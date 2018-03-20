HP’nin Türkiye’deki en iyi iş ortakları belli oldu

HP, 8 Mart Perşembe günü Raffles Hotel’de düzenlediği geleneksel Kanal Toplantısı’nda en iyi 16 iş ortağı ödüllerini açıkladı. HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede konuşmasında, 2017 yılında elde ettikleri yüksek pazar payı oranlarının arkasında güçlü kanal iş ortaklarının olduğunun altını çizdi.

Akdede konuşmasının devamında şunları söyledi: “2017 yılı; değişen, gelişen, farklılaşan ve tüketici taleplerini her zaman ön planda tuttuğumuz, çok verimli bir yıl oldu bizim için. Bu anlamda yeni ürün, teknoloji, tedarik, kanal yapısı ve pazarlama çalışmalarında hep örnek alınan, takip edilen, işleyişi paydaşları için kolaylaştıran bir yapıda çalışmaya devam ediyoruz. Hayatı her yerde ve herkes için kolaylaştıracak teknolojiler yaratıyoruz. IDC 2017 dördüncü çeyrek verilerine göre; 2017’de toplam masaüstü, dizüstü, iş istasyonu pazarı geçen yıla göre adet bazında yıllık %1,6 büyüme gösterdi. HP 2017 yılı toplamında ise geçen yıla göre yıllık %4,4 oranında büyüdü, %29,2 oranındaki güçlü bir pazar payı ile liderliğini korudu.”

HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede şöyle devam etti: “GFK aralık ayı raporuna göre, HP dizüstü bilgisayarlar tüketici pazarında adetsel olarak %26 pazar payına ulaştı. Oyun bilgisayarı pazarı* 2017 yılında bir önceki seneye göre adetsel olarak %33 büyürken HP %100 büyüme gerçekleştirdi ve bu pazarda aralık ayı GFK raporuna göre %30’lük pazar payına ulaştı. IDC 2017 dördüncü çeyrek verilerine göre Türkiye’de 2017 yılında yazıcı pazarı %4 büyürken HP adet büyümesi %12 olarak gerçekleşti. 2017 yılını %34 pazar payı ile lider olarak kapattık. Kurumsal tarafta mayıs ayında genişlettiğimiz A3 portföyü ile 300$ üzeri A3 yazıcılarda HP 2017’de %83 büyüme kaydettik. Tüketici pazarında ise bir yılını dolduran tanklı ürünlerimiz bu pazarda ilk yılında %23 pazar payına ulaştı. 2017 yılında Samsung yazıcı grubunun HP ailesine katılma süreci de tamamlandı. Samsung ile yaptığımız bu anlaşma hem HP ürün portföyünü genişletti hem de müşterilerimize ve iş ortaklarımıza benzersiz ve son derece yenilikçi baskı çözümleri sunabilme yeteneğimizi güçlendirmiş oldu” dedi.

2017 yılının en iyilerine 3 boyutlu yazıcıyla basılmış ödüller verildi

Törenin sonunda HP Multijet Fusion 3D Printer ile basılan ödüller 16 farklı kategoride başarılı olan iş ortaklarına takdim edildi.

Ödüle layık görülen 16 iş ortağı ise şunlar oldu:

En Yüksek Ciro Yapan Dağıtıcı Index Grup

En Yüksek Ciro Büyümesi Gösteren Dağıtıcı Penta Teknoloji

En Yaygın Kanal Ağına Sahip Dağıtıcı Arena Bilgisayar

En Yüksek Ciro Yapan Platinum İş Ortağı Artı ve Artı

En Yüksek Ciro Yapan Gold İş Ortağı Plato Bilgisayar

En Yüksek Ciro Yapan Silver İş Ortağı Provit Bilişim

En Yüksek Büyüme Gösteren Platinum İş Ortağı Nasa Bilgi İşlem

En Yüksek Büyüme Gösteren Gold İş Ortağı Asır Teknoloji

En Yüksek Büyüme Gösteren Silver İş Ortağı Zemin Bilgisayar

En Yüksek Ciro Yapan Ara Dağıtıcı Denge Bilgisayar

En Yüksek Büyüme Gösteren Ara Dağıtıcı Eksa Elektronik

En Yüksek Sarf Cirosu Yapan İş Ortağı Kadıoğlu Kırtasiye

En Yüksek İş İstasyonu Cirosu Yapan İş Ortağı Plato Bilgisayar

En Yüksek Yönetilebilir Baskı Cirosu Yapan İş Ortağı Artı ve Artı

En Yüksek Perakende POS Cirosu Yapan İş Ortağı Protel

En Yüksek İnce İstemci Cirosu Yapan İş Ortağı Infotürk Bilgisayar

*Oyun bilgisayarı pazarı NVIDIA GeForce® GTX, AMD Radeon™ R9 Serisi grafik kartlı ürünlerden oluşmaktadır.