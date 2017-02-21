Horizon Zero Dawn’ın İlk Gün Güncellemesi Detaylandırıldı

Horizon’ın 250 MB’lık bu güncellemesi, PS4 Pro sahiplerini bir hayli sevindirecek.

Geçtiğimiz günlerde inceleme notları ile ortalığı kasıp kavuran; PlayStation‘ın en yeni özel oyunu Horizon Zero Dawn‘ın ilk gün güncellemesi detaylandırldı. 250 MB gibi küçük bir boyutta olacak bu güncelleme, PlayStation 4 Pro için performansı iyileştirici bazı özellikler ile birlikte gelecek. Bunun yanında, hem 4K hem de 1080p görüntü için renk düzeninde iyileştirmeleri içerisinde barındıracak. Günümüzde, neredeyse bir oyun boyutlarında olan güncellemeler yanında bir hayli küçük kalan ama içeriği buna zıt olarak büyük olan bu güncelleme; oyunun çıkışı ile birlikte geldiğinden dolayı “ilk gün güncellemesi” olarak adlandırılmakta.

Horizon Zero Dawn; Kuzey Amerika için 28 Şubat; Avrupa için ise 1 Mart tarihinde satışa sunulacak. Otoriteler tarafından bir hayli sevilip yüksek notlar verilmiş oyun; geçtiğimiz günlerde haberimizde paylaştığımız gibi, PlayStation‘ın yeni yüzü olmak için sağlam adımlarla gelmekte. Aşağıdan oyunun “Story Trailer”ını izleyebilir, oyunun konusu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.