‘WiFi 6’ ve daha fazlası Mobil Dünya Kongresi’nde

Bu yıl 25-28 Şubat tarihleri arasında Barselona’da yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) mobilitede gelinen son nokta her ayrıntısı ile ele alınıp, en yeni ürünler görülebilecek.

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En yeni TP-Link modelleri MWC’de

Dünya kablosuz ağ ürünleri pazarının lideri olan TP-Link de Kongre’de ‘WiFi 6’ teknolojili yeni nesil ürünleriyle yer alıyor. WiFi teknolojisi, mobilitenin temelinde yer alıyor. İnternet ve sürekli çevrimiçi olunmadan bir mobil yaşam düşünmek mümkün değil. TP-Link, Mobil Dünya Kongresi’ndeki standında en yeni kablosuz ağ standardı olan 802.11ax destekli yeni ürün ailesini tanıtıyor. ‘WiFi 6’ olarak da nitelenen AX destekli en geniş ürün ailesine sahip olan TP-Link’in, yüksek bağlantı hızları, daha geniş kapsama alanı ve daha çok cihaz desteği sunan en yeni modelleri MWC’de görülebilecek.

TP-Link’in Mobil Dünya Kongresi’nde yer alan WiFi 6 destekli ürünleri arasında Mesh teknolojili ev WiFi sistemi olan Deco’lardan menzil genişleticilere, yönlendiricilere (router) değin çok sayıda model bulunuyor. AX destekli ürünlerin yanı sıra TP-Link standında Omada destekli iş çözümleri ve AC standardındaki en yeni modeller de yer alıyor.

Oyuncular için özel olarak geliştirilen ve “CES 2019 Yenilik Ödülü”ne sahip olan Archer AX11000 MWC’de TP-Link standında görülebilecek ürünlerden biri. AX standardını destekleyen, üç bantlı bir oyun yönlendiricisi olan AX11000, kablosuz bağlantı hızını 10756 Mbps’ye kadar yükseltebiliyor. Devrim niteliğindeki OFDMA teknolojisi ve Oyun Hızlandırıcısını bünyesinde barındıran birinci sınıf bir yönlendirici olan ürün, yüksek bant genişliği gerektiren online oyun vb uygulamalar için ideal bir ağ oluşturabiliyor.

WiFi 6 tabii ki sadece oyuncular için gerekli bir teknoloji değil. Modern ev ve ofislerin ihtiyacı olan hız, kapsama alanı, çoklu cihaz desteği gibi pek çok avantajı var. TP-Link’in WiFi 6 destekli ürün ailesinde modern ev ve ofislere yönelik birçok model yer alıyor ve bu ürünler MWC’de tanıtılıyor. Bunlar arasında Archer AX6000, Archer AX1800 yönlendiriciler; RE705X menzil genişletici ve Mesh teknolojili ev WiFi sistemi olan Deco serisinin en hızlısı olan Deco X1b0 yer alıyor. Farklı ev tipleri ve gereksinimlere uygun bu modeller ile her evin WiFi sorunu çözülebiliyor.

TP-Link’in MWC’deki standında elbette sadece AX destekli ürünler bulunmuyor. Deco serisinin AC destekli modelleri olan Deco M9+ ve powerline özelliği de olan Deco P7 de standda görülebilecek. Ayrıca en gelişmiş powerline adaptör kitleri; LTE destekli MiFi ürünleri, en yeni USB adaptör modelleri ve kurumsal çözümler olan Omada ve EAP serileri de TP-Link standında yer alacak.