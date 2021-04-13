Huawei 2030’un “Akıllı Dünyası” için çalışıyor!

Huawei, 18’inci Küresel Analist Zirvesi’ni, 12 Nisan’da Shenzhen’de gerçekleştirdi. Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, geleceğin akıllı dünyası özelindeki hedeflerini aktardı. Beraberin de şirketin iş performansını da katılımcılarla paylaştı.

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Huawei Küresel Analist Zirvesi ’ne, sektör temsilcileri, finans uzmanları, kanaat önderleri ve medya temsilcilerinden oluşan 400’den fazla konuk katılırken beraberinde, dünyanın dört bir yanından sektör ve medya temsilcisi de çevrimiçi olarak katılım sağladı.

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Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, zirvede gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, şirketin 2020’deki iş performansının yanı sıra, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan beş stratejik yaklaşımı da paylaştı.

Eric Xu; “İş esnekliğimizi artırmak için yaklaşımlarımızda da yenilikler yapıyoruz. Bu çabaların bir parçası olarak, yazılım yeteneklerimizi güçlendirmeye, gelişmiş süreç tekniklerine ve akıllı araçlar özelindeki bileşenlere daha fazla yatırım yapacağız. Mobil iletişimin gelişimi için 5G’yi en üst düzeyde kullanmayı ve endüstriyel olarak da 5.5G’yi hayat geçirmeyi hedefliyoruz” dedi. Eric Xu ayrıca, tüm kullanıcı senaryolarında sorunsuz, kullanıcı merkezli ve akıllı bir deneyim sunmak istediklerini ifade etti. Ayrıca düşük karbonlu bir dünya için enerji tüketimini azaltmak ve tedarik sürekliliğindeki zorlukları azaltmak için de çalıştıklarını ifade etti.

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Dijital teknolojinin gücüne derinden inanıyoruz!

Eric Xu, küresel yarı iletken tedarik zinciri konusunda, güven odaklı yeni iş birliklerine imza atmanın sektörel açıdan önemini vurgularken şunları söylemeyi ihmal etmedi; “İlerleyen zamanlarda, kendimizi daha karmaşık ve değişken bir küresel ortamda bulabiliriz. COVID-19’un yeniden canlanması ve jeopolitik belirsizlikler ülkeler ve kurumlar için de zorlukları beraberinde getirecek. Dijital teknolojinin bu sorunları çözebilme gücüne derinden inanıyoruz. Bu nedenle tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünya için her kişiye, eve ve kuruluşa dijitalleşmeyi getirmek için, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye ekledi.

“2030’da Akıllı Dünya’ya doğru ilerleyelim.”

Huawei Yönetim Kurulu Direktörü ve Huawei Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı William Xu ise konuşmasına, yaşlanan nüfuslar ve giderek artan yüksek enerji tüketimi de dahil olmak üzere önümüzdeki on yıl boyunca sosyal refahı etkileyecek zorlukları değerlendirdi. William Xu, Huawei’in bu konularla ilgili 9 önerisini katılımcılarla paylaştı.

1) Yüz milyarlarca farklı bağlantı türünü desteklemek için 5.5G’yi hayata geçirmek.

2) Fiber kapasitesinde artış için nano ölçekli optiklerin geliştirilmesi.

3) Daha fazla için ağ protokollerinin optimize edilmesi.

4) Akıllı dünyayı destekleyecek güçte gelişmiş bilgi işlem sistemleri oluşturulması.

5) Endüstriyel yapay zekadaki atılımları artırmak için büyük miktarda veriden bilgi analizi yapılması.

6) 100 kat daha yoğun depolama sistemleri için von Neumann mimarisinin ötesine geçilmesi.

7) Hiper gerçeklik ve çok modlu bir deneyim için bilgi işlem ve algılamanın birleştirilmesi.

8) Yaşamsal belirtilerin kendi kendine izlenmesi yoluyla insanların sağlıklarını daha proaktif bir şekilde yönetmelerinin sağlanması.

9) Daha çevreci elektrik üretimi ve tüketimi için akıllı bir “Enerji İnterneti” oluşturulması.

William Xu sözlerine şöyle devam etti; “Gelecek on yıl içinde toplumda birçok büyük gelişme görebiliriz. Bu çabaları teşvik etmek ve insanlığın karşılaştığı evrensel zorlukları ele almak için farklı endüstriler, akademiler, araştırma enstitüleri ve uygulama geliştiricilerle güçlerimizi birleştirmeyi umuyoruz. Ortak bir vizyonla, bağlantıları nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizi, nasıl daha hızlı bilgi işlem sistemleri geliştireceğimizi ve enerjiyi nasıl daha çevreci hale getirebileceğimizi keşfederken, bu süreçte hepimizin farklı bir rolü olacaktır. Bu doğrultuda hedefimiz, 2030’un akıllı dünyasına doğru birlikte ilerlemektir.” diye sözlerini sonlandırdı.

Huawei Küresel Analist Zirvesi ilk kez 2004 yılında gerçekleşti ve o günden bu yana her yıl düzenlenmeye devam ediyor. Bu yıl “Tam Bağlantılı ve Akıllı Bir Dünya Kurmak” temasıyla 12-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen zirve, dünyanın dört bir yanından sektör uzmanlarının iç görülerini ve gelecek projeksiyonlarını tartışabilecekleri bir platform olarak konumlanıyor.