Huawei Türkiye Strateji ve Pazarlama Direktörü Şamil Nevruz, Yıldıray Gökkaya’nın sorularına cevap verdi. Huawei 5G alanında neler yapıyor, ülkemizde 5G çalışmaları nasıl ilerliyor. Detaylar videomuzda

Huawei 5G alanında nasıl çalışmalar yapıyor?

Huawei Türkiye Strateji ve Pazarlama Direktörü Şamil Nevruz ile Mobil Dünya Kongresi 2019’da Huawei’nin 5G alanındaki çalışmaları, MWC 2019’da Huawei standı hakkında sohbet ettik. 5G’nin Huawei markası için çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Nevruz, geçtiğimiz sene gerçekleşen mobil dünya kongresindeki ana temanın dünya 5G’ye hazır olduğunu söylerken, bu sene bu temanın dünya 5G’ye geçti olarak değiştiğini söyledi.

Huawei standının oldukça büyük ve dolu olduğunu söyleyen Nevruz, bu durumdan oldukça memnun olduğunu bizlere iletti. Son kullanıcı ürünlerine değil de operatörler ile görüşmelere önem verildiğini anlatırken, Türkiye’de 5G’yen geçiş hakkında da bilgiler verdi. Türkiye’de 5G’ye geçiş için frekansların devlet tarafından sağlanacağı ve bu izinlerin operatörlere verileceğini bilgisini verirken, bu sürecin başladığını Türkiye’de operatörlerin ve Huawei’nin bu sürecin tamamlanmasını beklendiğini söyledi.