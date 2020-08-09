Donanım
Huawei masaüstü bilgisayarın teknik özellikleri sızdırıldı!
Weibo‘da paylaşım yapan bir kullanıcıya göre Huawei masaüstü bilgisayarların ilk modelleri yakın zaman içinde piyasaya sürülecek. Cihazların 24 çekirdekli Kunpeng platformu ile geleceği doğrulandı. Bilgisayarın ekran kartı ise AMD’nin Radeon 520 modeli olacak.
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Huawei masaüstü bilgisayarları hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Geçtiğimiz günlerde Huawei masaüstü bilgisayarlarda “Pangu” kodunun kullanılacağını öğrenmiştik. Şimdi ise cihazın diğer teknik detayları ortaya çıktı. Yeni bilgisayarlar, 24 çekirdekli Huawei’nin kendi geliştirdiği Kunpeng platformu ile gelecek. Bilgisayarın diğer teknik özellikleri ise 8 GB RAM, 512 GB Samsung SSD ve AMD Radeon 520 ekran kartı olarak sıralanıyor. Şirketin geliştirdiği yeni işlemci, çok çekirdekli performans olarak i9-9900K’dan daha iyi bir sonuç veriyor. Ancak tek çekirdek performansı hakkında bir bilgi bulunmuyor.
Huawei‘nin masaüstü bilgisayarı ilk aşamada sadece devlet ve kamusal müşteriler için geliştirildi. Ekran kartı ve CPU üzerinde herhangi bir geliştirme şu anlık yapılamıyor. Şirket, bu masaüstü cihazı 23,8 inçlik bir ekran ile donatacak. Bu ekran %70 NTSC renk gamını destekleyecek ve 1920*1080 çözünürlüğe sahip olacak. Huawei‘nin ileride bu tarz masaüstü bilgisayarları küresel olarak tanıtması bekleniyor. Şirket, ARM tabanlı Kunpeng 920 ile birlikte Windows 10 yüklü bir cihazı küresel çapta dünyaya sunabilir. Hem bu kadar güçlü bir işlemci kullanıp hem de uygun fiyata kullanıcılara sunarlarsa Huawei’nin bu pazarda da yer edinmesi söz konusu olabilir.
Donanım
Intel’in Xe grafik birimli laptop işlemcileri Eylül’de geliyor
Intel 11. nesil Tiger Lake işlemcilerini 2 Eylül‘de piyasaya sürecek. Xe grafik birimine sahip yeni nesil işlemcilerin iddiası ince laptoplarda iyi bir oyun deneyimi sunmak.
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Intel‘in 11. nesil Tiger Lake laptop işlemcileri, oldukça iddialı bir şekilde geliyor. Yeni işlemcilerin en büyük iddiası dahili grafik birimi olan Xe‘nin sunduğu yüksek performans.
Haziran ayında yeni nesil işlemci ile yapılan testte, Battlefield V, yüksek ayarlarda, 1080p çözünürlükte 30 FPS üzerinde bir değerle oynanabilmişti. Oyunun tek oyunculu modunda yapılan bu testte Tiger Lake’in verdiği performans oldukça umut verici olmuştu. Her ne kadar oyunun çoklu oyunculu modunda bu değerleri almak çok olası gözükmese de bir dahili grafik biriminin bu derece başarılı bir performans göstermesi çok önemli bir işaret olmuştu. Ki bu testler ilk sürücülerle yapılmıştı. Zamanla yazılımsal anlamda da gelişmelerin olacağı düşünülürse Xe grafik birimi ince laptopta yüksek performans isteyen oyunseverler için oldukça heyecan verici gözüküyor. Intel‘in 10. nesil laptop işlemcileri 14 nanometre üretim teknolojisine sahipti. 11. nesil Tiger Lake 10 nanometre üretim teknolojisi ile üretilecek. Bu gelişim de güç tüketimi ve ısınma gibi konularda Intel’in oldukça lehine olacak gibi gözüküyor.
Donanım
DualShock 4, PlayStation 5 özel oyunlarında kullanılamayacak!
