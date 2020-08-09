Huawei masaüstü bilgisayarın teknik özellikleri sızdırıldı!

Weibo‘da paylaşım yapan bir kullanıcıya göre Huawei masaüstü bilgisayarların ilk modelleri yakın zaman içinde piyasaya sürülecek. Cihazların 24 çekirdekli Kunpeng platformu ile geleceği doğrulandı. Bilgisayarın ekran kartı ise AMD’nin Radeon 520 modeli olacak.

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Huawei masaüstü bilgisayarları hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Geçtiğimiz günlerde Huawei masaüstü bilgisayarlarda “Pangu” kodunun kullanılacağını öğrenmiştik. Şimdi ise cihazın diğer teknik detayları ortaya çıktı. Yeni bilgisayarlar, 24 çekirdekli Huawei’nin kendi geliştirdiği Kunpeng platformu ile gelecek. Bilgisayarın diğer teknik özellikleri ise 8 GB RAM, 512 GB Samsung SSD ve AMD Radeon 520 ekran kartı olarak sıralanıyor. Şirketin geliştirdiği yeni işlemci, çok çekirdekli performans olarak i9-9900K’dan daha iyi bir sonuç veriyor. Ancak tek çekirdek performansı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Huawei‘nin masaüstü bilgisayarı ilk aşamada sadece devlet ve kamusal müşteriler için geliştirildi. Ekran kartı ve CPU üzerinde herhangi bir geliştirme şu anlık yapılamıyor. Şirket, bu masaüstü cihazı 23,8 inçlik bir ekran ile donatacak. Bu ekran %70 NTSC renk gamını destekleyecek ve 1920*1080 çözünürlüğe sahip olacak. Huawei‘nin ileride bu tarz masaüstü bilgisayarları küresel olarak tanıtması bekleniyor. Şirket, ARM tabanlı Kunpeng 920 ile birlikte Windows 10 yüklü bir cihazı küresel çapta dünyaya sunabilir. Hem bu kadar güçlü bir işlemci kullanıp hem de uygun fiyata kullanıcılara sunarlarsa Huawei’nin bu pazarda da yer edinmesi söz konusu olabilir.