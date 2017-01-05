HTC Vive Tracker ile Her Şey Kontrolcü Olarak Kullanılabilecek

Oculus Rift ile başlayan sanal gerçeklik furyasında HTC geliştirdiği Vive başlığını neredeyse her yere sokmaya başardı.

HTC bu seferde Consumer Electronics Show’da Vive için önemli bir aksesuar duyurdu. Vive Tracker isimli küçük eklenti ile bütün üçüncü parti aksesuarlara hareket takip özelliği ekleniyor. Vive Tracker’ın en büyük özelliği başlığın lazer takip sistemiyle çalışarak başlık için çevre birimleri oluşturmak. Üç ayaklı yapısıyla Vive’ın şu anki kontrolcülerinden biraz daha küçük ve 85 gram ağırlığında.

Yapılan açıklamaya göre şarjı 6 saat gidiyor. Tabii ek çevre birimlerinin kendi batarya süreleri buna dahil değil. Şirket 2017’nin ilk yarısında geliştiricilere 1000 adet Tracker dağıtacak ve yılın ikinci çeyreğinde tüketiciler için satışa çıkacak. Cihazın fiyatı çıkış tarihine yakın bir dönemde duyurulacak.

Vive başlığını HTC ile birlikte geliştiren Valve daha önce bazı üçüncü parti tracking seçenekleri sunmuştu. Hatta bu izleyicilerin nasıl üretileceği ile ilgili bir de ders açmıştı. Vive Tracker bu süreci çok daha basit hale getirmeyi amaçlıyor. Cihaz bir yandan çevre birimi oluşturmak için ideal gibi gözükse de bir yandan zaten aksak olan bir sisteme eklenen yeni bir donanım gibi gözüküyor.