HTC söz verdiği gibi bugün yerleşik VIVERSE platformuna sahip HTC U23 Pro telefonunu resmen tanıttı. 550 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak olan telefonun özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

Telefonda 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli OLED ekran yer alıyor. HTC U23 Pro 12 GB RAM’e kadar Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti tarafından gücünü alıyor.

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Telefonda OIS özellikli 108MP ana kameranın yanı sıra 8MP ultra geniş kamera, 2MP derinlik sensörü ve 5MP makro kamera bulunuyor. Yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne, IP67 su ve toz geçirmezlik derecelerine sahip. Ayrıca telefon 30W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarjın yanı sıra ters kablosuz şarj desteğine sahip 4600mAh pil içeriyor. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilinmeyen bu telefon bakalım HTC’nin sönen umutlarını tekrardan alevlendirebilecek mi?

HTC U23 Pro özellikleri

6,7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli OLED ekran / Corning Gorilla Glass Victus koruma

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) Mobil Platform

Adreno 644 GPU

8 GB / 12 GB RAM

256 GB depolama

microSD ile genişletilebilir bellek

Android 13

108MP f/1.7 diyaframlı arka kamera, OIS, 8MP f/2.4 diyaframlı ultra geniş açılı lens, 2MP derinlik ve f/2.4 diyaframlı 5MP makro kamera, 4K video kaydı, LED flaş

f/2.45 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı

Toza ve suya dayanıklı (IP67)

Boyutlar: 166,6 x 77,09 x 8,88 mm; Ağırlık: 205g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 eksen (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Tip-C, NFC

30 W kablolu hızlı şarj, 15 W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj ile 4600 mAh kapasiteli batarya