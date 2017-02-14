Horizon Zero Dawn’ın Aloy Karakteri Bir İkon Olacak

Sony; PlayStation’a özel olarak çıkacak Horizon Zero Dawn’a fazlasıyla güveniyor.

Guerrilla Games‘in geliştirdiği, Sony’nin yayıncılığını üstlendiği Horizon Zero Dawn; 28 Şubat‘ta PlayStation 4’e özel olarak çıkışını gerçekleştirecek. Biz bu çıkış gününü saymaya devam edelim; Sony İngiltere Ürün Direktörü Jon Edwards’dan oyuna yönelik çok çarpıcı bir o kadar da ümit verici açıklamalar geldi. Açık-Dünya RPG tabanlı oyun, öyle güzel bir oyun olacak ki, oyunun baş kahramanı Aloy, Sony’nin yeni ikonu haline gelecek. “Daha hiçbir şey açıklanmadı ama bize yeni olan bu marka heyecanlandırıcı şekilde bir potansiyel barındırıyor.” diyen Edwards; Sony’nin konsollarına özel olarak getireceği bu oyuna bir hayli güveniyor. Aloy’un; şirketinin yeni yüzü haline geleceğini düşünüyor ve oyunun çıkışına gün sayıyor. Yalnız değilsin Edwards!

Post- apokaliptik bir evrende, makinelerin hüküm sürdüğü bir çağda, Aloy adlı karakterin maceralarını anlatacak oyun; oyuncuyu, baş kahramanımız kadar maceracı bir yapıya sokacak. Zorluklardan zorluklara koşacağımız evrende, karakterimiz ile adeta bütünleşeceğiz. Edwards’ın da dediği gibi, Aloy’u oynamakla fazlasıyla “eğleneceğiz.” Yapımcı Guerrilla Games‘in oyunu tasarlarken “Kadın bir baş karakter yaratmak, acaba ne kadar doğru?” soruları ve endişeleri sonrasında, inatla bu karakteri yaratıp, bizlere sunmaları takdire şayan doğrusu. Birçok oyun firmasına adeta ders niteliğinde olacak bu durum, kendileri kadar bizleri de sevindiriyor. Zamanla bu uygulamanın daha da artmasını temenni ediyoruz.

İçerisinde birçok kült oyunun tatlarını barındıran Horizon Zero Dawn, Amerika’da 28 Şubat’ta, Avrupa’da ise 1 Mart tarihinde PlayStation 4 için çıkışını gerçekleştirecek. Aşağıdan, oyun için yayınlanan son videosunu izleyebilirsiniz.