamlı iyileştirmelerle birlikte geliyor. Cihaz Huawei’nin TWS sektöründeki ses gücünü temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda Huawei’nin Sorunsuz AI Yaşam deneyimi sunma konusundaki stratejisini de sergiliyor.