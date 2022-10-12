Metaverse, pek çok potansiyel tüketicinin şu anda tam olarak anlamadığı karmaşık bir teknoloji. Yine de bu, yatırımcıların ona yatırım yapmasını engellemiyor. Artık Dünya, imkansız denilen çoğu şeyi bünyesinde barındırıyor. Bundan 20 sene önce birçok insan dokunmatik ekranlı bir telefona sahip olmanın mümkün olduğuna inanmıyordu. Bugün, katlanabilir veya deliksiz bir akıllı telefonumuz bile var. Bu yüzden üreticiler meterverse’i hafife almıyor. Belirsiz geleceğine rağmen bu teknolojiye yatırım yapıyorlar. HTC şirketinin VIVERSE ekibi Metaverse Ekosisteminden sorumlu. Bu yeni ekip bugün Etisalat ile işbirliği yapacağını duyurdu. Metaverse’deki iş fırsatlarını genişletmek için iki şirket de teknolojilerini beraber kullanarak işbirliği yapacaklar.

HTC ve Etisalat, Metaverse İçin Umutlu

Etisalat ve HTC, GITEX Global 2022 fuarında bir imza töreni düzenledi. İki taraf Metaverse ekosistemi üzerinde uzun vadeli bir ortaklık kurduklarını açıkladılar. Her iki tarafın temsilcileri işbirliği anlaşmasını imzaladı. HTC, Etisalat Metaverse’in kullanıcılara yenilikçi deneyimler sunduğunu söyledi. Anlaşma Meta’daki eğlence, eğitim ve üretkenlik gibi alanları kapsayacak. Ayrıca şirketler kullanım senaryosunu da ilk kez GITEX 2022’de gösterdiler.

İki Şirketten Geleceğe Dair Videolar Yayınlandı

İmza töreninin ardından potansiyel kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerini bir nebze azaltacak içerikler paylaşıldı. İlk sahne izleyicileri geleceğin ultra-modern bir Meta mekanına götürdü. Etkinlik sitesine gelen ziyaretçiler ve siteye gelemeyen çevrimiçi izleyiciler çeşitli cihazlar aracılığıyla içeriğe göz atabildiler. Bu cihazlar arasında akıllı telefonlar, tabletler, PC’ler ve VR cihazları yer alıyor. Kullanıcıların sadece etkileşim kurmak ve keşfetmek için sanal fuar alanına girmeleri yeterli oldu. İkinci sahne, sanal bir dünyada şık bir kişisel alan gösterildi. Kullanıcılar, kişisel kreasyonlar veya toplanan sanat eserleri aracılığıyla mekanlarını kendince düzenleyebildiler. Ayrıca spor etkinlikleri veya film izlemek için başkalarıyla bir araya gelebilir ve çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecekleri şirketler tarafından belirtildi. Olaylara geniş açıdan baktığımızda ayaklarımızı yerden kesen bir gelecek senaryosu hayal edebiliyoruz.

VIVERSE Genel Müdürü Lin Junwu’nun bu işbirliğinden beklentileri çok yüksek. Etisalat ile işbirliğinin iş ve eğitim için faydalı olacağını iddia ediyor. Ayrıca, kullanıcılar rahatlatıcı anların tadını daha çekici ve ilginç bir şekilde çıkaracaklar. Buna ek olarak, HTC ve Etisalat’ın şimdilik kamuoyuna yansımayacak başka gelişmeleri olduğunu da açıkladı. Metaverse erken aşamalarında olmasına rağmen, HTC gibi bazı üst düzey yatırımcıları var. Apple, Meta, Samsung ve diğer büyük şirketler şimdiden Metaverse evrenine yatırım yapmaya başladı. Gelişmeler için takipte kalın.

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