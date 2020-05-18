Akıllı TV
Realme TV, parlak ekranı ve 4 hoparlörü ile geliyor!
Realme, 25 Mayıs günü aralarında şirketin ilk akıllı saat, televizyon ve oyun telefonu modellerinin olduğu 8 ürün tanıtacak. Firma yayımladığı Realme TV reklamında, cihazın parlak ekranına ve 4 hoparlörüne dikkat çekiyor.
Yayımlanan reklama göre çerçevesiz bir tasarım diline sahip olan Realme TV, 400 nits parlaklık sunabilecek. Realme’nin iddiasına göre bu parlaklık değeri aynı fiyat bandında bulunan diğer modellerden %20 daha fazla. Daha önce markanın akıllı telefonlarında kamera modu olarak bulunan Chroma Boost, Realme’nin TV modelinde resim işleme motoru olarak kullanılacak.
Akıllı bir televizyon olarak lanse edilen modelin işletim sistemi henüz belli değil. Cihazın akıllı tarafına MediaTek markalı, 4 adet Cortex A53 çekirdeğine sahip bir 64-bit yonga seti güç verecek. Bu yonga seti bünyesinde 3 çekirdekli Mali-430 grafik işlemcisini barındıracak.
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Realme’nin TV reklamında öne çıkardığı bir diğer özellik ise 24W çıkış gücüne sahip olan dörtlü hoparlör kurulumu oldu. Cihazın ses sistemi Dolby Audio teknolojisini de destekliyor. Hint Standartları Bürosu (BIS)’na göre Realme TV, 43 ve 55 inç olmak üzere iki ayrı boyut seçeneği ile satışa çıkacak ve söz konusu modellerde QLED paneller kullanılacak.
Realme TV modelleri ile ilgili tüm bilgiler 25 Mayıs günü yapılacak resmi tanıtımda kesinleşecek.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı TV
Google, Stadia için Android televizyonlar üzerine çalışıyor.
Google yeni oyun yayın platformu Stadia için çalışmalarını sürdürüyor. Firma Android TV üzerinden sağlanacak yayınlar için 4K/HDR çalışmalarına başladı.
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Android TV üzerinden 4K/HDR Stadia yayını imkanı!
Google, buluttan oyun oynatma konusunda ki isteğini gösteren çalışmalar yapmaya devam ediyor. Geliştirdiği Stadia ile kullanıcıların yeterli donanıma sahip olmadan da oyun oynamalarını sağlayan sistem yavaş yavaş kullanılmaya başlandı bildiğiniz üzere. Şimdilerde ise Google‘ın aklında başka bir fikir var gibi. Hali hazırda 4K monitörlerde internet üzerinden çalışabilen Stadia, artık Android tabanlı televizyonlarda da 4K/HDR desteği sunmaya hazırlanıyor. 9to5Google isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Google Android tabanlı 4K/HDR destekleyen akıllı televizyonların Stadia ile tam performanslı çalışmasını sağlayacak geliştirmeler üzerine çalışıyor. Android tabanlı akıllı televizyonların 4K/HDR desteği ile rakiplerine de mesaj vermek isteyen firma, görünüşe göre yakın zamanda bu özelliği de duyuracak.
Bu özellikler sayesinde buluttan oyun oynama konusunda elini güçlendirmek isteyen firma, başlangıçta yaşanan sıkıntıları unutturmak istiyor. Özellikle ilk çıkış zamanı bir takım olumsuz geri dönüşler alan sistem, Nvidia Geforce Now‘ın da oldukça kuvvetli bir şekilde gelmesiyle birlikte farklılık yaratmak zorunda kalmıştı. 4K/HDR ile bu tarz bir farklılık yaratmak isteyen Google, bakalım ileri zamanlar da neler ekleyecek. Ülkemizde ne yazık ki kullanılamayan sistemin ilerleyen dönemler de uğraması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Philips Sound, kulaklıklara özel kampanya düzenliyor!
Philips Sound, kulaklık ürünleri için özel kampanya düzenliyor. “sepetimdekises.com” üzerinden yapılacak kampanyada belli ürünlere özel 50 TL’lik Migros hediye çeki de müşterilerle buluşacak.
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Philips’in Türkiye’deki televizyon ve ses ürünleri ayağı TPVision kulaklıkları için çok güzel bir kampanyaya imza atıyor. 14 Şubat tarihinde başlayan kampanya 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Ayrıca seçili ürünlerde müşteriler 50 TL’lik Migros hediye çeki kazanma şansı da yakalıyor. Aşağıda yazılı olan ürünlere belli oranlarda indirime tabii tutulacak.
İşte indirime girecek Philips Sound ürünleri!
- SHQ6500CL/00
- TAUN102BK/00
- TAUH202WT/00
- TAUH202BK/00
- SHB3075BK/00
- SHB3075BL/00
- SHB3075RD/00
- SHB3075WT/00
- TAUT102BK/00
- SHB3175BK/00
- SHB3175WT/00
- SHC5200/10
- TASH402BK/00
- TABH305BK/00
- SHB2515BK/10
- TAPH802BK/00
- TAPH805BK/00
Katılım koşulları neler?
- Kampayaya katılım için tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin alışveriş faturalarının tarihi itibari ile 15 gün içerisinde sepetimdekises.com sitesine giriş yaparak kampanya başvuru formunu doldurmaları ve “Kampanya Katılım Koşulları”nı onaylamaları gerekiyor.
- Başvuru sonrası beş iş günü içinde başvuru değerlendirilip müşterileri geri dönüş yapılacak.
- Başvurusu geçerli olan kullanıcılar alışveriş fatura tarihinden 30 günlük süre bitimi sonrası 4 iş günü içerisinde hediye kodlarına kavuşacaklar.
14 Şubat tarihinde başlayan “Philips Sepetimdeki Ses” kampanyası 30 Haziran’a kadar devam edecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcıların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Verilen hediye çeki ise sadece bir kullanıma tahsis olacak.
Akıllı TV
Philips Türkiye, 23 Nisan’ın 100. yılını resim sergisiyle kutluyor!
Philips Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılını “Sağlığım için Temizlik Önemli” temalı online resim sergisi ile taçlandırdı.
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Firma, bu sene 100. yılını kutladığımız 23 Nisan’ın sevincini Philips Türkiye çocukları ile birlikte yaşıyor.
Her yıl firmanın çalışanlarının çocuklarının katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özelinde resim sergisi gerçekleştiriyor. Bu yıl “Sağlığım için Temizlik Önemli” temasıyla gerçekleşiyor. Philips Türkiye, belirlediği tema ile temizlik ve hijyenin sağlık için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve çocuklarda bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında şirket ekibi çocuklarının yaptığı birbirinden yaratıcı resimleri içeren online sergiyi, firma kurumsal sosyal medya hesaplarından görebilirsiniz.