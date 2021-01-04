Akıllı Telefonlar
Huawei 135W hızlı şarj aleti için sertifika aldı
Huawei, telefon ve bilgisayar gibi akıllı cihazlarını oldukça hızlı şarj etmesine imkân verecek olan, 135W hızlı şarj cihazı için sertifikasyon işlemlerini tamamladı.
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Akıllı telefon dünyasında, hızlı şarj son dönemlerde üreticilerin en çok üzerinde durdukları konulardan biri. Tüketiciler, telefonlarıyla gün geçtikçe daha fazla vakit geçiriyor. Bu durum akıllı telefonlarda batarya kapasitesinin sürekli büyümesine sebep olurken, cihazın şarjda kaldığı sürenin de artmasına neden oluyor. Huawei, Xiaomi ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri, bunun olmasını engellemek adına yeni hızlı şarj teknolojileri geliştirmeye devam ediyor.
Huawei 130W hızlı şarj ile geliyor
Geçtiğimiz dönem duyurulan Mate 40 Pro’nun tanıtım etkinliğinde şirket, 66W kablolu ve 50W kablosuz süper hızlı şarj özelliğini duyurmuştu. Çinli üretici, 120W ve 200W hızlı şarj teknolojileri üzerinde çalıştığını da belirtmişti. Kullanıcılar merakla yeni ürünleri beklerken yeni gelen haberlere göre Huawei 135W hızlı şarj için sertifika almış durumda. Çin’in sertifika kurum, HW-200675CP0 numaralı bir modelde 15W, 27W, 60W, 75W, 94Wve 135W hızlı şarj desteği sunan şarj aletine sertifika verdi.
En hızlısı Mate 40 Pro’ydu
Şu an Çinli şirketin içinde bulunan en hızlı model Mate 40 Pro serisinde kullanılan 66W şarj teknolojisi. DigitalChatStation isimli kaynaktan gelen bilgiye göre adaptöre akıllı telefonlar için kullanılacak olsa bile, Huawei 135W hızlı şarj destekli üstün donanımlara sahip, ne olduğu bilinmeyen bir başka cihazda kullanabilir.
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Akıllı Telefonlar
Qualcomm giriş seviyesine de 5G özelliği sunmaya hazırlanıyor!
Qualcomm yeni bir giriş seviye işlemci çıkarmaya hazırlanıyor. Firmanın giriş seviye akıllı telefonlar için 5G‘li işlemci geliştireceği iddia edildi.
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Qualcomm Snapdragon 480 ile giriş seviye modeller için 5G özelliği sunabilir!
Akıllı telefon dünyasının en önemli markalarından biri olan Qualcomm, yeni bir giriş seviye işlemciyle müşterilerini karşılamaya hazırlanıyor. Özellikle 5G‘li akıllı telefon sayısının arttığı şu son zamanlarda, kullanıcılar her seviyede bu özelliğe sahip olmak istiyorlar. Bu durum karşısında çalışmalarını sürdüren firma, giriş seviye akıllı telefonlara da 5G özelliği sunabileceği bir işlemci için kolları sıvadı. Stufflisting YouTube kanalının sahibi Mukul Sharma, Twitter’dan yaptığı paylaşım ile firmanın yeni 5G özellikli giriş seviye işlemcisinin Snapdragon 480 adıyla piyasaya çıkacağını takipçilerine duyurdu.
[Exclusive] In all likelihood, Qualcomm will unveil its Snapdragon 480 5G processor today.
8nm
octa-core Kryo 460, up to 2GHz
100% improvement over Snapdragon 460
Adreno 619
Support for up to 120Hz displays
Wi-Fi 6 ready
Feel free to retweet.#snapdragon #Snapdragon480 #5G
— Mukul Sharma (@stufflistings) January 4, 2021
Yeni işlemci ile alakalı bazı teknik detayları da paylaşan Mukul Sharma, yonga setinin Snapdragon 460‘a göre %100 daha performanslı olduğunu belirtti. İşlemcinin 120 Hz ekran yenileme hızını desteklediği öğrenilirken, giriş seviye akıllı telefon rekabetinde de yeni yarışlar ortaya çıkabilir. Wi-Fi 6 destekli olarak piyasaya sürülecek yonga seti, grafik modülü olarak Adreno 619 ile kullanıcılarını karşılayacak. Yeni nesil işlemci ile birlikte giriş seviye akıllı telefonların fiyatlarında bir artış olur mu bilinmez ama 5G‘nin yaygınlaşması ile birlikte bu özellik rekabet konusu olmaktan çıkar gibi gözüküyor.
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Akıllı Telefonlar
Realme Koi, Gerçek Adı ve Tanıtım Tarihi ile Ortaya Çıktı!
Realme Koi kod adı ile bilinen cihazın gerçek ismi ve tanıtım tarihi açıklandı. Realme, yeni cihazını çok yakın bir tarihte tanıtacak.
