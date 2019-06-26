Huawei, 5G ticari ağında lider!

Huawei’nin genel müdürü ve operatör iş birimi başkanı Ding Wei, 25 Haziran günü Şangay’daki “5G şimdi” zirvesinde Huawei 5G’nin son gelişimini açıkladı.

Ding Wei, Huawei’in dünyadaki en büyük 5G ekipman tedarikçisi olmasını sağlayarak dünya çapında 50 ticari sözleşme yapmayı başardıklarını söyledi. Bu sözleşmeler Güney Kore, İsviçre, Birleşik Krallık, Finlandiya, İsviçre gibi ülkeleri içeriyor. 5G tedarik ve sipariş açısından rakipleri Nokia ve Ericsson, sırasıyla 30 ve 18 sözleşmelerle ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

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Huawei, 5G pazarındaki avantajını korudu ZTE‘nin bilim blog yazarı Zhao Yajun, son 5G SEP patent listesini yayımladı. Huawei, dünyada ilk sırada yer alan 2160 5G SEP patenti ile pazara hükmediyor. İkinci sıradaki Nokia’nın sadece 1516 patente sahip olduğu açıklandı.

ABD’nin Huawei’nin üzerinde kurduğu baskı ve 5G ekipmanını yasaklamasına rağmen, şirketin dünya çapında liderliğini korumayı başardığı görülüyor.

Bununla birlikte, bazı üreticiler Huawei’nin 5G’de baskın bir konumda olduğunu kabul etmiyor Samsung Electronics’in özel işletme birimi Cui Yuanjun, Samsung’un 5G şebeke teknolojisinde geride kalmadığını, Huawei ve Ericsson’la aynı teknik seviyede olduğunu söyledi.