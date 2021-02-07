HTC üst üste üçüncü ayında da büyüme açıkladı

Kasım ve Aralık aylarında kazanç açıklayan firmanın bunu üçüncü aya da taşıyamayacağı fikri ortada dolaşıyordu. Ancak HTC kuşku duyanları yanılttı ve üst üste üçüncü ayında da kâr açıkladı.

Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 807-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmak isteyebilirsiniz.

reklam

HTC geçen ay 493 milyon Tayvan Doları ile yaklaşık 17.61 milyon Amerikan Doları kâr açıklamıştı. Bu rakam ise bir önceki yıla göre yaklaşık %3 fazlaydı.

Ocak ayında açıklanan rakam ise Aralık ayına göre yaklaşık %20 az. Ancak Ocak ayının teknoloji firmaları açısından; özellikle de telefon şirketleri için genelde sessiz geçtiğini düşünürsek HTC için de düşüş görülmesi muhtemeldi. Buna rağmen firma yine kâr açıkladı.

Firmanın üst üste üç aydır büyüme açıklamasının yanında daha da iyi bir haber var. O da büyüme hızının git gide yükseliyor gözükmesi. Kasım ayında %0.96 olan büyüme hızı rakamı Aralık ayında %1.02 idi. Ocak’ta ise %2.99 ile önemli bir artış sağlandığını görebiliyoruz.

HTC firmasının en son üst üste üç ay büyüme açıkladığında takvimler 2015 yılının başlarını gösteriyordu. Bu da başarı gösteren HTC One M8 telefonunun çıkışının ardından gelen aylar demek oluyor. Aynı dönemde yine HTC One M9 telefonun gelişi de beklenenler arasındaydı.

Bir zamanlar akıllı telefon alanında dev firmalardan olan HTC’nin bu büyümesini devam ettirip ettiremeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek. Ancak şu anlık rakamların olumlu göründüğünü söylememiz mümkün gözüküyor.