Apple
Huawei CEO’su: iPhone 12, dünyanın en iyi akıllı telefonu
Huawei CEO’su ve kurucusu Ren Zhengfei, iPhone 12 hakkında demeç verdi. Açıklamasında iPhone 12’yi “dünyanın en iyi akıllı telefonu” olarak nitelendiren Ren, Apple’ın telefonlarının, Huawei’nin 5G teknolojisindeki başarısını kanıtladığını dile getirdi.
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Huawei’nin hâlihazırda CEO’luğunu yürüten Ren Zhengfei, bugün uluslararası basına açıklamalar yaptı. Açıklamasında ABD Hükûmeti ile Çinli teknoloji devleri arasındaki ilişkilerin düzelmesini istediğini söyleyen Zhengfei, aynı zamanda iPhone 12’yi de met etti.
Huawei CEO’suna göre, iPhone 12 dünyanın en iyi telefonu!
CEO Ren Zhengfei yaptığı açıklamada iPhone 12’nin, Huawei’nin 5G teknolojisini yaygınlaştırmasına yardımcı olduğunu kaydetti. Ayrıca iPhone 12’yi “dünyanın en iyi akıllı telefonu” olarak konumlandıran Zhengfei, şu ifadeleri kullandı:
“Avrupa’daki üst düzey müşteriler Apple’ı seviyor. [Huawei] artık premium telefonlara sahip olmadığından dolayı, Apple’ın telefonları Huawei’nin 5G teknolojisinin başarılı olduğunu kanıtlamamıza yardımcı oldu.”
“[Biden] ile telefon görüşmelerini memnuniyetle isterim”
Huawei CEO’su Ren Zhengfei, basına verdiği demeçte, Washington yönetiminin yaklaşık iki yıllık baskısının bitmesini ve bununla beraber Biden yönetiminden, telekomünikasyon devi Huawei’ye karşı daha yumuşak bir yaklaşım umduğunu söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte ABD’nin ve Çin’in ekonomik büyümeye sahip olmak istediklerini söyleyen Ren, şunları kaydetti:
“Telefon görüşmelerini memnuniyetle isterim. Benim vermek istediğim mesaj, iki ulus arasındaki ortak çalışma ve başarılarımızdır. ABD ekonomik büyümeye sahip olmak istiyor. Aynı zamanda Çin de ekonomik büyümeye sahip olmak istiyor.
Huawei üretim kapasitesini genişletebilirse, ABD’li şirketler de tedarik noktasında daha fazla fırsata sahip olacaktır. Bunun karşılıklı olarak yararlı olacağına inanıyorum. Yeni yönetimin, yeni politikalarına karar vermek üzereyken bu tür ticari çıkarları dikkate alacağına inanıyorum.”
“Akıllı telefon operasyonlarımızı ‘kesinlikle’ satmayacağız”
Hatırlayacak olursanız Huawei, baskılar nedeniyle alt markası Honor’u satmak zorunda kalmıştı. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde de şirketin kendi akıllı telefon operasyonlarını satacağı iddia edilmekteydi. Fakat Huawei’nin CEO’su bu iddiaları sert bir dille yalanladı.
Huawei CEO’su Ren Zhengfei, açıklamasında, “Tüketicilere yönelik cihazlarımızı, akıllı telefon operasyonlarımızı kesinlikle satmamaya karar verdik.” ifadelerini kullandı.
Huawei, geçtiğimiz senelerde iPhone XS satın almak için sırada bekleyen müşterilere “Buna ihtiyacınız olacak” diyerek kendi powerbank’lerinden dağıtmıştı.
Apple
Apple, yetişkin içerik filtresi açıkken “Asian” kelimesini içeren siteleri engelliyor
Apple’ın, iOS ve iPadOS işletim sistemlerinde yetişkin içerik filtresi açıkken, Safari tarayıcıyla “asian” (asya) kelimesini içeren URL’lere girilmesine izin vermediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili Apple’dan herhangi bir açıklama gelmezken; bir yazılım geliştiricisi, bu durumu Apple’a bildirdiğini ancak herhangi bir cevap alamadığını söylüyor.