Bir süredir konuşulan Realme’nin yeni modeli Realme Koi hakkına yeni açıklamalar yapıldı. Yeni açıklamaları yapan şirket cihazın gerçek adını ve tanıtım tarihini açıkladı. Hatta tanıtım yapacağı saat bile belli bizlerle paylaştı. Şimdi gelin Koi hakkında bilinenlere göz atalım.
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Realme Koi’nin gerçek adı!
Realme, yeni yıla yeni bir cihaz ile giriyor. Daha öncesinde Realme Koi olarak adlandırılan cihazın asıl adı şirket tarafından açıklandı. Koi kod adlı cihazın aslında Realme V15 olduğu açıklandı. Cihazda asıl dikkat çeken nokta isim değil tasarım ve teknik özellikleri.
Realme V15‘in tasarımına baktığımızda gerçekten çarpıcı bir renk seçimi yapıldığını görebiliyoruz. Öte yandan cihazın arka kısmındaki üçlü kamera grubu gerçekten çok tarz duruyor. Yani cihaz her anlamda amiral gemisi duruşunu yansıtıyor.
Realme V15’in özellikleri ve tanıtım tarihi!
Cihazın performans özelliklerine bakacak olursak fotoğraflarda da gördüğünüz gibi bu cihaz 5G destekli. Gücünü Snapdragon 888 yonga setinden alan Realme V15, bu sayede 5G desteği kazanıyor. Öte yandan elektriksel anlamda gücünü ise 4000mAh‘lik bataryadan alıyor. 125W UltraDART hızlı şarj destekli bu batarya, 20 dakikada tam dolu şarj seviyesine ulaşıyor. Ancak bu cihaz için daha büyük bir batarya olması daha uygundu.
Kamera özelliklerine baktığımızda ise Realme Koi / V15 arkasında 64MP‘lik bir ana kamera var ancak diğer iki kamera hakkında bir bilgi söz konusu değil. Fiyat olarak ise net bir açıklama bulunmasa da, 625 Euro gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniliyor.
Koi kod adlı Realme V15‘in tanıtım tarihi 7 Ocak olarak belirlenmiş. Yerel saatle tam 14:00‘da tanıtılacak olan Realme V15, tasarımı ve performansı ile dikkat çekici bir model olacak. Bakalım Realme V15 daha ne gibi özelliklere sahip.
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Akıllı Telefonlar
Katlanabilir iPhone, dayanıklılık testlerini geçmeyi başardı!
Tayvanlı bir web sitesinin vermiş olduğu bilgiye göre, iki prototip katlanabilir iPhone dahili dayanıklılık testlerinden geçmeyi başardı.
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Apple katlanabilir iPhone testlerine devam ediyor
Katlanabilir iPhone’da kullanılması planlanan Apple tasarımı menteşe sistemi testlerinin yakın zamanda Çin’in Shenzhen kentindeki Foxconn fabrikasında tamamlandığı bildirildi.
Teste tabi tutulan ilk katlanabilir iPhone’un, Haziran 2020’den bu yana söylendiği gibi çift ekranlı prototip olan bir model olduğu düşünülüyor. Apple, Samsung Galaxy Fold gibi tek bir ekran yerine menteşe ile birbirine bağlanan iki ayrı ekran paneline sahip katlanabilir bir iPhone prototipi üzerinde çalışıyor. Prosser, katlanabilir iPhone’un iPhone 11’e benzer yuvarlak, paslanmaz çelik kenarlara sahip olduğunu, çentik olmadığını, ancak Face ID için dış ekranda “küçük bir alın” olduğunu söylüyor.
Teste tabi tutulan ikinci prototipin, Samsung Galaxy Z Flip veya Lenovo’nun Moto RAZR modeline çok benzer şekilde katlanabilir kapaklı bir model olduğu bildirildi. Yayınlanan rapor, bu kapaklı modelin Samsung üretimi OLED ekran kullanacak şekilde ayarlandığını iddia ediyor. Önceki raporlar da Apple’ın 2020’nin başlarında test amacıyla çok sayıda Samsung katlanabilir cep telefonu ekranı siparişi verdiğini doğruluyordu.
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Test edilen iki cihazın farklı menteşe sistemlerine sahip olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Aynı zamanda test cihazlarının, tamamen çalışan birimler yerine çok sınırlı dahili özelliklere sahip dış iskeletleri olduğu düşünülüyor. Bunun nedeni olarak, testin ana amacının Apple tasarımı menteşe sisteminin dayanıklılığını değerlendirmek olması olarak gösteriliyor. Raporda, testlerin başarıyla tamamlandığı belirtiliyor. Bir sonraki süreçte Apple’ın iki katlanabilir modelden hangisine devam edeceğini değerlendirmesi bekleniyor.
Kaynaklar, katlanabilir iPhone’un 2023 yılına kadar ortaya çıkmayacağını öngörüyor. Apple’ın katlanabilir iPhone patentleri 2016 yılına kadar uzanıyor ve bu alan üzerindeki çalışmaları tüm hızıyla ilerletiyor gibi görünüyor.
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