Horizon Zero Dawn’ın Küçük Bir Sorunu Var

Kimi oyuncular oyunun giriş sinematiğini izleyememekten şikayetçi.

Geçtiğimiz günlerde PlayStation 4‘e özel olarak çıkan Horizon Zero Dawn; aldığı muhteşem yorumlar ile oyun dünyasına başarılı bir şekilde giriş yapmıştı. Aldığı yorumlar, incelemeler, beğeniler; oyunun PlayStation‘a çıkmış en epik oyunlardan biri olduğunu gösteriyordu. Tüm bu başarılar bir yana dursun, son bir gelişme oyunun tamamen eksiksiz olmadığını gösterdi. Buna göre, oyunu büyük bir hevesle alıp oynamaya başlayan bazı oyuncular, oyunun giriş sinematiğini izleyememekten şikayetçi. Nedeni ne, nasıl çözülür bilemesek de, oyunun yapımcısı Guerilla Games bu durumdan haberdar ve bu sorunu çözmek için hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Giriş sinematiğinin girdiği anda oyunun çöküp hata vermesi karşısında derin üzüntülerini sosyal platformlar üzerinden bildiren Guerilla Games; muhtemelen yapacakları ilk güncelleme ile bu sorunu çözeceklerdir.

Eğer siz de oyunun giriş sinematiğini izleyemeyen şanssız kısımdan biriyseniz ya da bunu merak ediyorsanız; ilgili sinematiği aşağıdan izleyebilirsiniz. *Spoiler* içerdiğini de söylemeyi unutmayalım. Horizon Zero Dawn, geçtiğimiz gün satışa çıkmış; aldığı puanlar ile kendisinden baya bir söz ettirmişti.