Huawei CEO’su: iPhone 12, dünyanın en iyi akıllı telefonu

Huawei CEO’su ve kurucusu Ren Zhengfei, iPhone 12 hakkında demeç verdi. Açıklamasında iPhone 12’yi “dünyanın en iyi akıllı telefonu” olarak nitelendiren Ren, Apple’ın telefonlarının, Huawei’nin 5G teknolojisindeki başarısını kanıtladığını dile getirdi.

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Huawei’nin hâlihazırda CEO’luğunu yürüten Ren Zhengfei, bugün uluslararası basına açıklamalar yaptı. Açıklamasında ABD Hükûmeti ile Çinli teknoloji devleri arasındaki ilişkilerin düzelmesini istediğini söyleyen Zhengfei, aynı zamanda iPhone 12’yi de met etti.

Huawei CEO’suna göre, iPhone 12 dünyanın en iyi telefonu!

CEO Ren Zhengfei yaptığı açıklamada iPhone 12’nin, Huawei’nin 5G teknolojisini yaygınlaştırmasına yardımcı olduğunu kaydetti. Ayrıca iPhone 12’yi “dünyanın en iyi akıllı telefonu” olarak konumlandıran Zhengfei, şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’daki üst düzey müşteriler Apple’ı seviyor. [Huawei] artık premium telefonlara sahip olmadığından dolayı, Apple’ın telefonları Huawei’nin 5G teknolojisinin başarılı olduğunu kanıtlamamıza yardımcı oldu.”

“[Biden] ile telefon görüşmelerini memnuniyetle isterim”

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, basına verdiği demeçte, Washington yönetiminin yaklaşık iki yıllık baskısının bitmesini ve bununla beraber Biden yönetiminden, telekomünikasyon devi Huawei’ye karşı daha yumuşak bir yaklaşım umduğunu söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte ABD’nin ve Çin’in ekonomik büyümeye sahip olmak istediklerini söyleyen Ren, şunları kaydetti:

“Telefon görüşmelerini memnuniyetle isterim. Benim vermek istediğim mesaj, iki ulus arasındaki ortak çalışma ve başarılarımızdır. ABD ekonomik büyümeye sahip olmak istiyor. Aynı zamanda Çin de ekonomik büyümeye sahip olmak istiyor.

Huawei üretim kapasitesini genişletebilirse, ABD’li şirketler de tedarik noktasında daha fazla fırsata sahip olacaktır. Bunun karşılıklı olarak yararlı olacağına inanıyorum. Yeni yönetimin, yeni politikalarına karar vermek üzereyken bu tür ticari çıkarları dikkate alacağına inanıyorum.”

“Akıllı telefon operasyonlarımızı ‘kesinlikle’ satmayacağız”

Hatırlayacak olursanız Huawei, baskılar nedeniyle alt markası Honor’u satmak zorunda kalmıştı. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde de şirketin kendi akıllı telefon operasyonlarını satacağı iddia edilmekteydi. Fakat Huawei’nin CEO’su bu iddiaları sert bir dille yalanladı.

Huawei CEO’su Ren Zhengfei, açıklamasında, “Tüketicilere yönelik cihazlarımızı, akıllı telefon operasyonlarımızı kesinlikle satmamaya karar verdik.” ifadelerini kullandı.

Huawei, geçtiğimiz senelerde iPhone XS satın almak için sırada bekleyen müşterilere “Buna ihtiyacınız olacak” diyerek kendi powerbank’lerinden dağıtmıştı.