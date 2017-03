HTC’nin Yeni Amiral Gemisinde Özelleştirilebilir Sensörler Yer Alabilir

HTC’nin bu videosunda telefonun etrafında sensörlerin yer aldığı çerçeve bulunuyordu ve bu çerçeveye çeşitli özellikler atanabiliyordu. Bu telefonu o zamanlar güzel bir konsept model olarak düşünmüştük. Ancak görünen o ki Ocean konsept bir telefon değil gerçek. Hatta önümüzdeki ay HTC U adı ile karşımıza çıkacak.

U, 5.5 inç büyüklüğünde 2560 x 1440 çözünürlüğünde ekrana sahip olacak. Snapdragon 835 çipsetin bulanacağı telefonda 12 megapikse arka 16 megapiksel ön kamera yer alacak. 128 GB depolama alanına sahip olması beklenen telefonda Edge Sense özelliği bunulacak. Telefonun etrafında sarılan sensörler ile donanmış bu metal band özelleştirilebilecek ve buradan farklı özellikler kontrol edilebilecek. Telefon Android Nougat 7.1 işletim sistemi ve Sense 9 arayüzü ile çıkacak.

