HTC 11 ya da Diğer Adıyla HTC U’nun Detayları Belli Oldu

HTC’nin 11 ya da U adını alacak olan modelin çıkış tarihi ve teknik özellikleri belli oldu ve bu bilgiler dedikoduları doğrular nitelikte.

HTC zaten 2017 yılında U Ultra modelini duyurmuştu ancak bu telefon her ne kadar üst sınıf olsa da bayrak gemisi modeli değil. Şirketin Akıllı Telefon Bölümü Başkanı Chailin Chang yaptığı açıklamada U Ultra’nın bu yıl çıkacak bayrak gemisi modeli olmadığını söyledi.

Bu sene Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcilerinin büyük bir çoğunluğu Samsung tarafından Galaxy S8 modelinde kullanmak üzere alındı. Bu yüzden U Ultra ya da LG G6 gibi modeller Snapdragon 821 işlemci ile piyasaya çıktı. Ancak Galaxy S8 ve S8+’ın Nisan ayında piyasaya çıkacak olması bu sene başka telefonlarda da Snapdragon 835 göreceğimizin işaretçisi olabilir. Bu ayın başında telefona ait olduğu söylenen bazı görseller ortaya çıkmıştı. Bu görseller ürünün son tasarımına sahip render görüntüleriydi. Yayınlanan görüntülerde telefonun ön tarafında herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor.

Ayrıca bu görseller ile beraber paylaşılan teknik özelliklere göre telefonun ekranı 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip 5.5 inç büyüklüğünde. Önünde ise Gorilla Glass 5 yer alıyor. Telefonda Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve Adreno 540 grafik işlemcisi olacak. Telefonda 4 ya da 6 GB RAM seçeneği olacak. Depolama alanında ise 64 ya da 128 GB depolama alanı yer alacak. Telefonda ayrıca parmak izi okuyucu, Quick Charge özellikli 3.000 mAh batarya ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alacak. Telefonun etrafında ise özelleştirilebilen sensörlere sahip bir çerçeve yer alacak.