Huawei dört kameralı Nova3i modelini tanıttı

Huawei bugün yapılan tanıtımda Nova 3i modelini resmen tanıttı. Şimdi Nova 3i modelinin özelliklerine bakalım;

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Huawei Nova 3i modelinin özellikleri nelerdir?

Yapılan tanıtımda Huawei Nova3i modelinin gücünü Kirin 710 işlemcisinden gücünü alacağı kesinleşti. Ayrıca şirket çentikli ekran ve çift kamera gibi günümüzde popüler olan özelliklerini bu telefona eklemiş. Öte yandan cihazın P20 Lite modeli ile benzer bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz.

6.3 inç büyüklüğü 19:9 formatına sahip ekran bize FHD+(2340 x 1080 pixels) gibi yüksek bir çözünürlük sağlarken gücünü Kirin 710‘dan alıyor.

Depolama kısmına geldiğimizde cihaz 4Gb ve 6Gb RAM’lik modellerle gelen Nova3i kullanıcılarına 128Gb‘lık bir hafıza kapasitesi sunuyor. İsteyen kullanıcılar microSD ile hafızayı 256Gb‘a kadar yükseltebilir. Ön kısmında 24+2 Megapixel, Arka kısmında ise 24+16 Megapixel çözünürlüğünde kamera yer alırken. 3750mAh’lık bir bataryaya sahip. İşletim sistemi olarak Android Oreo 8.1 kullanan cihaz, parmak izi sensörünü de bulundururken WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, AGPS, GLONASS bağlantılarına sahip.

157 x 73.7 x 7.3mm boyutlarında ve 169 gram ağırlığa sahip olan cihaz, Airy blue, red, black, primrose gold, iris purple gibi dört farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor.

Huawei Nova 3i’nin fiyatı ne kadar ?

İlk olarak Filipin’lerde satışa sunulacak telefonun 300 dolarlık etiketi bulunuyor. Cihazın Avrupa pazarına ne zaman açılacağı ve hangi fiyattan satılacağı henüz belli değil.