Realme TV, parlak ekranı ve 4 hoparlörü ile geliyor!

Realme, 25 Mayıs günü aralarında şirketin ilk akıllı saat, televizyon ve oyun telefonu modellerinin olduğu 8 ürün tanıtacak. Firma yayımladığı Realme TV reklamında, cihazın parlak ekranına ve 4 hoparlörüne dikkat çekiyor.

Yayımlanan reklama göre çerçevesiz bir tasarım diline sahip olan Realme TV, 400 nits parlaklık sunabilecek. Realme’nin iddiasına göre bu parlaklık değeri aynı fiyat bandında bulunan diğer modellerden %20 daha fazla. Daha önce markanın akıllı telefonlarında kamera modu olarak bulunan Chroma Boost, Realme’nin TV modelinde resim işleme motoru olarak kullanılacak.

Akıllı bir televizyon olarak lanse edilen modelin işletim sistemi henüz belli değil. Cihazın akıllı tarafına MediaTek markalı, 4 adet Cortex A53 çekirdeğine sahip bir 64-bit yonga seti güç verecek. Bu yonga seti bünyesinde 3 çekirdekli Mali-430 grafik işlemcisini barındıracak.

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Realme’nin TV reklamında öne çıkardığı bir diğer özellik ise 24W çıkış gücüne sahip olan dörtlü hoparlör kurulumu oldu. Cihazın ses sistemi Dolby Audio teknolojisini de destekliyor. Hint Standartları Bürosu (BIS)’na göre Realme TV, 43 ve 55 inç olmak üzere iki ayrı boyut seçeneği ile satışa çıkacak ve söz konusu modellerde QLED paneller kullanılacak.

Realme TV modelleri ile ilgili tüm bilgiler 25 Mayıs günü yapılacak resmi tanıtımda kesinleşecek.

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