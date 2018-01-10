HTC U Play Resmen Türkiye’de!

HTC’nin orta seviyede oldukça iddialı modeli U Play, Türkiye’de satışa başladı.

HTC’nin geçtiğimiz sene başında U Ultra ile beraber tanıttığı telefonu U Play, Türkiye’de satışa başladı. U11’e benzerliği ile dikkat çeken U Play, teknik özellikler olarak hiç de fena değil.

5.2 inç boyutunda Full HD Super LCD bir ekrana sahip olan cihaz, Gorilla Glass koruma ile hem önde hem arkada koruma sağlıyor. Mediatek MT6755 Helio P10 yonga seti ile Mali-T860MP2 grafik işlem birimi barındıran HTC U Play, 32 GB depolama ve 3 GB bellek sunan versiyonu ile geliyor.

Hem önde hem arkada 16 MP çözünürlüğünde kamera sunan U Play, ön kamerada UltraPiksel desteği ile sıyrılıyor. HTC Sense desteği ile U11’e benzer bir kullanıcı deneyimi vadeden U Play, ses konusunda bizim de yılın en iyisi seçtiğimiz U Sonic teknolojisini de barındırması ile orta seviyede üstün müzik teknolojisini getirmiş oluyor. Şu an için fiyatı açıklanmayan HTC U Play’in belirleneceği Türkiye satış fiyatı oldukça önem arz ediyor. Avrupa’da 250 Euro fiyatlandırmaya sahip olan telefon bakalım ülkemizde ne kadar fiyatlandırma ile gelecek.