Sony, şu anda da satın alabileceğimiz bazı parçaların dahil olduğu, PlayStation 5 üzerinde çalışabilecek aksesuarları açıkladı. Uzun süredir beklenen ve hakkında çeşitli söylentiler bulunan DualShock 4 desteği ise PS5 oyunları için sürdürülmeyecek. Ancak geriye dönük uyumluluk içeren, PS5 içerisinde oynayacağımız bazı PS4 oyunlarında DualShock 4 kontrolcüsünü kullanabileceğiz.
DualShock 4’ün neden kullanılamadığı sorusuna Sony; “DualSense kablosuz denetleyicisinin de dahil olduğu yeni platform özelliklerini kullanıcıların tam anlamıyla kullanabilmesini istiyoruz” şeklinde bir söylemle açıklık getirdi. Bu demek oluyor ki hali hazırda elimizde bulunan PS4 kontrolcüleri, PlayStation 5 oyunları için kullanılamayacak. Yeni nesil konsola eklenen özellikler sebebiyle istenen deneyimi sunmayacağını düşünülen kontrolcü, kullanıcılara yeni PS5 ile birlikte yeni DualShock kontrolcüsünü de almaya neredeyse mecbur bırakacak.
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Yayınlanan açıklamada ayrıca, PS4 için özel olarak çıkan kulaklık, direksiyon setleri, arcade ve flight (uçuş) aksesuarlarının, teknolojileri destekleyen PS5 oyunları üzerinde kullanılabileceğini vurgulandı. Ek olarak VR aksesuarları ve PS Move kiti de PlayStation 5 üzerinde kullanılabilecek. 06 Ağustos tarihinde gerçekleşmesi beklenen yeni State of Play etkinliğinin öncesinde, kullanıcılar aksesuarlar konusunda yayılan söylentilerden sonra gerçekleri öğrenmiş oldu.
Donanım
AMD’nin yeni grafik kartları en tepeye oynamayacak
AMD ve Nvidia yeni grafik kartlarını yakın zamanda tanıtacak. Ancak son raporlara göre AMD‘nin yeni Big Navi RDNA 2 grafik kartlarının, RTX 2080 Ti seviyesinde olacağı, en iyi senaryoda da %15 daha iyi olacağı söyleniyor. RTX 3080‘in ise 2080 Ti grafik kartından daha iyi olması bekleniyor.
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Yeni nesil grafik kartları bu yıl içinde satışa sunulacak. Son dönemlerde AMD orta seviyeyi hedeflemiş ve Nvidia’nın en üst grafik kartlarına yakın bir güce sahip bir grafik kartı çıkarmamıştı. Yeni nesil grafik kartlarında AMD‘nin en üst seviyeyi hedeflemesi bekleniyordu ancak Coreteks‘in raporuna göre yeni nesil AMD grafik kartları da Nvidia‘nın bayrak gemisi diyebileceğimiz grafik kartlarına performans olarak yaklaşamayacak. Big Navi‘nin en üst seviye grafik kartının RTX 2080Ti/RTX 3070 ayarında bir performans vermesi bekleniyor, ki Nvidia‘da RTX 3080/RTX 3080 Ti gibi çok güçlü kartlar geleceğini düşünürsek performans olarak AMD yine en tepede olmayacak gibi gözüküyor. Mevcut nesilde AMD‘nin 5700XT grafik kartı, RTX 2070-RTX 2070 Super arasında bir performans vermekte. Ancak tepe performans RTX 2080 / RTX 2080 Super ve RTX 2080 Ti ile yine Nvidia‘da bulunuyor.
AMD’nin Sienna Cichlid kod adlı yeni grafik kartlarından sadece 2 tanesinin bu sene çıkış yapması bekleniyor, bu kartların da kendi içinde üst seviye olanlar olması bekleniyor. Orta seviyede sistem kurup Big Navi serisini kullanmak isteyenlerin 2021 yılını beklemesi gerekecek. Orta ve alt seviye AMD ekran kartlarının 2021‘in ilk 3 ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
AMD Big Navi ve Nvidia Ampere grafik kartları için halen çok net bilgiler olmasa da alınan duyumlara göre Nvidia’nın Eylül ortasında, AMD’nin ise Ekim ayının başında yeni grafik kartlarını piyasaya sürmesi bekleniyor.