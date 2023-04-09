Bir süredir artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik konusuna yoğunlaşan ve telefon pazarından elini ayağını çeken Tayvanlı telefon üreticisi HTC, yeni bir modelle piyasaya geri döndü. Firma, giriş seviye akıllı telefonu olan HTC Wildfire E3 Lite modelini tanıttı!

HTC Wildfire E3 Lite ile Sahalara Dönecek mi?

HTC Wildfire E3 Lite, HD+ çözünürlüklü ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.51 inçlik ortalama büyüklükte bir LCD panele sahip. Gücünü daha önce Çinli üreticilerin giriş seviye tabletlerinde gördüğümüz 1.6GHz’de çalışan Unisoc SC9863 yonga setinden alan cihaz, 4 GB’a kadar RAM ve 64 GB’a kadar dahili depolama alanı ile birlikte geliyor.

Afrika pazarı için özel olarak üretilen ve giriş seviye için bile rekabetçi özellikler sunmaktan uzak olan telefon, Android 12 sürümüm önyüklü olarak kutudan çıkıyor. Wildfire E3 Lite’ın ön yüzünde 5 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. Cihazın arkasında ise 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve bir LED flaş bulunuyor.

LCD panelle donatıldığı için ekran altı parmak izi okuyucusuna yer verilemeyen cihazda yan tarafta kilit tuşuna entegre bir parmak izi sensörü ile biyometrik güvenlik önlemi sunulmuş. Yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisi de bu cihazda bulunuyor. Ancak yüz tanıma kamera ile yapıldığı için pek de güvenli değil.

Wildfire E3 Lite, 10W şarj özelliğine sahip 5.000mAh büyüklüğünde devasa bir pil barındırıyor. Genişletilebilir hafıza için microSD kart yuvası, çift SIM 4G, VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm ses jakı gibi özelliklerle bizleri karşılayan cihaz, ilginç şekilde üst seviyede çok aradığımız bazı özelliklere sahip.

Plastik bir kasa yapısına sahip olan ve pek de büyük bir ekrana sahip olmayan cihaz sınıf standartlarının çok üstüne çıkarak 218 gramlık bir ağırlık değeri sunuyor. HTC Wildfire E3 Lite Afrika pazarını hedefliyor. Şu anda, cihazın fiyatı hakkında bir bilgi yok ve diğer hangi pazarların E3 Lite’ı alacağı belli değil.

İki farklı konfigürasyonda satışa sunulacak cihazın 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 64 GB depolama alanına sahip sürümleri bulunuyor. Alıcılar Siyah ve Mavi renk varyantları arasından seçim yapabilecek. Cihazın fiyatı açıklanmasa da beklentiler cihazın 150-200 dolar aralığında bir fiyatla satışa sunulması yönünde.

HTC, daha önceki modellerinde artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik özelliklerine yer vermişti. Bu model ise tam bir giriş seviye akıllı telefon olmuş. Giriş seviyede bile pek de güçlü özellikler sunmayan bu cihaz ülkemizde satışa sunulursa Vivo gibi rakipler yüzünden pek de ilgi görmeyebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce HTC’nin yeni telefonu nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!