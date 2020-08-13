Huawei, ABD’nin çip yasağına karşı kendi çözümünü buldu

Huawei, ABD’nin ambargosunun bir sonucu olarak Kirin işlemcileri artık üretemeyeceğini açıklamıştı. Şimdi ise, kendine farklı çözümler üretmek için çalışmalar yapıyor.

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Huawei, bugüne kadar kendi işlemcilerini üretebiliyordu ancak ABD’nin yasağından dolayı 15 Eylül’den sonra üretime devam edemeyeceklerini açıklamıştı. Hatta buna ithafen Qualcomm’un Huawei’ye işlemci satmak için ABD hükümetinden özel izin istediğini de haberimizde aktarmıştık. Ancak ortaya çıkan son iddialar, Çinli teknoloji devinin Qualcomm veya başka bir şirketten işlemci satın almak istemediğini gösteriyor.

Huawei kendi yonga setlerini üretecek

Çin’in sosyal medyası Weibo’da yer alan bir habere göre Huawei, ABD teknolojilerine hiçbir şekilde ihtiyaç duymaksızın tamamen baştan sonra kendi yonga setlerini üretmek için harekete geçmiş durumda. Kaynaklar Huawei’nin şimdiden bazı Çinli teknoloji şirketleriyle masaya oturduğunu ve üretim hattını kurmak için çalışmalara başladığını da ifade ediyor.

Huawei ilk etapta 45 nm üretim teknolojisiyle yonga seti üretimine başlayacak. Belli bir yol kat ettikten sonra şirketin, 28 nm üretim teknolojisiyle üretim serüvenine devam edeceği söyleniyor. Üstelik Huawei sadece yonga seti değil, ihtiyacı olan diğer her türlü yarı iletkenleri de Amerikan teknolojilerine ihtiyaç duymadan tamamen kendisi üretecek. Bununla birlikte Huawei’nin kendi yonga setlerinin bu yıl sonunda kullanıma hazır olacağına da dikkat çekiliyor.

Aslında Huawei’nin geçen yıldan beri süregelen ekosistem yaratma mücadelesini düşündüğümüzde, bu gelişmenin o kadar da sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. AppGallery ve HarmonyOS ile yazılım noktasında; kendi yarı iletkenleri ile beraber ise donanım tarafında, tamamen kendine özgü benzersiz bir ekosistem inşa etmeyi kafasına koymuş gibi görünüyor.

Ancak Huawei’nin önünde oldukça uzun bir süreç var; zira Samsung, Qualcomm gibi rakiplerinin 3 nm üretim teknolojisiyle ürettiği yonga setlerini piyasaya sürmeye hazırlandığı unutulmamalı. Bu noktada Huawei’nin bu şirketlerle rekabet etmesi kolay olmayacak.