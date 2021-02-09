HTC Wildfire E Lite modeli duyuruldu

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi HTC, giriş seviye yeni telefonu Wildfire E Lite modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu olan HTC Wildfire E Lite’ı duyurdu. Wildfire E Lite modeli; 5,45 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip.

Gücünü MediaTek Helio A20 işlemciden alan HTC Wildfire E Lite; 2 GB RAM’e ek olarak 16 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu arka tarafta tutan telefon 3.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.

Çentik ya da delik yerine kalın çerçevelere sahip olan cihaz, bu çerçevede yer alan 5 MP çözünürlük değerine sahip bir selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 8 MP ana kamera ve 0,3 MP ikincil kamera yer alıyor.

HTC Wildfire E Lite modelinin teknik özellikleri

Ekran: 5.45 inç, HD+

İşlemci: MediaTek Helio A20

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB (microSD desteği mevcut)

Ön Kamera: 5 MP

Arka Kamera: 8 MP + 0,3 MP

İşletim Sistemi: Android 10 Go

Batarya: 3.000 mAh

Fiyat: 105 dolar

Son olarak Wildfire E Lite modeli, Android 10 Go işletim sistemine sahip. Şu an için Güney Afrika ve Rusya pazarlarında satışa sunulan cihazın fiyatı ise 105 dolar.

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