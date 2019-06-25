Huawei nova 5, Antutu testinde görüldü!

Huawei nova 5 Antutu benchmark testinde görüldü. Akıllı telefon Huawei‘nin yeni orta segment işlemcisi Kirin 810‘u kullanıyor.

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Huawei nova 5 Antutu sonuçları

Çinli teknoloji devi Huawei dün orta seviyeye konumlanan Huawei nova 5‘i tanıtmıştı. Nova 5, Huawei‘nin ürettiği yeni tanıtılan orta segment Kirin işlemcisi 810‘u kullanıyor. Bu işlemciyi kullanan ilk akıllı telefon olduğu için telefonun nasıl bir performans gösterileceği çok merak ediliyordu. Yapılan Antutu testi sayesinde kafaları kurcalayan bu soru cevabını bulmuş oldu.

Özellikle Kirin 710 ve Snapdragon 730 işlemcileriyle karşılaştırılan Kirin 810‘un aldığı sonuç, orta-üst segmentte dengelerin bozulmasını sağlayabilir. Qualcomm artık bu cephede dişli bir rakiple karşı karşıya. Testten genel toplamda 237,000 alan 810, SD 730‘un 210,000 civarındaki ortalama puanını geçiyor. Bu da 13% daha fazla performans anlamına geliyor.

İşlemci, öncülü Kirin 710‘dan ise 70% daha fazla performans veriyor. Aralarındaki bariz isim benzerliği yüzünden SD 710‘la sıkça karşılaştırılan Kirin 710‘un performansı rakibine kıyasla başarısız bulunmamıştı. Kirin 810 grafik tarafındaysa SD 730‘dan 25%, 710‘dansa yaklaşık üç kat daha performanslı.

Yeni işlemcisinin kendi klasmanındaki diğer rakiplerini rahatlıkla geçen performanslar alması son günlerde zor günler geçiren Huawei‘de yüzlerin bir miktar gülmesini sağlayabilir.