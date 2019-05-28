HP, ahşap kaplamalı Envy serisini duyurdu

Dizüstü bilgisayarlar, çoğu zaman polikarbonat veya alüminyum gövdelerden yapılıyor. Bunun için uygun fiyat, ağırlık ve ayrıca daha iyi ısı iletkenliği gibi birkaç neden var. HP, dizüstü bilgisayarlarında daha fazla malzeme seçeneği görmek isteyenler için yeni bir soluk getiriyor.

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Şirket, yakın zamanda Envy serisinin bir parçası olan ve tasarımındaki ana değişikliklerden biri olan yeni dizüstü bilgisayarı tamamladı ve müşterilere ahşap kaplama ile yapılandırma seçeneği sundu.

HP ENVY Wood Serisi olarak adlandırılan ahşap seçeneği, dizüstü bilgisayarın tamamının ahşaptan yapılacağı anlamına gelmiyor. Laptopun sadece ahşap bir dış kaplama sunması bekleniyor.

HP’ye göre, bu ahşap kaplama seçenekleri Nightfall Black‘de olacak. Şirket, ahşabın doğası gereği, ahşabın içindeki farklılıklar nedeniyle iki dizüstü bilgisayarın aynı olmayacağı belirtiyor. Dizüstü bilgisayarda ahşabın kullanımı, koyu kaplaması ile birleştiğinde premium bir his kazandırdığını kabul etmeliyiz.

Teknik özellikler açısından, yeni Envy dizüstü bilgisayarlar, 13 ve 15 inç modellerinde bulunan Intel Core işlemcilerden AMD’nin Ryzen mobil işlemcilerine ve AMD Radeon Vega GPU‘larına kadar yapılandırılabilir. Wood serisi dizüstü bilgisayarlar, fiyat konusunda net bir bilgi olmamak ile birlikte bu yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.