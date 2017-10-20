Huawei 2018 Yılında Katlanabilir Telefon Çıkartabilir

Huawei 2018 Yılında Katlanabilir Telefon Çıkartabilir

20 Ekim, 2017 Donanım, HABER, Mobil 0 yorumlar

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Mate 10 serisini duyuralı çok olmayan Huawei, gelecek yıllar için çok büyük planlara sahip.

Cnet’in yaptığı bir habere göre, Huawei 2018 yılında çıkaracağı katlanabilir bir telefon üzerinde çalışıyor. İşin ilginç yanı ise Huawei CEO’su Richard Yu’nun, Cnet’in yaptığı haberleri doğrulayarak  ellerinde çalışan katlanabilir bir model olduğunu söylemesi. Ancak katlanabilir aksesuarlara da sahip olan modelin önümüzdeki senenin marketine çıkış yapması için mekanik tasarımının ve katlanabilir özelliğinin daha esnek ve daha teknolojik olması gerektiğini de belirtti.

ZTE’nin çoktan duyurmuş olduğu Axon M katlanabilir telefon, katlandığı zaman ortasında büyük bir boşluk bırakması büyük bir tepki görmüştü. Bu yüzden de katlanabilir telefonlar da ekranın ortasında oluşan boşluklardan kurtulunması gerektiğini söyleyen Richard Yu, ellerinde bulunan modelin küçük bir boşluğa sahip olduğunu, fakat yine de bunun iyi olmadığını ve oluşan boşluktan tamamen kurtulmaları gerektiğini de söyledi.

Şu anda cihaz ile ilgili daha fazla bilgi paylaşmayan Huawei, eğer ki ellerinde bulunan modelin sahip olduğu küçük problemleri de önümüzdeki seneye kadar halledebilirse, piyasaya mükemmel bir katlanabilir telefon çıkartabilir.

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