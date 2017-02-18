HTC Artık Alt Segmente Yönelik Yeni Model Çıkarmayacak

HTC büyük ihtimalle bu yıl sonunda giriş seviyesi alt segment modelleri çıkarmayı bıracak ancak piyasada olan modellere destek devam edecek.

HTC’nin bu kararı bu hafta başında düzenlenen hissedarlar toplantısında açıkladığı söylenenler arasında. Şirket piyasada olan telefonlarına servis ve güncelleme desteği vermeye devam edecek ancak artık daha pahalı üst segment modellere yönelecek.

Bu kararı şirket daha öncede almıştı ve 2012 yılında piyasaya çıkardığı model sayısını düşürmüştü. Bu sene de şirketin 6 ya da 7 farklı model çıkarması bekleniyor. Yani hala daha kutusu açılmamış modeller var. Ancak uygun fiyatlı akıllı telefon almak isteyenlerden biriyseniz HTC’den farklı markalara yönelmeniz iyi olur.