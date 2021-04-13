HTam kablosuz kulaklıklar, günümüzde en çok kullandığımız teknolojik ürünlerin başında geliyor. Bu alanda bir çok marka varken ülkemizde ismi bilinen en büyük markalardan OPPO ve Huawei’nin kulaklıklarını karşılaştırmasak olmazdı. Çünkü ikisi de aynı segmentte yer alıyor ve fiyatları da birbirilerine oldukça yakın.

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OPPO Enco W51 vs Huawei Freebuds 4i | Hangisini almalı? #6

Özellik bakımından da ikisi birbirlerine çok benzese de bu kulaklıkları birbirinden ayıran özellikleri de yok değil. Videomuzda da bu özelliklerin neler olduğunu, hangi özelliklerinin öne çıktığını ve bu özelliklerden hangisi sizin için önemli ve satın almanız için yararlı onlardan bahsediyoruz.

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OPPO Enco W51

Oppo’nun tam kablosuz kulaklıklar pazarına iki ürünle girdiler. Bunlardan biri Enco W31 bir diğeri ise Enco W51. Enco W51, sunduğu özellikler bakımından gerçekten güzel bir kulaklık. Üç farklı renkle geliyor bunlar Doğal Beyaz / Işıltılı Mavi / Deniz Mavisi. 7mm ses sürücüsü ile birliklte kalitesi sesler veriyor. Basslar, tizzler ve midler yerinde, enstrümanlar rahat duyulur bir şekilde ayarlanış. Kulaklık ile görüşme kalitesi de bulunduğu segmentte ortalama diyebileceğimiz seviyede.

Renkler Doğal Beyaz / Işıltılı Mavi / Deniz Mavisi AĞIRLIK 55.5g Sürücüler 7mm dinamik sürücü Bluetooth BT 5.0 Kablosuz aralığı 10 metreye kadar Pil Kapasitesi 25 mAh (kulaklık) / 480 mAh (şarj kutusu) Müzik çalma süresi ANC açık: 3,5 saat (tek şarj) / 20 saat (şarj kutusu ile) ANC kapalı : 4 saat (tek şarj) / 24 saat (şarj kutusu ile) Şarj süresi Kutu ile beraber 80 dakika/ kablosuz 2,5 saat Toza ve suya dayanıklılık (kulaklık) IP54

Huawei Freebuds 4i

Huawei arafında baktığımızda geçen sene bu segmentte Freebuds 3i ile yer alıyordu. Bu model kullanıcılar tarafından o kadar sevildi ki Huawei, Freebuds 4i modelini bu sene piyasaya sürdü. Kullanım kolaylığı, kutu tasarımı, kulağa iyi oturan yapısı ses sürücüsünün 10 mm büyüklüğünde olması öne çıkan özelliklerinden bir kaç tanesi. Ayrıca modlar (ANC açık/ANC kapalı/ Farkındalık modu) arasında geçişin olması gibi kolaylıklar sunarak bu alanda da farkını gösteriyor. Ek olarak OPPO Enco W51’de olduğu gibi kulaklık ile görüşme kalitesi bulunduğu segmentte ortalama diyebileceğimiz seviyede.

Renkler Kırmızı,Seramik Beyazı,Karbon Siyahı AĞIRLIK 5.5 g her bir kulaklık 36.5 g kutu toplam 46,5 gram Sürücüler 10 mm dinamik sürücü Bluetooth BT 5.2 Kablosuz aralığı 10 metreye kadar Pil Kapasitesi 55 mAh (kulaklık) / 215 mAh (şarj kutusu) Müzik çalma süresi 7.5 saat (gürültü engelleme etkinken) 10 saat (gürültü engelleme devre dışıyken) Şarj süresi kulaklıklar 1 saat kutuyla 1,5 saat 4 saat kullanım için 10 dakika şarj Toza ve suya dayanıklılık (kulaklık) YOK

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