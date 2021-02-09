Akıllı Telefonlar
HTC Wildfire E Lite modeli duyuruldu
Tayvan merkezli teknoloji üreticisi HTC, giriş seviye yeni telefonu Wildfire E Lite modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu olan HTC Wildfire E Lite’ı duyurdu. Wildfire E Lite modeli; 5,45 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip.
Gücünü MediaTek Helio A20 işlemciden alan HTC Wildfire E Lite; 2 GB RAM’e ek olarak 16 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu arka tarafta tutan telefon 3.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Çentik ya da delik yerine kalın çerçevelere sahip olan cihaz, bu çerçevede yer alan 5 MP çözünürlük değerine sahip bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 8 MP ana kamera ve 0,3 MP ikincil kamera yer alıyor.
HTC Wildfire E Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 5.45 inç, HD+
- İşlemci: MediaTek Helio A20
- RAM: 2 GB
- Depolama: 16 GB (microSD desteği mevcut)
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 8 MP + 0,3 MP
- İşletim Sistemi: Android 10 Go
- Batarya: 3.000 mAh
- Fiyat: 105 dolar
Son olarak Wildfire E Lite modeli, Android 10 Go işletim sistemine sahip. Şu an için Güney Afrika ve Rusya pazarlarında satışa sunulan cihazın fiyatı ise 105 dolar.
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Akıllı Telefonlar
Realme Race, TENAA listesinde görüntülendi!
Aralık ayında, RMX2202 model numarasının yakında tanıtılması beklenen yeni Realme amiral gemisine ait olduğu ortaya çıkmıştı. RMX2202 kodlu akıllı telefon, bugün Çin’in TENAA sertifika platformunun veritabanında görüntülendi. Liste, akıllı telefonun tasarımını ve teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Bu model, geçmişte ortaya çıkan bilgilere göre Realme Race adıyla piyasaya çıkacak.
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Realme Race, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Realme Race, ön tarafta ekranın sol üst köşesinde bulunan nokta delik tasarımlı selfie kamerasıyla gelecek. Cihaz, parmak izi okuyucusuna sahip olan AMOLED bir ekran ile karşımıza çıkacak. TENAA‘da ortaya çıkan fotoğraflarda arka taraftaki kameralar net bir şekilde görüntülenemiyor. Ancak kamera kurulumunun dikdörtgen bir alanda cihazın sol tarafında olduğu gözüküyor. Telefonun kamera dizilimi tahmini olarak üç veya dört adet kamera bulunduracak. Bunun sebebi, şirketin bu cihazı amiral gemisi olarak konumlandıracak olması. Şaşırtıcı olan nokta ise geçmişte sızdırılan renderlar ile bu görseller oldukça farklı. Önümüzdeki günlerde cihazın tasarımı hakkında daha fazla şey ortaya çıkacaktır.
Realme Race, TENAA listesine göre Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile geleceği de ortaya çıktı. TENAA‘da kesin olarak belirtilmese de arka tarafta 64 MP çözünürlüklü ana kamera olması muhtemel. Ayrıca yine bazı tahminler, telefonun Android 11 tabanlı RealmeUI 2.0 ile geleceğini söylüyor. Bununla birlikte cihazın Pro varyantının bulunabileceği de tahminler arasında.
Akıllı Telefonlar
MIUI 12.5 BETA İNCELEDİK | Yeni sürümde neler var?
Bugün tanıtımı yapılan Xiaomi Mi 11 ile beraber MIUI 12.5 yazılımının da tanıtımı yapıldı. 2021’nin ikinci çeyreğinde dağıtımı yapılacak olan yeni sürümünü sizler için BETA olarak inceledik. Birçok yeniliği beraberinden getiren MIUI 12.5 e yakından bakalım.
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Xiaomi bugün Mi serisinin yeni telefonu Mi 11’i tanıttı. Yeni telefon tanıtımının yanında yazılım tarafında kullanıcılar ve Mi fanların merakla beklediği MIUI 12.5’i tanıttı. Birçok yenilikleri beraberinde getiren yeni MIUI eski sürüme oranla enerji tüketimi %20 düşürülmüş, sistemin tükettiği şarjdan %20-%25 tasarruf edilmiş. Ayrıca sistem stabilizasyonu arttırılıp, kullanılan ram miktarı azaltılmış.
MIUI 12.5’te olan bazı yenilikler şunlar:
1)Yeni açılış animasyonu.
2)Yeni süper duvar kağıtları.
3)Parmak izi animasyonunu değişmek için şifre girmek gerekmiyor.
4)Bildirim seslerinde doğa sesleri.
5)Süper duvar kağıtlarının enerji tüketimi düşürülmüş.
5)Yeni güç menüsü.
6) Uygulama çekmecesi artık sağ ve sola kayar şekilde dizayn edilmiş.
7) Ses açma kapama animasyonu.
8) Ekran kilitleme/açma sesi.
9) Açılışta simge hareketleri ve duvar kağıdı hareketi.
10) Şarja takıldığında çıkan ses ve animasyon.
11)Hızlı notlar.
12) Gizlilik koruması.
13)Fotoğraf düzenlemelerinde hareketli ve sesli efektler.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy F62 15 Şubat’ta geliyor
Birkaç haftadır Samsung Galaxy F62 cihazıyla alakalı söylenti halinde bazı bilgiler duyuyorduk. Şimdi ise şirket akıllı telefonun çıkış tarihini paylaştı. Firma yaptığı paylaşımda tarihin yanında bir de telefona gücünü verecek olan yonga setini de duyurdu.
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Samsung Galaxy F62 akıllı telefonu resmi olarak Şubat 15 tarihinde kullanıcıyla buluşacak. Cihazın yonga seti ise daha önceden de bilgileri dolaştığı gibi Exynos 9825 olarak karşımıza çıkıyor. İşlemcinin sahip olduğu 7nm mimarisi de göze çarpan detaylardan birisi.
Samsung firmasının paylaştığı tanıtım afişinde aynı zamanda başka detaylar da görmek mümkün. Bunlardan birisi olarak ön ekranda gözüken kamera deliğini örnek gösterebiliriz. Arka tarafta ise yine dörtlü bir kamera takımını görebiliyoruz. Kameralara ev sahipliği yapacak yerin ise dikdörtgen bir alan olduğu afişle birlikte kullanıcıya takdim ediliyor. Bunun dışında önceki bilgilere göre ise telefon 7.000mAh’lik devasa bir batarya barındırıyor.
Tanıtım afişi Samsung firmasının Hindistan Instagram hesabında bulunabiliyor. Aynı zamanda afiş Flipkart’ın telefon tanıtım sayfasında da mevcut. Bu da telefonun Hindistan bölgesinde Flipkart sitesine özel gelebileceğini gösteriyor olabilir. Diğer bölgeler için ise daha net ve detaylı bilgilerin gelmesini beklemek durumundayız gibi gözüküyor.
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