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Safari, ilginç bir problemle gündemde
Bildiğiniz gibi Apple’ın işletim sistemleri iOS ve iPadOS’te yetişikin içerikli web sitelerini engelleme özelliği bulunuyor. Telefonumuzu küçük çocuklarımıza/kardeşlerimize verdiğimiz zaman, bu özellik sayesinde onların uygunsuz sitelere erişmelerine mâni olabiliyoruz. Fakat şu sıralar Apple’ın bu filtreleme mekanizması ilginç bir sorunla gündeme gelmiş durumda.
Apple, telefonunda veya tabletinde “yetişkin içerik filtresini” aktif eden kullanıcıları tuhaf bir problemle başbaşa bırakıyor. Bir yazılım geliştiricisi Steven Shen tarafından keşfedilen probleme göre, yetişkin içerik filtresini açanlar Safari üzerinden “asian” (asya) kelimesini içeren URL’lere giriş yapamıyorlar.
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On iOS, if you turn on “Limit Adult Website” under Screen Time->Content Restrictions, Safari blocks any website URL containing the word “asian”. Seriously, go try it, it’s unbelievable. I filed a Feeback a long time ago. Nothing changed. Please RT for visibility. @AppleSupport
— Steven Shen (@Stevenpotato) February 3, 2021
Eğer iOS’te Ekran Süresi > İçerik Sınırlama altında bulunan “Yetişkin Web Sitelerini Sınırla” seçeneğini açarsanız, Safari “asya” kelimesini içeren tüm web sitesi URL’lerini engeller. İnanılmaz! Gerçekten, gidin ve deneyin. Uzun zaman önce geri bildirimde bulunmuştum; fakat hiçbir şey değişmedi.
Apple’ın Safari tarayıcıda “asian” (asya) kelimesini engellemesi, aslında bakarsanız pek şaşılacak bir durum değil. Zira “asian”, yetişkin içerikli web siteleri dendiğinde akla ilk gelen terimlerden birisidir. Elbette ki Apple’ın böylesine radikal bir karar alması da doğru değil. Ancak en nihayetinde, maalesef istisnalar kaideyi bozmuyor. Bu arada Apple’ın sadece “asian” kelimesini değil; “olgun”, “genç”, “amatör” gibi kelimeleri de engellediğini ekleyelim.
Apple
Apple, iPhone 12 Mini üretimini durdurmaya hazırlanıyor!
Geçtiğimiz yılın Ekim ayında yeni iPhone 12 ailesi ile tanışmıştık. Apple, nispeten uygun fiyatlı ve küçük ebatlı Mini modelini bünyesine katmıştı. Yeni iPhone 12 Mini modelinden şirketin umutları yüksek olsa da son gelen raporlar aksini işaret ediyor. Apple, iPhone 12 Mini üretimini ikinci çeyrekte sonlandırmayı planlıyor.
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Pandemi süreci nedeniyle geçtiğimiz yıl geciken iPhone lansmanı, Ekim ayında gerçekleşmişti. Geç gelen yeni iPhone serisi, yeni ve küçük boyutlara sahip bir üyeyi de bünyesine katmıştı. iPhone 12 Mini olarak tanıtılan modelle beraber şirket, geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyordu. Halen daha ufak boyutlarda cihaz kullanmak isteyen kullanıcıların olması, şirketin bu modeli piyasaya sürmesine sebep olmuştu. Ancak işler pek de Apple kanadının planlandığı gibi ilerlemiyor.
