HTC, yerleşik VIVERSE platformuyla birlikte gelen yeni telefonu HTC U23’ü tanıttı. Bu duyuru, Mayıs ayında U23 Pro’nun piyasaya sürülmesinin ardından geldi. HTC U23, 6,7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli OLED ekran ile geliyor.

Telefonun arka tarafında, 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Telefon ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne, IP67 su ve toz geçirmezlik derecelendirmesine sahip. HTC U23, 30W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarjın yanı sıra ters kablosuz şarj desteği sunan 4600mAh kapasiteli bir bataryayla güçlendiriliyor. Bu özelliklerin yanı sıra, telefon HTC’nin VIVERSE platformunu içeriyor, bu platform kullanıcıların dijital ve fiziksel dünyaları birleştirebilecekleri bir alan sağlıyor.

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Türkiye pazarını pas geçeceğini düşündüğümüz bu telefonun fiyatı şimdilik açıklanmadı. Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti ve 8 GB RAM’den gücünü alan bu telefon bakalım HTC’nin orta segmentte yeniden önemli bir oyuncu olmasını sağlayacak mı? Bekleyip göreceğiz.

HTC U23 özellikleri

6,7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli OLED ekran / Corning Gorilla Glass Victus koruması

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) Mobil Platform

Adreno 644 GPU ile

8 GB RAM

128 GB depolama

microSD ile genişletilebilir bellek

Çift sim

Android 13

64MP f/1.89 diyaframlı arka kamera, 8MP f/2.4 diyaframlı ultra geniş açılı lens, f/2.4 diyaframlı 2MP derinlik sensörü, 4K video kaydı, LED flaş

f/2.45 diyafram açıklığına sahip 32MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı

Toza ve suya dayanıklı (IP67)

Boyutlar: 166,6 x 77,09 x 8,88 mm

Ağırlık: 202g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 eksen (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Tip-C, NFC

30 W kablolu hızlı şarj, 15 W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj ile 4.600 mAh kapasiteli batarya