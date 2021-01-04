Huawei 135W hızlı şarj aleti için sertifika aldı

Huawei, telefon ve bilgisayar gibi akıllı cihazlarını oldukça hızlı şarj etmesine imkân verecek olan, 135W hızlı şarj cihazı için sertifikasyon işlemlerini tamamladı.

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Akıllı telefon dünyasında, hızlı şarj son dönemlerde üreticilerin en çok üzerinde durdukları konulardan biri. Tüketiciler, telefonlarıyla gün geçtikçe daha fazla vakit geçiriyor. Bu durum akıllı telefonlarda batarya kapasitesinin sürekli büyümesine sebep olurken, cihazın şarjda kaldığı sürenin de artmasına neden oluyor. Huawei, Xiaomi ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri, bunun olmasını engellemek adına yeni hızlı şarj teknolojileri geliştirmeye devam ediyor.

Huawei 130W hızlı şarj ile geliyor

Geçtiğimiz dönem duyurulan Mate 40 Pro’nun tanıtım etkinliğinde şirket, 66W kablolu ve 50W kablosuz süper hızlı şarj özelliğini duyurmuştu. Çinli üretici, 120W ve 200W hızlı şarj teknolojileri üzerinde çalıştığını da belirtmişti. Kullanıcılar merakla yeni ürünleri beklerken yeni gelen haberlere göre Huawei 135W hızlı şarj için sertifika almış durumda. Çin’in sertifika kurum, HW-200675CP0 numaralı bir modelde 15W, 27W, 60W, 75W, 94Wve 135W hızlı şarj desteği sunan şarj aletine sertifika verdi.

En hızlısı Mate 40 Pro’ydu

Şu an Çinli şirketin içinde bulunan en hızlı model Mate 40 Pro serisinde kullanılan 66W şarj teknolojisi. DigitalChatStation isimli kaynaktan gelen bilgiye göre adaptöre akıllı telefonlar için kullanılacak olsa bile, Huawei 135W hızlı şarj destekli üstün donanımlara sahip, ne olduğu bilinmeyen bir başka cihazda kullanabilir.