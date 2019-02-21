HTC Vive, bağımsız Premium VR deneyimleri için Vive Focus Plus’ı duyurdu

HTC Vive bugün, kurumsal müşteriler için en yeni bağımsız premium sanal gerçeklik donanımı Vive Focus Plus’ı duyurdu. Vive, mevcut 6 serbestlik dereceli (6DoF) Focus başlığını, çift 6DoF kontrol cihazı ekleyerek bir üst modele taşıdı ve kullanıcılara sanal ortamlarıyla PC VR cihazlarıyla aynı özgürlükle, sorunsuz bir şekilde etkileşime girme olanağı sağladı. Bu geliştirme, içerik geliştiriciler için mevcut PC VR içeriklerini taşımayı kolaylaştırırken, VR kullanımını da fiziksel olarak daha doğal ve taşınabilir hale getiriyor.

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HTC Vive daha fazla konfor sunacak

HTC Avrupa Genel Müdürü Paul Brown, “Vive Focus Plus’ın duyurusu hem iş hem de tüketiciler için VR pazarını hızla yineleme ve iyileştirme konusundaki taahhüdümüzü artırıyor” dedi. “Vive Focus Plus’ın bu kullanımı, daha gerçekçi eğitim ve simülasyon ile deneyimleri PC’den, bağımsız kategoriye daha kolay bir şekilde aktarmanın önünü açıyor.”

Gerçeklik ve sanal gerçeklik arasındaki çizgiyi bulandıran Vive Focus Plus, kullanıcılara daha fazla konfor ve tam kurumsal destek getiriyor. Tüketicilerin kafalarına daha kolay oturan Vive Focus Plus başlığı, ticari müşterilerin ihtiyaç duyduğu VR’daki uzun oturumlar için zemin hazırlar ve rahatlık sunar. Başlık ayrıca, Kiosk Modu, Gaze Dbesteği ve birden fazla başlığı aynı anda uzaktan kaydetmek, izlemek ve yönetmek için cihaz yönetimi araçları gibi çeşitli profesyonel özelliklere de sahip. Başlık, 2019 yılının ikinci çeyreğinden itibaren dünya çapında 25 pazarda, 19 dil desteği ile www.vive.com adresinde satışa hazır olacak. Avrupa’da, ürün ticari kullanım için bir işletme lisansı ve garantisi olan Advantage ile birlikte sunulacaktır.

Viveport’un içeriğine sahip Vive Wave Platformu tarafından desteklenen aboneler, yeni açıklanan Viveport Infinity teklifiyle ilgili büyüyen bir kitaplığa da erişebilecek. Viveport Infinity, VR için ilk sınırsız abonelik servisidir. Sadece çok düşük bir aylık fiyat karşılığında üyeler çok çeşitli oyunları, uygulamaları, deneyimleri ve daha fazlasını keşfedebilir. Vive Focus Plus’a ek olarak, Viveport Infinity, Wave destekli başlıkların tam spektrumunun yanı sıra ileri teknoloji PC tabanlı VR sistemleriyle de uyumludur. Servisler 2 Nisan‘da hizmet vermeye başladığında üyeler, VR cihaz portföylerinde tek bir hesap kullanabilecekler.

Yeni, yenilikçi kontrol cihazları

Vive Focus Plus, kullanıcılara nesneleri veya etkileşimleri basınca duyarlı girdiyle kontrol etme yeteneği vererek, deneyimleri gerçekten etkileyici hale getiren bir analog tetikleme özelliğine sahip iki ultrasonik 6 serbestlik dereceli (6DoF) kontrol cihazı sunuyor. Ek olarak, Wave platformu ve Yazılım Geliştirme Kiti araçlarının yardımıyla, PC tabanlı VR’den Vive Focus Plus’a geçiş, yazılım geliştiriciler için çok daha kolay olacaktır.

SimforHealth ve Immersive Factory gibi dünyanın dört bir yanındaki şirketler tıbbi eğitim ve güvenlik simülasyonu amacıyla halihazırda Vive Focus Plus’ı kullanıyorlar. Bu hepsi bir arada çözüm, iş pazarlarının yeni ve etkili şekillerde iş birliği yapmalarını ve etkileşim kurmalarını sağlayan Qualcomm Snapdragon 835 Mobil VR Platformu tarafından desteklenmektedir.

COO ve Immersive Factory Kurucusu Olivier Pierre, “İş sağlığı ve güvenliğine olan bağlılığımızda, büyük şirketlere dağıtımlarımızı kolaylaştırmak için tüm Tehlike Tespit serimizi kolayca Vive Pro’dan Vive Focus Plus’a aktardık” dedi. “Vive Focus Plus, müşterilerimizi, işlemlerin ve prosedürlerin ezberlenmesini destekleyen ve hareketlerinin sonuçlarını deneyimleterek davranışlarını geliştiren, tam bağımsız hareket etmelerine olanak sağlayan gerçekçi ortamların içine çekiyor. Profesyonel bir bağımsız başlık setine sahip olmak, kalabalık gruplarda iş gücü eğitimleri için sanal gerçekliği, daha önce ekipmanı bir engel olarak gören tüm dünyadaki diğer tesislerde yaygın olarak bütünleştirmek ve uygulamak bizim için çok önemli.”

Olivier Gardinetti, “Üst düzey bir işlemci ve 3K AMOLED ekran sunan HTC’nin Vive Focus Plus’ı sayesinde tıbbi ve hemşirelik simülatörlerimiz için gerçekçi ve sürükleyici 3D ortamlar yaratabiliyoruz,” diyor. “Ayrıca, 6DOF kontrolörleri, normal 3DOF kontrol cihazlarıyla mümkün olmayan spesifik tıbbi etkileşimleri uygulama imkânı sağlıyor. Şimdi, Simforhealth’in simülatörleri daha iyi, daha konforlu bir kullanıcı deneyimine sahip.”