Mini modeli satışlarda yüzde 6’lık paya sahip
5.4″ boyutlarındaki mini ekranı ve ufak boyutlarıyla ailenin en kompakt modeli Mini olmuştu. Buna karşın Mini modeli, satışlarda da en ufak paya sahip olan cihaz. Toplam iPhone satışlarında, yalnızca yüzde 6’lık paya sahip model, şirketi pek de memnun etmiş değil. Global yatırım firmaları da bu olguyu destekleyen bazı verileri paylaşmaya başladı. Son olarak JP Morgan kanadından analist William Young’ın bir raporu paylaşıldı. Rapora göre iPhone 12 üretim tahminlerinde azalma yaşanması kuvvetle muhtemel. Analistler, iPhone 12 ve 12 Mini modellerinin üretiminde sırasıyla 9 ve 11 milyon adet düşüş olmasını öngörüyor. Mini’ye olan düşük talebi raporlarla da ortaya koyan analistler, şirketin Mini üretimini durduracağını iddia ediyor.
iPhone 12 Mini, en kısa ömürlü amiral gemisi olacak
Apple, Mini üretimini ikinci çeyrekte sonlandırırsa cihaz en kısa ömürlü amiral gemisi olacak. GizChina’da yer alan haber göre Mini modeli batarya performansıyla kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmış, bu nedenle de tercih edilmemişti. Bundan dolayı uzmanlara göre Mini modeli, revize edilerek ilerde tekrar piyasada yer alacak.
Pro Max için satış adeti tahminleri ise artıyor
Ancak Apple kanadının Mini ile yaşadığı düşüş Pro Max modeli ile yükselişe çevriliyor. Analistler ise Pro ve Pro Max modelleri için öngörülen satış adeti tahminlerini 11 milyon arttırdı. Apple kanadının yaptığı bu atılımlar, birçok firma tarafından yapılan piyasa araştırmalarına da pozitif olarak yansıyor. Bununla beraber Çin’de de önemli satış adetlerine ulaşan şirket, mobil pazarın yüzde 23’üne hakim pozisyonda.
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Apple
Apple’ın ilk bilgisayarı 10 milyon TL’ye satışa çıkarıldı
Apple’ın ilk bilgisayarı satışa çıktı. 45 yıllık bilgisayar, eBay üzerinden yaklaşık 10 milyon Liraya alıcılarını bekliyor.
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Apple, teknoloji dünyasının en köklü firmalarından biri. 1 Nisan 1976 tarihinde kurulan şirket, başlangıçta sadece bir bilgisayar üreticisiyken, şimdilerde akıllı telefondan kulaklığa pek çok ürün geliştiren bir teknoloji şirketi. Steve jobs, Steve Wozniak ve RoanldWayne tarafından Apple-1 kişisel bilgisayarını satmak için kurulan şirket, bugünlerde kimsenin hayal etmediği kadar büyük. Gelirinin büyük kısmını iPhone marka, akıllı telefonlarından sağlayan şirket özellikle 2020 yılında elde ettiği rekor gelirlerle adından söz ettiriyor. Bugünlerde ise şirket başka bir konu ile gündemde. Çıkışından 45 yıl sonra Apple tarafından üretilen ilk bilgisayar, rekor bir fiyata satışa çıkarıldı. Apple’ın ilk bilgisayarı için, tam 10 milyon TL etiket istenmekte.
Apple’ın ilk bilgisayarı 10 milyon TL’ye satışa çıktı
Satışı, eBay üzerinden Krishna Blake isimli biri gerçekleştiriyor. ABD’de yaşayan Blake, bilgisayarı çıkışından iki sene sonra 1978 yılında satın almış. Ahşap bir kasa içerisinde bulunan bilgisayar, bugün hala çalışır durumda. 1.5 milyon dolar (yaklaşık 10 milyon TL) etiket koyulan bilgisayar, alıcılarını bekliyor. Apple’ın ilk bilgisayarı olan modelin benzerleri, geçmişte de çeşitli platformlarda benzer rakamlara satıldı. Kullanıcılar daha öncelerde de Apple ürünlerini, inanılmaz fiyatlara satılığa çıkarmıştı. Özellikle kutusu açılmamış olan ürünler, inanılmaz rağbet görüyor. Bilgisayarın satılıp satılmayacağı ise şu an için merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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